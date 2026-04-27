सावधान टैक्सपेयर्स! फर्जी रेंट रसीद लगाने वालों को अब AI से पकड़ेगा इनकम टैक्स विभाग

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आयकर विभाग AI का उपयोग कर फर्जी किराया रसीदों की जांच कर रहा है।

फॉर्म-16, AIS, 26AS का मिलान करके AI गड़बड़ी पकड़ लेता है।

HRA क्लेम के नियम हैं, मकान मालिक का PAN अनिवार्य है।

गलत जानकारी देने पर पेनल्टी और ब्याज लग सकता है।

Income Tax Rule: आज के टाइम में टैक्स प्लानिंग हर नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए जरूरी हो गई है. लोग अपनी इनकम पर टैक्स बचाने के लिए तरह-तरह के ऑप्शन तलाशते हैं. खासकर फर्जी रेंट रिसीप्ट बनाकर HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस क्लेम करना लंबे टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल और सख्त निगरानी के चलते ऐसे मामलों पर आयकर विभाग की नजर और भी तेज हो गई है.

ITR फाइलिंग शुरू, जांच हुई तेज

ITR फाइल करने की प्रक्रिया धीरे-धीरे शुरू हो चुकी है और सरकार सभी जरूरी फॉर्म पहले ही जारी कर चुकी है. अब आयकर विभाग AI टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है, जिससे फर्जी रेंट रिसीप्ट के मामलों को पकड़ा जा रहा है और अगर कुछ गड़बड़ी मिलती है तो सीधे नोटिस भेजा जा सकता है.

AI से कैसे पकड़ में आता है फर्जीवाड़ा?

क्योंकि अब जांच पूरी तरह डिजिटल हो गई है और पहले जैसी मैनुअल प्रक्रिया नहीं रही है.

इसके लिए विभाग फॉर्म-16, AIS और 26AS को आपस में मिलाता है.

जिसके बाद AI खुद ही डेटा का विश्लेषण करके गड़बड़ी पहचान लेता है.

वहीं अगर आपने जितना किराया दिखाया है और असल में लेन-देन में फर्क है तो सिस्टम अलर्ट कर देता है.

HRA क्लेम करने के जरूरी नियम क्या है?

HRA क्लेम करना पूरी तरह वैध है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं जैसे...

कंपनी से HRA मिलना जरूरी है.

अगर सालाना किराया 1 लाख रुपये से ज्यादा है तो मकान मालिक का PAN देना अनिवार्य है.

वहीं अगर 1 लाख से कम है तो PAN देना जरूरी नहीं है.

छोटे अमाउंट पर आमतौर पर कम जांच होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गलत जानकारी देना सुरक्षित है.

लोग फर्जीवाड़ा क्यों करते हैं?

इसका सबसे बड़ा कारण है टैक्स बचत. ज्यादा किराया दिखाने से टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, इसलिए कई लोग सोचते हैं कि इससे आसानी से टैक्स बच जाएगा, लेकिन अब यही तरीका परेशानी का कारण बन सकता है.

नोटिस आने पर क्या होगा?

अगर आयकर विभाग को कुछ गड़बड़ी मिलती है तो मामला गंभीर हो जाता है. इसके बाद आपको नोटिस का जवाब देना पड़ेगा और वहीं गलत जानकारी देने पर पेनल्टी और ब्याज देना पड़ सकता है.

नई टैक्स व्यवस्था का असर

अब नए टैक्स स्लैब लागू हो चुके हैं. नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इसमें HRA का फायदा नहीं मिलता. इसी कारण अब ज्यादा लोग नई टैक्स रिजीम अपना रहे हैं, जिससे HRA से जुड़े फर्जीवाड़े में भी कमी आने की उम्मीद है.