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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइन 3 राज्यों के पास है देश का 51% गोल्ड लोन, क्यों बढ़ रही गिरवी सोने की मांग? रिपोर्ट में खुलासा

इन 3 राज्यों के पास है देश का 51% गोल्ड लोन, क्यों बढ़ रही गिरवी सोने की मांग? रिपोर्ट में खुलासा

पूरे देश में सोने के बदले लोन की मांग बढ़ने के बावजूद किसी एक राज्य में इसका झुकाव सबसे ज्यादा है. इनके पास देश के कुल गोल्ड लोन का 51.1 परसेंट हिस्सा है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 15 Apr 2026 11:32 AM (IST)
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Gold Loan: गोल्ड लोन एक ऐसा विकल्प है, जो इमरजेंसी के वक्त इंसान के बहुत काम आता है. हाल के रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गोल्ड लोन भारत का दूसरा सबसे बड़ा रिटेल क्रेडिट उत्पाद बन गया है, जिसकी वैल्यू 16.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. मार्च 2022 से गोल्ड लोन में चार गुना इजाफा हुआ है.

रिटेल क्रेडिट पोर्टफोलियो में अब गोल्ड लोन का हिस्सा हाउसिंग लोन के बाद दूसरे नंबर पर है. सोने के एवज में लोन लेने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा दक्षिण भारतीय राज्यों में देखी गई है. तमिलनाड़ु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ये तीन ऐसे दक्षिण भारतीय राज्य हैं, जिनके पास देश के कुल गोल्ड लोन का 51.1 परसेंट हिस्सा है. यह इस बात को दिखाता है कि पूरे देश में सोने के बदले लोन की मांग बढ़ने के बावजूद किसी एक राज्य में इसका झुकाव सबसे ज्यादा है. 

कौन किससे कितना आगे? 

  • इन तीन राज्यों में भी सबसे पहले नंबर पर तमिलनाड़ु है. 25.8 परसेंट मार्केट शेयर के साथ यह गोल्ड लोन लेने के मामले में सबसे आगे है.
  • दूसरे नंबर पर 13.6 परसेंट मार्केट शेयर के साथ आंध्र प्रदेश है.
  • कर्नाटक 11.7 परसेंट मार्केट शेयर के साथ तीसरे नंबर पर है.   

गोल्ड लोन लेने की इस लिस्ट में दक्षिण भारत के दूसरे राज्य भी शामिल हैं. इसमें केरल की बाजार हिस्सेदारी 9% है, जिसमें 16% का इजाफा हुआ है. तेलंगाना में इसकी हिस्सेदारी 8.8% है. इसका ग्रोथ रेट 55% है. इसमें महाराष्ट्र का योगदान 5.8% है, जिसमें 40% का इजाफा हुआ है. लिस्ट में पश्चिम बंगाल, गुजरात, ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी हैं.  

क्यों बढ़ रही गोल्ड लोन की मांग?

सोने की बढ़ती कीमतें इसकी सबसे बड़ी वजह है. सोने का भाव बढ़ने से ग्राहकों को पुराने गहनों पर कहीं ज्यादा लोन अमाउंटमिल रहा है. इसके अलावा, पर्सनल लोन के मुकाबले इसमें KYC के लिए कम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और पैसा भी तुरंत मिल जाता है. गोल्ड लोन लेने वालों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है, जो अब लगभग 40 परसेंट तक पहुंच गई है. 

ये भी पढ़ें:

Gold-Silver News: कहां से खरीदें सोना? शोरूम, बैंक या मोबाइल ऐप? कौनसा ऑप्शन है सबसे बेस्ट

Published at : 15 Apr 2026 11:31 AM (IST)
Tags :
Kerala Tamil Nadu Andhra Pradesh Gold Loan Karnataka
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