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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTraffic Challan: अब सीधे कोर्ट जाकर रद्द नहीं होगा चालान, आधी रकम भरनी ही होगी

Traffic Challan: अब सीधे कोर्ट जाकर रद्द नहीं होगा चालान, आधी रकम भरनी ही होगी

दिल्ली में आपका कोई चालान कटता है, लेकिन आपको लगता है कि चालान गलत है और आप सीधे कोर्ट जाने की सोचते हैं तो अब आपको कोर्ट में सुनवाई से पहले चालान की 50 प्रतिशत राशि पहले जमा करनी होगी.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 18 Sep 2026 10:24 AM (IST)
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  • गलत मिलने पर राशि वापस, सही पर शेष भुगतान करें।

सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों को मानना सभी वाहन चालकों के लिए जरूरी है. कई लोग सोचते हैं कि अगर सड़क पर ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो चाहे जैसे मर्जी वाहन चलाए, लेकिन अब सड़क पर लगे कैमरों की मदद से ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वाले चालक का ई-चालान काट दिया जाता है. ऐसे में अब अगर आपका दिल्ली में चालान हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि चालान गलत है तो इसके लिए कई लोग सीधे कोर्ट जाने की सोचते हैं, अब कोर्ट जाने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है. 

क्या हुआ है बदलाव?

अगर किसी वाहन चालक का चालान कट जाता है, लेकिन चालान गलत लगता है और उसके बाद कोर्ट जाने का सोचते है, लेकिन अब कोर्ट की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है. नई व्यवस्था के तहत चालान को चुनौती देने के लिए आपको संबंधित अधिकारियों के सामने अपील करनी होगी और अगर कोर्ट जाना है तो उसके लिए तय किए गए नियमों का पालन करना होगा. 

आगे क्या होगा?

बता दें कि उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही परिवहन विभाग की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है.ऐसे में अब आपको चालान से जुड़े मामले के लिए पहले संबंधित अधिकारियों के पास अपील करनी होगी, जब आप अधिकारी के सामने चालान से जुड़ी शिकायत करते हैं तो उसके बाद अधिकारी चालान सही है या नहीं इसकी जांच करेंगे. यानी जांच के आधार पर ही तय किया जाएगा. सबसे खास बात तो यह है कि अगर आपका चालान गलत मिलता है तो उसे उसी समय कैंसिल कर दिया जाएगा और इसकी जानकारी आपको पोर्टल की मदद से दे दी जाएगी. 

अगर चालान सही निकला तो?

अगर जांच के दौरान आपका चालान सही पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको तय की गई रकम का भुगतान करना होगा. लेकिन इसके साथ ही हो सकता है कि कई लोग अधिकारी की जांच के बाद आए फैसले से खुश न हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी आपके पास कोर्ट जाने का विकल्प मौजूद है. लेकिन कोर्ट जाने से पहले नियम जान लें.

सुनवाई के लिए जमा करने होंगे पैसे

अगर आप चालान को लेकर कोर्ट जाते हैं तो अब आपको सुनवाई से पहले ही चालान की 50 प्रतिशत रकम पहले जमा करनी होगी, जिसके बाद ही कोर्ट में सुनवाई की जाएगी. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल होगा कि अगर चालान गलत है तो क्या उनसे लिए गए 50 प्रतिशत रासि वापस की जाएगी या नहीं?

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कोर्ट में गलत पाया गया चालान तो क्या होगा?

अगर कोर्ट में सुनवाई के दौरान आपका चालान गलत पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में चालान को रद्द किया जाता है और जो आपको 50 प्रतिशत राशि कोर्ट में पहले ही जमा की थी वो रकम आपको वापस कर दी जाएगी.

चालान सही निकला तो क्या होगा?

अगर आपका चालान कोर्ट में सही पाया जाता है तो अब आपने पहले ही 50 प्रतिशत राशि जमा कर दी है तो अब आपको बाकी की 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी.ऐसे आपका चालान का भुगतान पूरा हो जाएगा.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 18 Sep 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
Traffic Challan Utility News
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