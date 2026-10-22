पुराना घर बेचकर 2 साल में खरीदा नया मकान, फिर भी देना पड़ सकता है टैक्स! इन 6 गलतियों से बचें

अगर आपने अपना पुराना घर बेचकर उससे मिले मुनाफे से नया मकान खरीद लिया है तो जरूरी नहीं कि आपका पूरा कैपिटल गेन टैक्स माफ हो जाए. इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, घर बेचने से हुए मुनाफे पर टैक्स में छूट लेने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं. अगर इनमें से कोई शर्त पूरी नहीं हुई तो नया घर खरीदने के बाद भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है.

सरकार घर बेचने से हुए मुनाफे को नए घर में लगाने पर टैक्स में राहत देती है, लेकिन इसके लिए समय, लिमिट और निवेश से जुड़े नियम तय हैं. पहले इस छूट को इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 54 के तहत जाना जाता था. नए इनकम टैक्स एक्ट, 2025 में यही प्रावधान सेक्शन 82 के तहत है.

कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है?

जैसे आपने 10 साल पहले एक घर 40 लाख रुपये में खरीदा था और अब उसे 70 लाख रुपये में बेच दिया. ऐसे में बिक्री से मिलने वाली रकम और घर की खरीद लागत के बीच का अंतर आपका मुनाफा तय करने का शुरुआती आधार होगा. इसी मुनाफे को कैपिटल गेन कहा जाता है.

अगर घर बेचने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो नए मकान में समय से निवेश करके टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है. लेकिन इसके लिए पुराना घर लंबे समय तक आपके पास होना चाहिए और नए घर में निवेश नियमों के मुताबिक होना चाहिए. यहां से जानें कुछ जरूरी नियम-

1.बेचने से पहले खरीदें घर

पुराना घर बेचने के बाद नया घर खरीदने के लिए आपको दो साल तक का समय मिलता है. आप पुराने घर को बेचने से एक साल पहले भी नया घर खरीद सकते हैं. अगर आप नया घर बनाने का फैसला करते हैं, तो निर्माण के लिए बिक्री की तारीख से तीन साल तक का समय मिलता है.

अगर नियम अनुसार समय में नया घर नहीं खरीदा या निर्माण पूरा नहीं किया तो जिस कैपिटल गेन पर छूट का दावा किया गया था, उस पर टैक्स लग सकता है. इसलिए घर बेचने से पहले ही नया घर खरीद लें.

2.पुराना घर 24 महीने तक पास हो

सेक्शन 54 की छूट हर घर की बिक्री पर नहीं मिलती है. इसके लिए बेचा गया मकान लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए. इसका मतलब है कि घर या जमीन बेचने से पहले 24 महीने से ज्यादा समय तक अपने पास रखा गया हो. अगर आपने घर खरीदने के 18 महीने बाद ही उसे बेच दिया तो उससे होने वाला मुनाफा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है. ऐसे में नया घर खरीद लेने भर से टैक्स माफ नहीं होगा.

3.10 करोड़ रुपये की लिमिट

सेक्शन 54 के तहत टैक्स छूट के लिए निवेश की लिमिट 10 करोड़ रुपये है. अगर आपका नए घर में निवेश इससे ज्यादा है तो 10 करोड़ रुपये से ऊपर के पैसे पर छूट नहीं मिलेगी.

4.पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ तो क्या करें?

कई बार लोग पुराना घर बेच देते हैं लेकिन नया मकान तुरंत नहीं खरीद पाते हैं. ऐसे में अगर कैपिटल गेन की पूरी रकम इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की लागू आखिरी तारीख तक इस्तेमाल नहीं हुई है तो बची हुई रकम को नियमों के मुताबिक CGAS में जमा करना पड़ सकता है.

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