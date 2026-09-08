भारत और बांग्लादेश के बीच फिर चलेंगी ट्रेनें, अक्टूबर से शुरू हो सकता है सफर
भारत और बांग्लादेश के बीच सफर करने वाले यात्रियों को एक बार फिर ट्रेन से यात्रा करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि दोनों देश जुलाई 2024 से बंद पड़ी ट्रेन सेवाओं को दोबारा शुरू करने की तैयारी में हैं.
- मैत्री, बंधन, मिताली अक्टूबर तक चलेंगी; सुरक्षा कारणों से बंद हुई थीं।
आपने दो देशों के बीच सफर करने के लिए फ्लाइट का इस्तेमाल तो किया ही होगा, लेकिन अब दो देशों के बीच ट्रेन से सफर करने का विकल्प दोबारा मिलने वाला है. भारत और बांग्लादेश के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि दोनों देशों के बीच एक बार फिर से ट्रेन सेवा को शुरू करने की तैयारी की जा रही है. खास बात तो यह है कि इस बार केवल ट्रेन सेवा दोबारा शुरू ही नहीं, बल्कि इसके साथ ही नए रेल सेवा को भी जोड़ने की तैयारी है.
ट्रेन सेवा दोबारा शुरू करने के लिए होगी बैठक
बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच दोबारा ट्रेन सेवा को शुरू करने के लिए दोनों देशों के रेलवे अधिकारी मंगलवार से अहम बैठक करने जा रहे हैं. इस बैठक में बांग्लादेश राजशाही से कोलकाता के बीच नई ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है.
मैत्री एक्सप्रेस को दूसरे रास्ते से चलाने की तैयारी
मैत्री एक्सप्रेस जो जमुना ब्रिज के रास्ते से चलाई जाती थी, अब उसे बांग्लादेश पद्मा ब्रिज से चलाने के लिए दिलचस्पी दिखा रहा है. हालांकि, अंतिम फैसला तो दोनों देशों की सहमति के बाद ही लिया जाएगा.
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तीन ट्रेनों को दोबारा चलाने की तैयारी
बैठक में बंद पड़ी, मिताली, मैत्री और बंधन एक्सप्रेस को दोबारा शुरू करने की भी तैयारी है. जानकारी के मुताबिक, दोनों देश इन ट्रेनों को अगले महीने यानी अक्टूबर तक दोबारा चलाने की तैयारी में है.
ट्रेन सेवा को कब से किया था बंद?
यह ट्रेनें जुलाई 2024 में बांग्लादेश में हुए भारी दंगों और सरकार के बदलने की वजह से सुरक्षा कारणों के चलते बंद की गई थी, लेकिन अब दोनों देश इन्हें एक बार फिर शुरू करने की तैयारी में है.
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