तेजस और सियालदह राजधानी भी रद्द, 10 घंटे ठप रहेंगे नई दिल्ली-निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन

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अगर आप कल यानी 10 अक्टूबर को दिल्ली से ट्रेन पकड़ने वाले हैं तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि कल 10 अक्टूबर को नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के आसपास सुबह 5 बजे से दोपहर के 2 बजे तक ट्रैफिक जाम होने की संभावना है, जिसकी वजह से रेलवे ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है. इसलिए अगर आप इस रूट की किसी मेल या एक्सप्रेस ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कौन-सी ट्रेनों को रद्द किया गया है.

किन ट्रेनों को किया है रद्द?

रेलवे के फैसले के मुताबिक, 9 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशन से चलने वाली उन एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला किया गया है, जिन्हें अगले दिन यानी 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली या फिर हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचना है.

क्यों लिया ये फैसला?

बता दें कि 10 अक्टूबर को कॉकरोज जनता पार्टी यानी CJP के प्रदर्शन के बीच रेलवे ने ये फैसला लिया है. क्योंकि प्रदर्शन की वजह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आसपास भारी ट्रैफिक जाम लगने की आशंका है. यहीं कारण है कि रेलवे ने एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है.

कौन-कौन सी ट्रेनें रहेंगी रद्द?

इस फैसले की वजह से इन ट्रेनों पर पड़ेगा असर. इनमें शामिल है...

ट्रेन नंबर 12313 सियालदह-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 22221 मुंबई CSMT-हजरत निजामुद्दीन तेजस राजधानी एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12301 हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस

ध्यान रखें, रेलवे ने व्यक्तिगत ट्रेनों की कोई लिस्ट जारी नहीं की है. इसके बजाय रेलवे ने एक सामान्य नियम लागू किया है. इन ट्रेनों के अलावा भी कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया गया है. इसलिए स्टेशन रवाना होने से पहले ही ट्रेन से स्टेटस को चेक करना न भूलें.

ट्रेन का स्टेटस चेक करें

अगर आप भी 10 अक्टूबर यानी कल नई दिल्ली या हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से सफर करने वाले हैं तो पहले ही ट्रेन का स्टेटस चेक करें. इसके लिए आप NTES यानी नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर भी संपर्क करके पता कर सकते हैं. इसके अलावा ये चेक करें कि किसी ट्रेन के रूट में बदलाव तो नहीं किया गया है और समय से जुड़ी भी जानकारी जरूर लें, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत न हो.

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