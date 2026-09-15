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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: 24 सितंबर से 4 अक्टूबर तक 17 से ज्यादा ट्रेनें रद्द, यात्री देखें लिस्ट

Train Cancelled: 24 सितंबर से 4 अक्टूबर तक 17 से ज्यादा ट्रेनें रद्द, यात्री देखें लिस्ट

लोकल ट्रेनों से रोजाना सफर करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए है. अगर आपका रोजाना आना-जाना गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से होता है तो 24 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 15 Sep 2026 10:00 AM (IST)
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  • यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेनों की जानकारी जांचने की सलाह।

कई लोग ऑफिस या दूसरे काम पर जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं तो वहीं बड़ी संख्या में लोग रोजाना लोकल ट्रेनों से भी सफर करना पसंद करते हैं. लेकिन रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को अपनी ट्रेन से जुड़ी जानकारी होना भी जरूरी है. अगर आप गाजियाबाद से दिल्ली या फिर आसपास के शहरों के बीच लोकल ट्रेनों से सफर करते हैं तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है. 

बता दें कि अगर आप गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से रोजाना सफर करते हैं तो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर चार पर कुछ जरूरी मरम्मत कार्य किया जाने वाला है. यही वजह है कि रेलवे ने कुछ समय के लिए कई ट्रेनों को रद्द तो कुछ के रूट में बदलाव करने का फैसला किया है.

कौन सी ट्रेनें रहेंगी रद्द?

  • ट्रेन नंबर 64553 मुरादाबाद-गाजियाबाद रद्द
  • ट्रेन नंबर 64431 गाजियाबाद-नई दिल्ली रद्द
  • ट्रेन नंबर 64906 गाजियाबाद-पलवल रद्द
  • ट्रेन नंबर 64419 हजरत निजामुद्दीन-गाजियाबाद रद्द
  • ट्रेन नंबर 64409 गाजियाबाद-नई दिल्ली रद्द
  • ट्रेन नंबर 64428 नई दिल्ली-गाजियाबाद रद्द
  • ट्रेन नंबर 64432 नई दिल्ली-गाजियाबाद रद्द
  • ट्रेन नंबर 64555 गाजियाबाद-मेरठ सिटी रद्द
  • ट्रेन नंबर 64554 गाजियाबाद-मुरादाबाद रद्द
  • ट्रेन नंबर 64426 नई दिल्ली-गाजियाबाद रद्द
  • ट्रेन नंबर 64433 गाजियाबाद-नई दिल्ली रद्द
  • ट्रेन नंबर 64429 गाजियाबाद-नई दिल्ली रद्द
  • ट्रेन नंबर 64408 दिल्ली जंक्शन-गाजियाबाद रद्द
  • ट्रेन नंबर 64437 गाजियाबाद - दिल्ली जंक्शन रद्द
  • ट्रेन नंबर 64402 दिल्ली जंक्शन- साहिबाबाद रद्द

कब से कब तक रहेगा ब्लॉक?

स्टेशन पर जरूरी मरम्मत कार्य के दौरान ब्लॉक लिया जाएगा और ये ब्लॉक 24 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच रहेगा. इस दौरान कई ट्रेनों को रद्द किया जाएगा. अगर आप भी इन ट्रेनों से सफर करते हैं तो आप ट्रेन से जुड़ी जानकारी पहले ही चेक कर लें, क्योंकि रेलवे काम के चलते इन ट्रेनों के अलावा भी कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव कर सकता है.

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रोजाना लोकल ट्रेन से सफर करने वाले बनाएं प्लान

रोजाना बड़ी संख्या में लोग लोकल ट्रेन से सफर करते हैं. ऐसे में जब ट्रेन को रद्द कर दिया गया है तो उन्हें पहले ही अपने सफर का समय तय करना होगा. ट्रेन के रद्द होने की वजह से अगर आपको अपने काम पर पहुंचने के लिए दूसरे साधन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और आपको सामान्य दिनों से ज्यादा समय लगने वाला है तो कोशिश करें कि घर से कुछ समय पहले ही निकल जाएं. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 15 Sep 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
Train Cancelled Utility News INDIAN RAILWAYS
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