SSY Account: 10 साल की बिटिया का खुलवा दें ये अकाउंट, शादी तक हो जाएंगे 70 लाख

इस तेजी से बढ़ती महंगाई में आज परिवार के खर्चों को मैनेज करना काफी मुश्किल हो गया है. इस बीच पेरेंट्स को बच्चों की पढ़ाई और शादी की चिंता भी लगी रहती है. खासतौर पर बात जब बेटियों की आती है तो ये चिंता डबल हो जाती है. लेकिन अब माता-पिता को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने बेटियों की पढ़ाई से शादी तक का इंतजाम करेगी सरकार.

दरअसल, भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों को सुरक्षित फ्यूचर मिलता है. इसमें जमा की गई राशि पर 8.2% का ब्याज मिलता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे इस योजना में कर सकते है अप्लाई और कैसे होगा इससे लाभ?

क्या है सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)?

सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी योजना है भारत सरकार ने खासतौर पर बेटियों के लिए शुरू की है. इस योजना के तहत लोग अपनी बेटियों का 10 साल की उम्र में अकाउंट खोल सकते हैं और उनके लिए बचत करना शुरू कर सकते हैं. इस योजना की खास बात ये है कि इसमें सालाना 250 रूपये से 1.5 लाख रूपये तक की राशि जमा कर सकते है. इसमें मिलने वाले ब्याज की दर भी काफी ज्यादा है, जिससे बच्ची के बड़े होने तक उसकी पढ़ाई और शादी दोनों के लिए ही माता-पिता अच्छी खासी रकम जोड़ सकते हैं.

कितना मिलता है ब्याज?

इस योजना के तहत जमा की गई राशि पर 8.2% का ब्याज मिलता है, जो लड़की के 21 साल पूरे होने तक उसके बैंक अकाउंट में जमा होता है. इसके बाद 21 साल पूरे होते ही इस पैसे को आसानी से निकाला जा सकता है. इस योजना में मिल रहे ब्याज के हिसाब से बेटी के लिए सालाना 1.5 लाख रूपये 15 साल तक जमा कराने पर जमा की गई राशि कुल 22,50,000 रूपये होगी. वहीं इसपर लगने वाले ब्याज के मुताबिक कुल ब्याज 46,77,578 रूपये हो जाएगा. यानी 21 साल का होने तक आपकी बेटी को लगभग 70 लाख रूपये मिलेंगे यानी आपकी बिटिया लखपति बन जाएगी.

क्या है जरूरी डॉक्यूमेंट्स ?

इसमें लगने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट्स जान लेना भी जरूरी है. इसमें अप्लाई करने के लिए बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, माता-पिता का पहचान पत्र और पास पोर्ट साइज फोटोग्राफ, बैंक पासबुक या पोस्ट ऑफिस पासबुक, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी होती हैं.

कैसे करें अप्लाई ?

इस योजना के लिए अप्लाई करना बेहद आसान है. इसमें एक परिवार की केवल दो बेटियों का अकाउंट ही खुलवाया जा सकता है. इसके लिए आपको अपने पास के पोस्ट ऑफिस जाकर अकाउंट खोलना है.

1. सबसे पहले नजदीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक की ब्रांच में जाएं.

2. वहां से सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म लें.

3. फिर इसमें मांगी गई सभी जानकारी सही सही भरें.

4. फिर जरूरी डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म के साथ अटैच करें.

5. फॉर्म के साथ साथ स्टार्टिंग पेमेंट को बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करें.

6. इसके बाद रसीद लेना न भूलें.