Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश की 5 तारीख महत्वपूर्ण है।

इस तारीख तक जमा पर ही उस महीने का ब्याज मिलेगा।

देरी से जमा करने पर दीर्घकालिक वित्तीय नुकसान हो सकता है।

Sukanya Samriddhi Yojana: क्या आपने भी अपनी बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY में अकाउंट खुलवाया है तो आपको लिए हर महीने की 5 तारीख बेहद जरूरी है. काफी लोग पैसे तो नियमित रूप से जमा करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उनके जमा करने की डेट भी उनके रिटर्न को प्रभावित कर सकती है.

अगर ब्याज की बात करें तो फिलहाल सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2 प्रतिशत सालाना ब्याज मिल रहा है. इस योजना में फाइनेंशियल ईयर के दौरान न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं. इन्वेस्टर्स 50 रुपये के हिसाब से कितनी भी बार पैसा जमा कर सकते हैं.

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5 तारीख से पहले पैसा जमा करना क्यों है जरूरी?

इस योजना में ब्याज की गणना हर महीने की 5 तारीख और महीने के आखिरी दिन के बीच अकाउंट में मौजूद सबसे कम बैलेंस के आधार पर की जाती है. साफ मतलब यह है कि अगर आप महीने की 5 तारीख तक पैसा जमा करते हैं तो उस जमा राशि पर आपको इसी महीने से ब्याज मिलना शुरू हो जाता है.

वहीं अगर आप महीने की 6 तारीख से या फिर उसके बाद पैसा जमा करते हैं तो उस राशि पर उस महीने का ब्याज नहीं मिलेगा. ब्याज की गणना फिर अगले महीने से शुरू होगी. हालांकि, ब्याज की गणना पूरे साल होती रहती है, लेकिन इसे अकाउंट में साल में एक बार 31 मार्च को क्रेडिट किया जाता है और इसी दिन कंपाउंट इंटरेस्ट का फायदा भी जुड़ता है.

कितना हो सकता है नुकसान?

अगर बात करें नुकसान की तो मान लीजिए कोई इन्वेस्टर 21 साल तक हर महीने 5 हजार रुपये सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जमा करता है. अगर वह हर महीने 5 तारीख या उससे पहले पैसा जमा करता है तो 21 साल बाद उसके अकाउंट में लगभग 27.73 लाख रुपये जमा हो सकते हैं. लेकिन अगर वह हर महीने 5 तारीख के बाद इन्वेस्ट करता है तो मैच्योरिटी पर राशि लगभग 27.55 लाख रुपये होगी. यानी केवल जमा करने की तारीख में देरी के चलते लगभग 18,143 रुपये का अंतर आ सकता है.

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क्या पूरा साल का ब्याज खत्म हो जाता है?

इसका सीधा जवाब है नहीं. महीने की 5 तारीख के बाद पैसा जमा करने पर पूरे साल का ब्याज नहीं जाता. इससे सिर्फ उस महीने की जमा राशि पर एक महीने का ब्याज कम मिलता है, लेकिन यही छोटी-छोटी रकम लंबे टाइम में बड़ा अंतर पैदा कर सकती है. इसलिए अगर आपको सुकन्या समृद्धि योजना में बेहतर रिटर्न चाहिए तो कोशिश करें कि हर महीने की 5 तारीख या उससे पहले इन्वेस्ट करें.