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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSpecial Train: त्योहारों पर रेलवे ने चलाईं 22 स्पेशल ट्रेनें, यूपी-बिहार से जम्मू तक का सफर होगा आसान

Special Train: त्योहारों पर रेलवे ने चलाईं 22 स्पेशल ट्रेनें, यूपी-बिहार से जम्मू तक का सफर होगा आसान

भारतीय रेलवे ने दीवाली-छठ के मौके पर 22 स्पेशन ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है. इन ट्रेनों की मदद से यात्री यूपी, बिहार से लेकर जम्मू तक सफर कर सकेंगे. देखें स्पेशल ट्रेनों की पूरी लिस्ट.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 06 Nov 2026 11:56 AM (IST)
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  • यात्रा से पूर्व रूट-समय जांचने की सलाह दी गई।

नवंबर का महीना त्योहारों से भरपूर है. अब दो दिन बाद दीवाली का त्योहार है और बड़ी संख्या में लोग अपने काम से छुट्टी लेकर दीवाली और छठ मनाने अपने घर जा रहे हैं. ऐसे में ट्रेन, बस और फ्लाइट की टिकट मिलने मुश्किल हो गई है. यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ही रेलवे लगातार स्पेशल ट्रेनें चला रहा है. इसी कड़ी में रेलवे ने 22 स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है.

खास बात तो ये है कि इन ट्रेनों के जरिए दिल्ली, बिहार,यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और जम्मू समेत कई जगहों के बीच सफर करना आसान होगा. ऐसे में अब जानते हैं कि आखिर रेलवे ने कौन-कौन सी ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है और ये ट्रेनें नवंबर में कब चलाई जाएंगी.

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धनबाद-दिल्ली और बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें

  • ट्रेन नंबर 03309 धनबाद से दिल्ली के लिए चलाई जाएगी. ये ट्रेन 7,14,21 और 28 नवंबर को चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 03310 दिल्ली से धनबाद के लिए चलाई जाएगी. ये ट्रेन 8,15,22 और 29 नवंबर को चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 05283 मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के लिए 21 और 28 नवंबर को चलाई जाएगी.
  • ट्रेन नंबर 05284 आनंद विहार से मुजफ्फरपुर के लिए 22  और 29 नवंबर को चलाई जाएगी.

ध्यान रखें - सबसे पहले इन ट्रेनों के रूट और टाइमिंग की जानकारी रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करके ले लें.

स्पेशल ट्रेनें राजकोट, बरेली और महाराष्ट्र के रूट

  • ट्रेन नंबर 09569 राजकोट से बरेली के लिए चलाई जाएगी. ये ट्रेन 5,12,19 और 26 नवंबर को चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 09570 बरेली से राजरोट के लिए चलाई जाएगी. ये ट्रेन 7,14,21 और 28 नवंबर को चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 01051 लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बनारस के लिए चलेगी. ये ट्रेन 25 नवंबर को चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 01052 बनारस से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए चलाई जाएगी. ये ट्रेन 26 नवंबर को चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 01123 लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलाई जाएगी. ये ट्रेन 22 और 27 नवंबर को चलाई जाएगी.
  • ट्रेन नंबर 01124 मऊ से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए चलाई जाएगी. ये ट्रेन 24 और 27 नवंबर को चलाई जाएगी. 

जयपुर,मालदा और हावड़ा के लिए ट्रेनें

  • ट्रेन नंबर 01431 हडपसर से जयपुर सिटी के लिए चलाई जाएगी. ये ट्रेन 24 और 27 नवंबर को चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 01432 जयपुर सिटी से हडपसर के लिए चलाई जाएगी. ये ट्रेन 26 और 29 नवंबर को चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 03439 मालदा टाउन से शकूरबस्ती के लिए चलाई जाएगी. इस ट्रेन को 10 नवंबर को चलाया जाएगा.
  • ट्रेन नंबर 03440 शकूरबस्ती से मालदा टाउन के लिए चलेगी. इस ट्रेन को 11 नवंबर को चलाया जाएगा.
  • ट्रेन नंबर 03009 हावड़ा से आनंद विहार के लिए चलाई जाएगी. ये ट्रेन 9,16, 23 और 30 नवंबर को चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 03010 आनंद विहार से हावड़ा के लिए चलाई जाएगी. ये ट्रेन 11,18,25 नवंबर और 2 दिसंबर को चलाई जाएगी. 

यूपी और जम्मू के लिए सुविधा

  • ट्रेन नंबर 04420 शकूरबस्ती से बुढ़वलराज के लिए चलाई जाएगी. ये ट्रेन 6 नवंबर को चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 04419 बुढ़वलराज से शकूरबस्ती के लिए चलाई जाएगी. ये ट्रेन 7 नवंबर को चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 04530 चंडीगढ़ से सहरसा के लिए चलाई जाएगी. इस ट्रेन को 6,10 और 14 नवंबर को चलाया जाएगा.
  • ट्रेन नंबर 04529 सहरसा से अंबाला कैंट के लिए चलाई जाएगी. इस ट्रेन को 7,11 और 15 नवंबर को चलाया जाएगा.
  • ट्रेन नंबर 04690 श्रीनगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए चलाई जाएगी. इस ट्रेन को 5 और 6 नवंबर को चलाई जाएगी.
  • ट्रेन नंबर 04689 श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के लिए चलाई जाएगी. इस ट्रेन को 5 और 6 नवंबर को चलाया जाएगा.

यात्री सफर से पहले करें ये काम

अगर आपको भी दीवाली-छठ पर ट्रेन से सफर करना है और आप इन ट्रेनों से सफर करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले इन ट्रेनों के रूट और टाइमिंग की जानकारी हासिल कर लें. आप रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या NTES ऐप पर ट्रेन के संचालन से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 06 Nov 2026 11:56 AM (IST)
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