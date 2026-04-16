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VIP FASTag पर कसी जाएगी नकेल, अब रसूख दिखाकर मुफ्त में पार नहीं होगा टोल, लगेगा जुर्माना

VIP FASTag: टोल प्लाजा पर चलने वाला वीआईपी कल्चर अब जल्दी ही खत्म होने वाला है, इसके लिए सरकार ने भी कड़ी तैयारी कर ली है. अब फास्टैग आम जनता के साथ ही वीआईपी लोगों को भी देना ही होगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 16 Apr 2026 06:28 PM (IST)
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सफर के दौरान टोल प्लाजा पर कई बार लंबी लाइन होती है और हम परेशान हो जाते हैं. तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो वीआईपी होने का हवाला देकर फटाफट से बिना टोल दिए निकल जाते हैं. लेकिन अब ये सब नहीं हो पाएगा. क्योंकि सरकार ने टोल प्लाजा पर वीआईपी कल्चर को खत्म करने की प्लानिंग कर ली है. इस दिशा में सरकार एक कदम आगे बढ़ाते हुए काली- नीली बत्ती के साथ टोल प्लाजा फ्री में पार करने वालों पर रोक लगा दी है.

लाल-नीली बत्ती वालों पर लगी रोक
हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग (टोल प्लाजा) पर वीआईपी कल्चर तो खत्म करने के लिए ये लिए ये पहल शुरू की है. जिसमें सरकार ने गाड़ियों पर लगी लाल-नीली बत्ती और सरकारी आई कार्ड दिखाकर फ्री में टोल प्लाजा पार करने की सुविधा पर रोक लगा दी है. अब यदि आपके पास लाल या नीली बत्ती की भी गाड़ी है तो भी आप इनके जरिए टोल प्लाजा फ्री में पार नहीं कर पाएंगे. आपको इसके लिए तय कीमत तो देना ही होगी.

फर्जी VIP फास्टैग होंगे ब्लॉक
सरकार की इस पहल के अगले चरण में सांसदों, विधायकों, सरकारी अफसरों के नाम पर गलत तरीके से लिए गए VIP फास्टैग को ब्लॉक लिस्ट में डालने की तैयारी कर ली है. सरकारी रिपोर्ट के अनुसार एग्जेम्प्टेड फास्टैग की संख्या कुल जारी हुए फास्टैग से 30 प्रतिशत ज्यादा. जिनकी वजह से हर साल 500 करोड़ रुपये राजस्व का नुकसान हो रहा है.

मंत्रालय ने क्या बताया?
इस बारे में मीडिया से बात करते हुए सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विभाग ने एक केंद्रीय डैशबोर्ड तैयार किया है. ये देशभर के डाटा को मिलाएगा, इसे आधार और सर्विस रिकॉर्ड से लिंक किया जा रहा है, ताकि जो लोग अब पद पर नहीं हैं या अपात्र हैं, उनके एग्जेम्प्टेड फास्टैग तुरंत ब्लॉक लिस्ट में डाले जा सकें.

इसके अलावा सरकार ने टोल संग्रह प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए, सभी फास्टैग जारी करने वाले बैंकों के लिए गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर सत्यापन को जरूरी कर दिया है. ये फैसला उन बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर लिया गया है, जिनमें फास्टैग रीडर प्लेट में असमानता पाई गई है. मंत्रालय की गाइडलाइन में ये भी कहा गया है अगर सरकार का कोई बड़ा अफसर प्राइवेट सफेद प्लेट वाली गाड़ी पर नीली पट्टी वाला सरकारी
टैग लगाकर घूमता तो न केवल उसे टोल देना होगा, बल्कि उस विभाग को रिपोर्ट भी भेजी जाएगी.

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Published at : 16 Apr 2026 06:28 PM (IST)
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