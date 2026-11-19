घर की आर्थिक जिम्मेदारी संभालने वाला सदस्य अगर अचानक दुनिया से चला जाए, तो परिवार के सामने सिर्फ जज़्बाती नहीं, बल्कि पैसों से जुड़ी कई मुश्किलें भी खड़ी हो जाती हैं. ऐसे में परिवार को रोजमर्रा के खर्च, बच्चों की पढ़ाई और कर्ज चुकाने जैसी कई जिम्मेदारियां उठाना मुश्किल हो जाता है. इसी तरह की परेशानी से परिवारों को बचाने के लिए तेलंगाना सरकार एक नई बीमा योजना लाने की तैयारी कर रही है.

प्रस्तावित इंदिराम्मा फैमिली इंश्योरेंस स्कीम के तहत राज्य के करीब 1 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर देने की योजना है. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 19 नवंबर 2026 से शुरू होने की बात कही गई है.

क्या है इंदिराम्मा फैमिली इंश्योरेंस स्कीम?

इस योजना का मकसद अलग-अलग सरकारी विभागों की ओर से चलाई जा रही बीमा योजनाओं को एक ही व्यवस्था के तहत लाना है. सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी 19 नवंबर को सिद्दीपेट में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे.

फिलहाल कुछ सरकारी योजनाओं के तहत पात्र लोगों को 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा मिलता है. नई योजना में इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है. वहीं, पहले से मिल रहा दुर्घटना बीमा कवर भी जारी रखने की योजना है. मौजूदा व्यवस्था में कुछ योजनाओं के तहत 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है.

पुराने लाभार्थियों को नहीं किया जाएगा बाहर

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बीमा योजनाओं को एक साथ लाने के दौरान किसी भी मौजूदा लाभार्थी का नाम छूटना नहीं चाहिए. सरकार का जोर है कि पहले से बीमा सुरक्षा पाने वाले लोगों को नई व्यवस्था में भी इसका लाभ मिलता रहे.

किन बातों का रखना होगा ध्यान?

सरकार की ओर से योजना की गाइडलाइन जारी होने के बाद ही पात्रता, जरूरी दस्तावेजों और आवेदन का पूरा तरीका साफ होगा. इसके अलावा, लाभार्थियों को यह देखना होगा कि योजना का लाभ किन परिवारों और सदस्यों को मिलेगा, आवेदन ऑनलाइन होगा या सरकारी कार्यालयों के जरिए करना होगा और इसके लिए आधार या राशन कार्ड जैसे कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे. इसके अलावा, बीमा राशि का दावा करने के लिए जरूरी कागजात और प्रक्रिया की जानकारी भी समझना जरूरी होगा.

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