Delhi Toll Barriers News: दिल्ली-एनसीआर के वाहन चालकों के लिए आज से सफर का अनुभव बदलने वाला है. राजधानी में पहली बार ऐसा हाईटेक टोल सिस्टम शुरू किया गया है, जहां टोल प्लाजा पर गाड़ियों को रुकना नहीं पड़ेगा. लंबी कतारों, बैरियर और जाम की परेशानी से राहत दिलाने के लिए बैरियर-लेस टोलिंग सिस्टम लागू किया गया है. इस नई व्यवस्था के जरिए वाहन सीधे गुजरेंगे और टोल अपने आप फास्टैग से कट जाएगा.

मुंडका-बक्करवाला से नई व्यवस्था की शुरुआत

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज दिल्ली के मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा पर इस आधुनिक सिस्टम की शुरुआत हो गई है. यह अत्याधुनिक मल्टी-लेन फ्री फ्लो यानी MLFF तकनीक यूईआर-II (अर्बन एक्सटेंशन रोड-II) पर लागू की गई है, जिसे देश के हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

बिना बैरियर के कैसे काम करेगा नया सिस्टम

नई तकनीक के तहत टोल प्लाजा पर लगे बैरियर हमेशा खुले रहेंगे. जैसे ही कोई वाहन प्लाजा से गुजरेगा, वहां लगे हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे उसके फास्टैग को स्कैन करेंगे और टोल राशि स्वतः कट जाएगी. इससे वाहन चालकों को रुकने या धीमा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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जाम और फ्यूल खर्च दोनों में मिलेगी राहत

इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह माना जा रहा है कि टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा. लगातार रुकने और चलने की स्थिति खत्म होने से यात्रा का समय कम होगा और ईंधन की बचत भी होगी. खासकर पीक ऑवर्स में सफर पहले के मुकाबले ज्यादा तेज और सुगम बनने की उम्मीद है.

रकम भुगतान और जुर्माने के नियम

अगर आपके गाड़ी पर लगीं फास्टैग से टोल नहीं कट पाता है, तो इनसभी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है.

आप अपने फास्टैग में हमेशा पर्याप्त बाईलेंस रखें, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े.

आप सुनिश्चित करें कि आपकी गाड़ी पर लगी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) पूरी तरह सुरक्षित लगी हो.

टोल क्रॉस करने के बाद अपने रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर आने वाली हर मैसेज को ध्यानपुर्वक जांच किया करें.

आपके मोबाइल पर आने वाले मैसेज में अगर टोल नहीं कटने आया है मैसेज तो, सचेत हो 72 घंटे में करें भुगतान वर्ना भरना पड़ेगा जुर्माना

दिल्ली के बाद दूसरे शहरों में भी होगा विस्तार

इस तकनीक का ट्रायल हाल ही में सूरत में भी किया गया था. अब दिल्ली में इसकी औपचारिक शुरुआत के बाद इसे देश के अन्य शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू करने की तैयारी की जा रही है. आने वाले समय में देशभर के यात्रियों को टोल प्लाजा पर रुककर समय गंवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. विशेषज्ञों के मुताबिक MLFF सिस्टम लागू होने से हाईवे ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर होगा और यात्रा अनुभव अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बन सकेगा.

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