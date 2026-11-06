इस रूट पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, बिना रिजर्वेशन कर सकेंगे सफर

कई लोगों को रोजाना ट्रेन से सफर करना पड़ता है. अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं, जिन्हें आए दिन ट्रेन से सफर करना पड़ता है तो आपके लिए एक खास अपडेट है. अगर आप अलीगढ़ या राजघाट नरौरा के पास रहते हैं और यहां से ट्रेन से सफर करना चाहते हैं तो आपके लिए ट्रेन का सफर आसान होने वाला है.

दरअसल, उत्तर रेलवे ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी शेयर की है. उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अलीगढ़ जंक्शन और राजघाट नरौरा के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. खास बात तो ये है कि इन ट्रेनों में जनरल क्लास की सुविधा होगी. यानी इसका मतलब ये है कि यात्री बिना रिजर्वेशन के ट्रेन में सफर कर सकेंगे.

For the convenience of passengers, Railways have decided to run the following Un-reserved Special Trains between Aligarh Jn. and Rajghat Narora as per details given below :- https://t.co/qbLtD1j6D8 — Northern Railway (@RailwayNorthern) November 4, 2026

रेलवे चलाएगा दो स्पेशल ट्रेनें

रेलवे की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इस रूट पर दो स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाएगा. इसमें ट्रेन नंबर 04187 अलीगढ़ जंक्शन से राजघाट नरौरा के बीच चलाई जाएगी. वहीं ट्रेन नंबर 04188 वापसी के लिए राजघाट नरौरा से अलीगढ़ जंक्शन तक चलाई जाएगी. अगर तारीख की बात करें तो इन दोनों ट्रेन को 9 नवंबर और 24 नवंबर को चलाया जाएगा.

अलीगढ़ से राजघाट नरौरा जाने वाली ट्रेन

बता दें कि ट्रेन नंबर 04187 अलीगढ़ जंक्शन से सुबह के समय 5 बजकर 40 बजे चलाई जाएगी और ये ट्रेन सुबह के 7 बजकर 15 मिनट पर राजघाट नरौरा पहुंचेगी. इस दौरान ट्रेन कई स्टेशनों पर रुकेगी भी.

झूरगढ़ी, हरदुआगंज,सुनामई हॉल्ट,गोधा हॉल्ट,अतरौली रोड, धरमपुर हॉल्ट, डिबाई, राजघाट नरौरा.

वापसी में ट्रेन कितने बचे चलेगी?

बता दें कि वापसी में ट्रेन राजघाट नरौरा से अलीगढ़ के बीच चलाई जाएगी. इसका ट्रेन नंबर 04188 होगा. इस ट्रेन को सुबह 8 बजकर 15 मिनट पर राजघाट नरौरा से चलाया जाएगा. फिर अलग-अलग स्टेशनों पर ट्रेन का ठहराव भी होगा और ट्रेन 9 बजकर 55 मिनट पर अलीगढ़ जंक्शन पहुंचेगी.

काम दूरी के यात्रियों को मिलेगी सुविधा

रेलवे के मुताबिक, इन ट्रेनों में अनारक्षित यानी जनरल क्लास के कोच होंगे. ऐसे में जिन यात्रियों को कम दूरी का सफर करना है, उन्हें इस ट्रेन से काफी राहत मिल सकती है. यात्रियों को सफर से पहले इस ट्रेन के रूट से लेकर टाइमिंग तक की जानकारी हासिल करनी चाहिए. आप बड़ी आसानी से रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर ट्रेन से जुड़ी जानकारी चेक कर सकते हैं.

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