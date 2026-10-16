Train Cancelled: सर्दी का दिखने लगा असर, दिसंबर से मार्च तक रेलवे ने रद्द की कई ट्रेनें

कुछ ही महीनों में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू होने वाली है. सर्दियों के दौरान सुबह-शाम के समय घना कोहरा छाया रहता है. ऐसे में अगर आप भी दिसंबर से मार्च महीने के बीच ट्रेन से सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है.

दिसंबर में ठंड की छुट्टियां पड़ती है और इसी छुट्टियों का फायदा उठाते हुए लोग घूमने निकल पड़ते हैं, लेकिन जानने वाली बात ये है कि सर्दियों के दौरान घने कोहरे के कारण रेलवे ने दिसंबर 2026 से लेकर मार्च 2027 तक कई ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला किया है. इसलिए अगर इस दौरान ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं तो पहले जान लें कि रेलवे ने कौन-कौन सी ट्रेनों को कब से कब तक रद्द करने का फैसला किया है.

कौन-कौन सी ट्रेनों को किया रद्द?

रेलवे की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, अलग-अलग रूट पर चलने वाली कई ट्रेनों को अलग-अलग तारीखों में रद्द किया गया है. देखें लिस्ट.

अंबाला कैंट-बरौनी को 1 दिसंबर से 27 फरवरी तक रद्द किया.

माडल टाउन एक्सप्रेस को 5 दिसंबर से 2 मार्च तक रद्द किया.

काठगोदाम-कानपुर सेंट्रल को 7 दिसंबर से 1 मार्च तक रद्द किया.

बरौनी-अंबाला कैंट 3 दिसंबर से 1 मार्च तक रद्द.

गरीब रथ ( जम्मूतवी-काठगोदाम) को 6 दिसंबर से 28 फरवरी तक रद्द किया.

कानपुर सेंट्रल-काठगोदाम को 8 दिसंबर से 2 मार्च तक रद्द किया.

अमृतसर-लालकुआं को 5 दिसंबर से 27 फरवरी तक रद्द किया.

योगनगर ऋषिकेश-जम्मूतवी को 7 दिसंबर से 1 मार्च तक रद्द किया.

नई दिल्ली-माडल टाउन को 3 दिसंबर से 28 फरवरी तक रद्द किया.

अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट को 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक रद्द किया.

अमृतसर-टाटानगर को 4 दिसंबर से 26 फरवरी तक रद्द किया.

गरीब रथ ( काठगोदाम-जम्मूतवी) को 8 दिसंबर से 2 मार्च तक रद्द किया.

टाटानगर एक्सप्रेस को 2 दिसंबर से 24 फरवरी तक रद्द किया.

लालकुआं-अमृतसर को 5 दिसंबर से 27 फरवरी तक रद्द किया.

पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस को 3 दिसंबर से 2 मार्च तक रद्द किया.

जम्मूतवी-योगनगरी ऋषिकेश को 6 दिसंबर से 28 फरवरी तक रद्द किया.

ध्यान रखें, इन ट्रेनों से सफर करने वाले हैं तो पहले ही चेक कर लें कि ये ट्रेनों कौन-कौन सी तारीख को रद्द रहने वाली हैं. सफर से पहले ट्रेन स्टेटस चेक करना बिल्कुल न भूलें.

टिकट बुक कर ली है तो क्या करें?

अगर आपने दिसंबर से मार्च के बीच ट्रेन से सफर करने के लिए टिकट बुक कर ली है तो आपको अब पहले से ही अपनी ट्रेन की स्थिति चेक कर लेनी चाहिए. यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ट्रेन का स्टेटस चेक करें. इससे अगर ट्रेन रद्द भी है तो आप समय रहते सफर करने की योजना बना सकते हैं.

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