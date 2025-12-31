काम की खबर: नए साल की रात इस शहर में मिलेगी मुफ्त राइड, ड्रंक एंड ड्राइव पर लगेगी लगाम!

Drunk and Drive Tests in Hyderabad: हैदराबाद में नए साल के जश्न के दौरान सड़क हादसों को रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सराहनीय पहल की गई है. तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) ने 31 दिसंबर की रात शराब पीकर वाहन चलाने से होने वाले हादसों को रोकने के उद्देश्य से मुफ्त परिवहन सेवा शुरू करने का फैसला किया है. इस फैसले से खासतौर पर उन लोगों को राहत मिलेगी, जो जश्न के बाद सुरक्षित घर लौटना चाहते हैं.

रात 11 से 1 बजे तक मुफ्त सेवा

यूनियन के अनुसार, यह मुफ्त राइड सेवा 31 दिसंबर की रात 11 बजे से लेकर 1 जनवरी की रात 1 बजे तक उपलब्ध रहेगी. इस दौरान शराब का सेवन कर चुके लोग बिना किसी शुल्क के घर तक पहुंच सकेंगे. यह सेवा पूरी तरह स्वैच्छिक है और इसका मुख्य उद्देश्य ड्रंक एंड ड्राइव से होने वाले जानलेवा हादसों को रोकना है.

इस विशेष अभियान के लिए TGPWU ने कुल 500 वाहनों की व्यवस्था की है. इनमें कैब, ऑटो और ईवी बाइक शामिल हैं. ये सभी वाहन हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में तैनात रहेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें.

कैसे लें सेवा का लाभ

जो लोग इस मुफ्त परिवहन सेवा का लाभ लेना चाहते हैं, वे 8977009804 नंबर पर कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के बाद नजदीकी उपलब्ध वाहन को उनके पास भेजा जाएगा. यूनियन ने लोगों से अपील की है कि वे खुद वाहन चलाने के बजाय इस सुविधा का उपयोग करें और सुरक्षित तरीके से घर पहुंचें.

इस पहल की कई लोगों ने सराहना की है. लोगों का कहना है कि गिग वर्कर्स का इस तरह आगे आना समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश है. यह कदम न सिर्फ सड़क हादसों को कम करेगा, बल्कि नए साल की खुशियों को सुरक्षित भी बनाएगा. यूनियन का मानना है कि अगर समाज और प्रशासन मिलकर ऐसे प्रयास करें, तो कई कीमती जानें बचाई जा सकती हैं.