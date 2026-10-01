Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom निजी वाहन, ऑटो-रिक्शा और टैक्सियाँ टोल से मुक्त हैं।

अक्सर लोगों को काम के सिलसिले में कई बार एक शहर से दूसरे शहर सफर करना पड़ता है. ऐसे में अगर आप भी किसी काम के चलते मुंबई कमर्शियल वाहन से आते-जाते हैं तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है. मुंबई कमर्शियल वाहन से आने-जाने वाले वाहन चालकों के लिए टोल का खर्च बढ़ गया है. क्योंकि अब कमर्शियल वाहन चालकों को पहले की तुलना में ज्यादा टोल टैक्स चुकाना होगा.

दरअसल, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम यानी MSRDC ने शहर के एंट्री पॉइंट्स पर कुछ गाड़ियों के लिए टोल टैक्स का नया रेट जारी किया है. लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका असर सभी वाहनों पर नहीं पड़ेगा.

आज से लागू हुई नई दरें

बता दें कि आज यानी 1 अक्टूबर से यह बदलाव लागू होगा. ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये बढ़ी हुई दरें मुंबई में आने वाले कमर्शियल वाहनों पर लागू होगा. ऐसे में अब जानने वाली बात ये है कि कमर्शियल वाहनों के लिए टोल टैक्स की दरों में क्या बदलाव किया गया है?

वाहनों के हिसाब से अलग लगेगा टोल

बस और ट्रक को पहले 150 रुपये टोल टैक्स देना होता था, लेकिन इसे बढ़ाकर 180 रुपये कर दिया गया है.

वहीं भारी मोटर वाहन को पहले 190 रुपये टोल टैक्स चुकाना होता था, लेकिन अब इसे भी बढ़ाकर 225 रुपये कर दिया गया है.

मिनी बस और LCV को पहले 75 रुपये टोल टैक्स देना होता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 90 रुपये कर दिया गया है.

5 टोल नाकों पर बढ़ा रेट

ये नई दरें मुंबई के पांच एंट्री पॉइंटेस पर लागू की गई हैं इनमें शामिल है...

वाशी

मुलुंड LBS

एरोली

दहिसर

मुलुंड ईस्टर्न एक्सप्रेसवे

किन वाहनों पर नहीं लगेगा टोल?

अहम बात ये है कि अब कई लोगों को लगेगा कि मुंबई में आने वाली सभी गाड़ियों के लिए ये नई दरें लागू की गई हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है. क्योंकि कुछ वाहनों को टोल से छूट दी गई है. इनमें शामिल है...

ऑटो-रिक्शा

टैक्सी

पब्लिक ट्रांसपोर्ट

कार

SUV

बार-बार मुंबई आने-जाने वालों पर पड़ेगा असर

अब सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है कि अगर आपका आना-जाना प्राइवेट कार या फिर SUV से लगा रहता है तो टोल टैक्स का खर्च आपके लिए नहीं बढ़ेगा, लेकिन कर्मिशयल गाड़ियों के लिए मुंबई प्रवेश करना पर अब पहले की तुलना में ज्यादा टोल देना होगा.

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