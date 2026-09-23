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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: छठ और दुर्गा पूजा से पहले रेलवे का बड़ा अपडेट, अक्टूबर में 40 से ज्यादा ट्रेनें रद्द

Train Cancelled: छठ और दुर्गा पूजा से पहले रेलवे का बड़ा अपडेट, अक्टूबर में 40 से ज्यादा ट्रेनें रद्द

रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी अपडेट है. चक्रधरपुर रेल मंडल में होने वाले जरूरी काम के चलते रेलवे ने 4 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है. देखें कैंसिल ट्रेन की लिस्ट.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 23 Sep 2026 11:46 AM (IST)
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  • यात्री यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जांच लें।

अगर आप अगले महीने यानी अक्टबूर में ट्रेन से सफर करने वाले हैं या फिर आप रोजाना काम पर जाने के लिए सफर करते हैं तो यह जानकारी आपके काम आने वाली है. क्योंकि रेलवे ने अक्टूबर महीने में 40 से भी ज्यादा मेमू और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है. 

दरअसल, चक्रधरपुर रेल मंडल में होने वाले मरम्मत कार्यों के कारण रेलवे ने कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव करने का फैसला किया है. ऐसे में अगर आप भी इसी रूट की मेमू या फिर एक्सप्रेस ट्रेनों से सफर करते हैं तो आपके लिए ये जानना काफी जरूरी है कि रेलवे ने कौन सी ट्रेन को कब रद्द किया है.

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रद्द ट्रेनों की देखें लिस्ट

  • टाटानगर-हटिया-टाटानगर- 4 से 7 और 11 से 13 अक्टूबर
  • कांटाभांजी-हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस- 5 से 7 और 12 से 14 अक्टूबर
  • बरसुआं-बीरमित्रपुर-बरसुआं पैसेंजर-4 से 15 अक्टूबर
  • हटिया-राउरकेला पैसेंजर-3 से 12 अक्टूबर
  • चक्रधरपुर-राउरकेला-चक्रधरपुर मेमू-4 से 7 और 11 से 15 अक्टूबर
  • संबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस-6 से 8 अक्टूबर
  • इतवारी-टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस-4 से 7 और 11 से 13 अक्टूबर
  • हटिया-बेंगलुरु एक्सप्रेस -13 अक्टूबर
  • मुंबई-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस - 14 अक्टूबर
  • राउरकेला-टाटानगर-राउरकेला मेमू-4 से 13 अक्टूबर
  • हटिया-झारसुगड़ा एक्सप्रेस- 4 से 7 और 11 से 13 अक्टूबर
  • झारसुगड़ा-हटिया एक्सप्रेस- 5 से 8 और 12 से 14 अक्टूबर
  • हावड़ा-कांटाभांजी इस्पात एक्सप्रेस- 4 से 6 और 11 से 13 अक्टूबर
  • जम्मूतवी-संबलपुर एक्सप्रेस- 9 से 11 अक्टूबर
  • टाटानगर-बिलासपुर-टाटानगर- 4 से 7 और 11 से 13 अक्टूबर
  • हावड़ा-जूनागढ़ रोड इस्पात एक्सप्रेस- 5,7 और 12 अक्टूबर
  • राउरकेला-हटिया पैसेंजर- 4 से 13 अक्टूबर

ध्यान दें कि 4 से 15 अक्टूबर के बीच ट्रेनों के संचालन में बदलाव रहेगा.

सफर करना जरूरी है तो क्या करें?

अक्टूबर के महीने में ही दु्र्गा पूजा का त्योहार है और इस दौरान कई लोग घर जाने की सोच रहे होंगे, लेकिन अब इस जरूरी काम के चलते रेलवे को ट्रेन संचालन में बदलाव करना पड़ रहा है. इसलिए अगर इसी रूट की किसी ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो पहले ट्रेन स्टेटस चेक करें और केवल रद्द स्टेटस ने चेक करें ये भी चेक करें कि ट्रेन के रूट में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है और अगर जाना काफी जरूरी है तो आप दूसरे साधन का इस्तेमाल कर सकते हैं.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 23 Sep 2026 11:46 AM (IST)
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