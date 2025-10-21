हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSSY Account: 10 साल की बिटिया का खुलवा दें ये अकाउंट, शादी तक हो जाएंगे 70 लाख

SSY Account: 10 साल की बिटिया का खुलवा दें ये अकाउंट, शादी तक हो जाएंगे 70 लाख

Sukanya Samriddhi Yojna: बेटी की पढ़ाई और शादी की चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं है. आप भी अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठा सकते है. ऐसे में आइए जानते हैं इसके बारे में.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 21 Oct 2025 12:03 PM (IST)
Preferred Sources

इस तेजी से बढ़ती महंगाई में आज परिवार के खर्चों को मैनेज करना काफी मुश्किल हो गया है. इस बीच पेरेंट्स को बच्चों की पढ़ाई और शादी की चिंता भी लगी रहती है. खासतौर पर बात जब बेटियों की आती है तो ये चिंता डबल हो जाती है. लेकिन अब माता-पिता को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने बेटियों की पढ़ाई से शादी तक का इंतजाम करेगी सरकार.

दरअसल, भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों को सुरक्षित फ्यूचर मिलता है. इसमें जमा की गई राशि पर 8.2% का ब्याज मिलता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे इस योजना में कर सकते है अप्लाई और कैसे होगा इससे लाभ?

क्या है सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)?

सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी योजना है भारत सरकार ने खासतौर पर बेटियों के लिए शुरू की है. इस योजना के तहत लोग अपनी बेटियों का 10 साल की उम्र में अकाउंट खोल सकते हैं और उनके लिए बचत करना शुरू कर सकते हैं. इस योजना की खास बात ये है कि इसमें सालाना 250 रूपये से 1.5 लाख रूपये तक की राशि जमा कर सकते है. इसमें मिलने वाले ब्याज की दर भी काफी ज्यादा है, जिससे बच्ची के बड़े होने तक उसकी पढ़ाई और शादी दोनों के लिए ही माता-पिता अच्छी खासी रकम जोड़ सकते हैं. 

कितना मिलता है ब्याज?

इस योजना के तहत जमा की गई राशि पर 8.2% का ब्याज मिलता है, जो लड़की के 21 साल पूरे होने तक उसके बैंक अकाउंट में जमा होता है. इसके बाद 21 साल पूरे होते ही इस पैसे को आसानी से निकाला जा सकता है. इस योजना में मिल रहे ब्याज के हिसाब से बेटी के लिए सालाना 1.5 लाख रूपये 15 साल तक जमा कराने पर जमा की गई राशि कुल 22,50,000 रूपये होगी. वहीं इसपर लगने वाले ब्याज के मुताबिक कुल ब्याज 46,77,578 रूपये हो जाएगा. यानी 21 साल का होने तक आपकी बेटी को लगभग 70 लाख रूपये मिलेंगे यानी आपकी बिटिया लखपति बन जाएगी.

क्या है जरूरी डॉक्यूमेंट्स ?

इसमें लगने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट्स जान लेना भी जरूरी है. इसमें अप्लाई करने के लिए बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, माता-पिता का पहचान पत्र और पास पोर्ट साइज फोटोग्राफ, बैंक पासबुक या पोस्ट ऑफिस पासबुक, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी होती हैं. 

कैसे करें अप्लाई ?

इस योजना के लिए अप्लाई करना बेहद आसान है. इसमें एक परिवार की केवल दो बेटियों का अकाउंट ही खुलवाया जा सकता है. इसके लिए आपको अपने पास के पोस्ट ऑफिस जाकर अकाउंट खोलना है. 
1. सबसे पहले नजदीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक की ब्रांच में जाएं. 
2. वहां से सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म लें.
3. फिर इसमें मांगी गई सभी जानकारी सही सही भरें. 
4. फिर जरूरी डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म के साथ अटैच करें.
5. फॉर्म के साथ साथ स्टार्टिंग पेमेंट को बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करें.
6. इसके बाद रसीद लेना न भूलें.

इसे भी पढ़ें : एक दिन में कितना निकाला जा सकता है कैश, जानें क्या कहते हैं इनकम टैक्स के नियम

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Read
Published at : 21 Oct 2025 11:19 AM (IST)
Tags :
Bank Account SSY SSY Account Sukanya Samriddhi Yojna Government Scheme For Girls
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'आयरन लेडी' साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, PM मोदी ने दी बधाई
'आयरन लेडी' साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, PM मोदी ने दी बधाई
बिहार
बिहार चुनाव 2025: भागीरथ मांझी को कांग्रेस से नहीं मिला टिकट, अब परिवार ने कर दी ये बड़ी मांग
बिहार चुनाव 2025: भागीरथ मांझी को कांग्रेस से नहीं मिला टिकट, अब परिवार ने कर दी ये बड़ी मांग
विश्व
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
टेलीविजन
टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली बहू सारा खान की पहली दिवाली, सिंदूर किया फ्लॉन्ट, पति संग जलाया दीपक
टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली बहू सारा खान की पहली दिवाली, सिंदूर किया फ्लॉन्ट, पति संग जलाया दीपक
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Bihar Election 2025: कहां फूटे चुनावी बम,किसने दिखाया दम ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'आयरन लेडी' साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, PM मोदी ने दी बधाई
'आयरन लेडी' साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, PM मोदी ने दी बधाई
बिहार
बिहार चुनाव 2025: भागीरथ मांझी को कांग्रेस से नहीं मिला टिकट, अब परिवार ने कर दी ये बड़ी मांग
बिहार चुनाव 2025: भागीरथ मांझी को कांग्रेस से नहीं मिला टिकट, अब परिवार ने कर दी ये बड़ी मांग
विश्व
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
टेलीविजन
टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली बहू सारा खान की पहली दिवाली, सिंदूर किया फ्लॉन्ट, पति संग जलाया दीपक
टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली बहू सारा खान की पहली दिवाली, सिंदूर किया फ्लॉन्ट, पति संग जलाया दीपक
स्पोर्ट्स
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
दिल्ली NCR
दिल्ली में दिवाली पर दमघोंटू हवा! आसमान में छाई जहरीली धुंध, AQI 550 के पार; GRAP-2 लागू
दिल्ली में दिवाली पर दमघोंटू हवा! आसमान में छाई जहरीली धुंध, AQI 550 के पार; GRAP-2 लागू
यूटिलिटी
बदलते मौसम में कितने टेंपरेचर पर चलाना चाहिए एसी? जान लें अपने काम की बात
बदलते मौसम में कितने टेंपरेचर पर चलाना चाहिए एसी? जान लें अपने काम की बात
जनरल नॉलेज
Karman Line: धरती से कितनी ऊंचाई पर है वह लाइन, जहां से शुरू होता है अंतरिक्ष?
धरती से कितनी ऊंचाई पर है वह लाइन, जहां से शुरू होता है अंतरिक्ष?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget