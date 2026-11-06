Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यात्रा से पूर्व रूट-समय जांचने की सलाह दी गई।

नवंबर का महीना त्योहारों से भरपूर है. अब दो दिन बाद दीवाली का त्योहार है और बड़ी संख्या में लोग अपने काम से छुट्टी लेकर दीवाली और छठ मनाने अपने घर जा रहे हैं. ऐसे में ट्रेन, बस और फ्लाइट की टिकट मिलने मुश्किल हो गई है. यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ही रेलवे लगातार स्पेशल ट्रेनें चला रहा है. इसी कड़ी में रेलवे ने 22 स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है.

खास बात तो ये है कि इन ट्रेनों के जरिए दिल्ली, बिहार,यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और जम्मू समेत कई जगहों के बीच सफर करना आसान होगा. ऐसे में अब जानते हैं कि आखिर रेलवे ने कौन-कौन सी ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है और ये ट्रेनें नवंबर में कब चलाई जाएंगी.

दिवाली-छठ पर उत्तर रेलवे की 22 स्पेशल ट्रेनें! देखें पूरा रूट और तारीखें 🚆 दिल्ली, बिहार, यूपी और जम्मू के लिए त्योहार स्पेशल ट्रेनें! पूरी लिस्ट जारी 🪔 #IndianRailways Festival Special Train, Northern Railway, Diwali Special Train, Chhath Special Train, Train Schedule, Railway News — Indian Railway भारतीय रेल (News Update) (@Indianrailgadi) November 5, 2026

धनबाद-दिल्ली और बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें

ट्रेन नंबर 03309 धनबाद से दिल्ली के लिए चलाई जाएगी. ये ट्रेन 7,14,21 और 28 नवंबर को चलेगी.

ट्रेन नंबर 03310 दिल्ली से धनबाद के लिए चलाई जाएगी. ये ट्रेन 8,15,22 और 29 नवंबर को चलेगी.

ट्रेन नंबर 05283 मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के लिए 21 और 28 नवंबर को चलाई जाएगी.

ट्रेन नंबर 05284 आनंद विहार से मुजफ्फरपुर के लिए 22 और 29 नवंबर को चलाई जाएगी.

ध्यान रखें - सबसे पहले इन ट्रेनों के रूट और टाइमिंग की जानकारी रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करके ले लें.

स्पेशल ट्रेनें राजकोट, बरेली और महाराष्ट्र के रूट

ट्रेन नंबर 09569 राजकोट से बरेली के लिए चलाई जाएगी. ये ट्रेन 5,12,19 और 26 नवंबर को चलेगी.

ट्रेन नंबर 09570 बरेली से राजरोट के लिए चलाई जाएगी. ये ट्रेन 7,14,21 और 28 नवंबर को चलेगी.

ट्रेन नंबर 01051 लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बनारस के लिए चलेगी. ये ट्रेन 25 नवंबर को चलेगी.

ट्रेन नंबर 01052 बनारस से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए चलाई जाएगी. ये ट्रेन 26 नवंबर को चलेगी.

ट्रेन नंबर 01123 लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलाई जाएगी. ये ट्रेन 22 और 27 नवंबर को चलाई जाएगी.

ट्रेन नंबर 01124 मऊ से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए चलाई जाएगी. ये ट्रेन 24 और 27 नवंबर को चलाई जाएगी.

जयपुर,मालदा और हावड़ा के लिए ट्रेनें

ट्रेन नंबर 01431 हडपसर से जयपुर सिटी के लिए चलाई जाएगी. ये ट्रेन 24 और 27 नवंबर को चलेगी.

ट्रेन नंबर 01432 जयपुर सिटी से हडपसर के लिए चलाई जाएगी. ये ट्रेन 26 और 29 नवंबर को चलेगी.

ट्रेन नंबर 03439 मालदा टाउन से शकूरबस्ती के लिए चलाई जाएगी. इस ट्रेन को 10 नवंबर को चलाया जाएगा.

ट्रेन नंबर 03440 शकूरबस्ती से मालदा टाउन के लिए चलेगी. इस ट्रेन को 11 नवंबर को चलाया जाएगा.

ट्रेन नंबर 03009 हावड़ा से आनंद विहार के लिए चलाई जाएगी. ये ट्रेन 9,16, 23 और 30 नवंबर को चलेगी.

ट्रेन नंबर 03010 आनंद विहार से हावड़ा के लिए चलाई जाएगी. ये ट्रेन 11,18,25 नवंबर और 2 दिसंबर को चलाई जाएगी.

यूपी और जम्मू के लिए सुविधा

ट्रेन नंबर 04420 शकूरबस्ती से बुढ़वलराज के लिए चलाई जाएगी. ये ट्रेन 6 नवंबर को चलेगी.

ट्रेन नंबर 04419 बुढ़वलराज से शकूरबस्ती के लिए चलाई जाएगी. ये ट्रेन 7 नवंबर को चलेगी.

ट्रेन नंबर 04530 चंडीगढ़ से सहरसा के लिए चलाई जाएगी. इस ट्रेन को 6,10 और 14 नवंबर को चलाया जाएगा.

ट्रेन नंबर 04529 सहरसा से अंबाला कैंट के लिए चलाई जाएगी. इस ट्रेन को 7,11 और 15 नवंबर को चलाया जाएगा.

ट्रेन नंबर 04690 श्रीनगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए चलाई जाएगी. इस ट्रेन को 5 और 6 नवंबर को चलाई जाएगी.

ट्रेन नंबर 04689 श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के लिए चलाई जाएगी. इस ट्रेन को 5 और 6 नवंबर को चलाया जाएगा.

यात्री सफर से पहले करें ये काम

अगर आपको भी दीवाली-छठ पर ट्रेन से सफर करना है और आप इन ट्रेनों से सफर करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले इन ट्रेनों के रूट और टाइमिंग की जानकारी हासिल कर लें. आप रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या NTES ऐप पर ट्रेन के संचालन से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं.

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