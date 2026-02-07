अमृत उद्यान में गलती से भी मत ले जाना ये चीजें, वरना हो जाएगा तगड़ा नुकसान

अगर आप दिल्ली में इंडिया गेट, लाल किला और कुतुब मीनार जैसी मशहूर जगह देख चुके हैं और अब कुछ अलग और खास घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो अमृत उद्यान आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित अमृत उद्यान हर साल सर्दियों में आम जनता के लिए खोला जाता है. इस साल द्रौपदी मुर्मू ने अमृत उद्यान शीतकालीन वार्षिक संस्करण 2026 का उद्घाटन किया है. जिसके बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि अमृत उद्यान में आपको गलती से भी कौन सी चीजें नहीं ले जानी चाहिए नहीं तो आपको तगड़ा नुकसान हो सकता है.



कब तक खुला रहेगा अमृत उद्यान?



आम जनता के लिए अमृत उद्यान 3 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक खुला रहेगा. लोग यहां हफ्ते के 6 दिन घूम सकते हैं, वहीं सोमवार को उद्यान बंद रहेगा. इसके अलावा घूमने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक तय है, जबकि आखिरी एंट्री शाम 5 बजे तक ही मिलेगी. इसके अलावा अमृत उद्यान में कुछ स्पेशल कैटिगरी के लिए अलग-अलग दिन तय किए गए हैं. जैसे 3 मार्च रक्षा कर्मियों के लिए, 5 मार्च वरिष्ठ नागरिकों के लिए, 10 मार्च महिलाओं और आदिवासी महिला स्वयं सहायता समूह के लिए और 13 मार्च दिव्यांगजनों के लिए तय किए गए हैं. इन दिनों में संबंधित वर्ग के लोग विशेष सुविधा के साथ उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे.



एंट्री और बुकिंग का क्या है नियम?



अमृत उद्यान में एंट्री पूरी तरह फ्री है, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्य है. टिकट केवल ऑफिशियल वेबसाइट visit.rashtrapatibhavan.gov.in के जरिए ही बुक किए जा सकते हैं. इस साल मौके पर टिकट बुक करने की सुविधा नहीं दी गई है. किसी भी तारीख के लिए बुकिंग पिछले दिन सुबह 10 बजे बंद हो जाएगी, इसलिए पहले से स्लॉट बुक करना जरूरी है. वहीं सभी विजिटर की एंट्री और एग्जिट गेट नंबर 35 से होगी, जो नॉर्थ एवेन्यू और राष्ट्रपति भवन के चौराहे के पास है. केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 35 तक फ्री शटल बस सेवा उपलब्ध रहेगी. यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक हर 30 मिनट में चलेगी. इसके अलावा आखिरी शटल बस शाम 4 बजे रवाना होगी.



अमृत उद्यान में क्या ले जाना माना है?



अमृत उद्यान की सुरक्षा और व्यवस्था को देखते हुए कुछ चीजों पर सख्त पाबंदी है. अमृत उद्यान में खाने पीने का सामान, पान, गुटखा, सिगरेट, बैकपैक, कैमरा और वीडियो कैमरा, हथियार और गोला बारूद ले जाने पर सख्त पाबंदी है. वहीं अगर कोई विजिटर इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे एंट्री से रोका जा सकता है या नुकसान उठाना पड़ सकता है.



अमृत उद्यान में क्या ले जा सकते हैं?

अमृत उद्यान में विजिटर अपने साथ मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक की, पर्स या हैंडबैग, पानी की बोतल, छोटे बच्चों के लिए दूध की बोतल और छाता ले जा सकते हैं. वहीं उद्यान परिसर में पीने का पानी शौचालय और प्राथमिक चिकित्सा जैसे सुविधा भी उपलब्ध रहेंगी.

ये भी पढ़ें-क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए आपको गिरफ्तार कर सकती है पुलिस? परेशानी में पड़ने से पहले जान लें ये नियम