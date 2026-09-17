Train Cancelled: अक्टूबर में रेल यात्रियों को झटका, रेलवे ने कई ट्रेनों को किया रद्द

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यात्री सफर से पहले ट्रेन की मौजूदा स्थिति जांच लें।

सितंबर का आधा महीना लगभग बीत चुका है और अब अक्टूबर के महीने में दुर्गापूजा जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं. ऐसे समय ज्यादातर लोग चाहते हैं कि वे त्योहार अपने परिवार वालों के साथ मनाए. अगर आप भी अक्टूबर के महीने में ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए है. अक्टूबर में उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल में कुछ दिनों के लिए कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया गया है. ऐसे में अब जानते हैं कि आखिर ट्रेन रद्द करने के पीछे कारण क्या है?

रेलवे ने रद्द क्यों की ट्रेनें?

जानकारी के मुताबिक, उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल में डबल लाइन बिछाने का काम होने वाला है, जिसकी वजह से रेलवे ने इस दौरान कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है. आइए जानिए कौन-कौन सी ट्रेनों को कब रद्द किया गया है.

रेलवे ने इन ट्रेनों को किया रद्द

ट्रेन नंबर 17606 भगत की कोठी-काचीगुड़ा ट्रेन 4 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को रद्द.

ट्रेन नंबर 14802 इंदौर-जोधपुर ट्रेन 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक रद्द.

ट्रेन नंबर 14801 जोधपुर-इंदौर ट्रेन 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक रद्द.

ट्रेन नंबर 19606 उदयपुर सिटी-मंदार ट्रेन 8 अक्टूबर को रद्द.

ट्रेन नंबर 17605 काचीगुड़ा-भगत की कोठी ट्रेन 2 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को रद्द.

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कनेक्टिंग ट्रेन से सफर करने वाले थे?

कई बार यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कनेक्टिंग ट्रेन लेनी पड़ती है, लेकिन अब अगर उनकी पहली ही ट्रेन रद्द कर दी गई है तो उन्हें दूसरी ट्रेन पकड़ने में दिक्कत होगी ही. ऐसी स्थिति में सबसे पहले यात्रियों को अपनी दूसरी ट्रेन का समय चेक करना चाहिए और उसी के हिसाब से ही ऐसी नई ट्रेन का टिकट ले जो आपको समय पर पहुंचा दें, ताकि आप अपनी दूसरी ट्रेन पकड़ पाएं.

साथ ही अगर आप इनमें से किसी ट्रेन या फिर इसी रूट की दूसरी भी ट्रेनों से सफर करने वाले हैं तो सबसे पहले रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके ट्रेन की मौजूदा स्थिति के बारे में जरूर जानिए.

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