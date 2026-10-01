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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीToll Price Hike: 1 अक्टूबर से कमर्शियल वाहनों के लिए बढ़ा टोल टैक्स, देखें नया रेट कार्ड

Toll Price Hike: 1 अक्टूबर से कमर्शियल वाहनों के लिए बढ़ा टोल टैक्स, देखें नया रेट कार्ड

Toll Price Hike: अगर आपका मुंबई आना-जाना लगा रहता है तो यह जानकारी आपके लिए है, क्योंकि अब आपको पहले के मुकाबले ज्यादा टोल टैक्स चुकाना होगा. हां, ये जरूर है कि ये नई दरें सभी वाहनों के लिए नहीं है. जानिए पूरी बात.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 01 Oct 2026 10:47 AM (IST)
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  • निजी वाहन, ऑटो-रिक्शा और टैक्सियाँ टोल से मुक्त हैं।

अक्सर लोगों को काम के सिलसिले में कई बार एक शहर से दूसरे शहर सफर करना पड़ता है. ऐसे में अगर आप भी किसी काम के चलते मुंबई कमर्शियल वाहन से आते-जाते हैं तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है. मुंबई कमर्शियल वाहन से आने-जाने वाले वाहन चालकों के लिए टोल का खर्च बढ़ गया है. क्योंकि अब कमर्शियल वाहन चालकों को पहले की तुलना में ज्यादा टोल टैक्स चुकाना होगा.

दरअसल, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम यानी MSRDC ने शहर के एंट्री पॉइंट्स पर कुछ गाड़ियों के लिए टोल टैक्स का नया रेट जारी किया है. लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका असर सभी वाहनों पर नहीं पड़ेगा. 

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आज से लागू हुई नई दरें

बता दें कि आज यानी 1 अक्टूबर से यह बदलाव लागू होगा. ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये बढ़ी हुई दरें मुंबई में आने वाले कमर्शियल वाहनों पर लागू होगा. ऐसे में अब जानने वाली बात ये है कि कमर्शियल वाहनों के लिए टोल टैक्स की दरों में क्या बदलाव किया गया है?

वाहनों के हिसाब से अलग लगेगा टोल

  • बस और ट्रक को पहले 150 रुपये टोल टैक्स देना होता था, लेकिन इसे बढ़ाकर 180 रुपये कर दिया गया है.
  • वहीं भारी मोटर वाहन को पहले 190 रुपये टोल टैक्स चुकाना होता था, लेकिन अब इसे भी बढ़ाकर 225 रुपये कर दिया गया है.
  • मिनी बस और LCV  को पहले 75 रुपये टोल टैक्स देना होता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 90 रुपये कर दिया गया है.

5 टोल नाकों पर बढ़ा रेट

ये नई दरें मुंबई के पांच एंट्री पॉइंटेस पर लागू की गई हैं इनमें शामिल है...

  • वाशी
  • मुलुंड LBS
  • एरोली
  • दहिसर
  • मुलुंड ईस्टर्न एक्सप्रेसवे

किन वाहनों पर नहीं लगेगा टोल?

अहम बात ये है कि अब कई लोगों को लगेगा कि मुंबई में आने वाली सभी गाड़ियों के लिए ये नई दरें लागू की गई हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है. क्योंकि कुछ वाहनों को टोल से छूट दी गई है. इनमें शामिल है...

  • ऑटो-रिक्शा
  • टैक्सी
  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट
  • कार
  • SUV

बार-बार मुंबई आने-जाने वालों पर पड़ेगा असर

अब सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है कि अगर आपका आना-जाना प्राइवेट कार या फिर SUV से लगा रहता है तो टोल टैक्स का खर्च आपके लिए नहीं बढ़ेगा, लेकिन कर्मिशयल गाड़ियों के लिए मुंबई प्रवेश करना पर अब पहले की तुलना में ज्यादा टोल देना होगा. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 01 Oct 2026 10:31 AM (IST)
Tags :
Commercial Vehicles Utility News MUMBAI Toll Tax Hike
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