Train Cancelled: दीवाली-छठ से पहले रेलवे का बड़ा फैसला, आज से कई ट्रेनें रहेंगी रद्द

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 3, 4, 6, 7 नवंबर को कुछ ट्रेनों के मार्ग बदले गए।

नवंबर महीने की शुरुआत हो गई है और अगर आप आज ऑफिस या दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. दक्षिण पूर्व रेलवे ने टाटानगर-आसनसोल रेल मार्ग पर कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव करने का फैसला किया है. ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रेनों के संचालन में बदलाव क्यों किया गया है.

दरअसल, आद्रा मंडल में रेलवे ट्रैक की मरम्मत और जरूरी तकनीकी काम के कारण रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है. वहीं कुछ ट्रेनों को गंतव्य स्टेशन तक नहीं चलाया जाएगा.

इन ट्रेनों के रूट में होगा बदलाव

अगर आप कल यानी 3 नवंबर को इन ट्रेनों से सफर करने वाले हैं तो जान लें कि कुछ ट्रेनें अपने गंतव्य स्टेशन तक नहीं चलाई जाएंगी. इनमें शामिल हैं.

3 नवंबर को ट्रेन नंबर 63594 आसनसोल-पुरुलिया मेमू

4 नवंबर को ट्र्रेन नंबर 63594 आसनसोल-पुरुलिया मेमू

3 नवंबर को ट्रेन नंबर 63593 पुरुलिया-आसनसोल मेमू

6 नवंबर को ट्रेन नंबर 63594 आद्रा तक चलेगी मेमू

7 नवंबर को ट्रेन नंबर 63594 आसनसोल-पुरुलिया मेमू आद्रा तक चलेगी.

2,5 और 8 नवंबर को ये ट्रेनें कैंसिल

आज यानी 2 नवंबर 5 और 8 नवंबर को कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है. इनमें शामिल हैं

ट्रेन नंबर 63594 आसनसोल-पुरुलिया मेमू रद्द

ट्रेन नंबर 63593 पुरुलिया-आसनसोल मेमू रद्द

ट्रेन नंबर 68046 आसनसोल-आद्रा मेमू रद्द

ट्रेन नंबर 68045 आद्रा-आसनसोल मेमू रद्द

नौकरीपेशा लोगों को होगी दिक्कत

अगर आप काम पर जाने के लिए या फिर कॉलेज जाने के लिए रोजाना इन मेमू ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए रद्द और रूट में बदलाव की गई ट्रेनों की जानकारी होना जरूरी है. अगर आप इन ट्रेनों से सफर करते हैं या फिर इस रूट की किसी मेमू और पैसेंजर ट्रेनों से सफर करते हैं तो आपको कुछ समय के लिए दूसरे साधनों का सहारा लेना पड़ सकता है. साथ ही आप जब भी घर से रेलवे स्टेशन के लिए निकलें तो पहले रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके ट्रेन से जुड़ी जानकारी हासिल कर लें.

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