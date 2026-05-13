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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीBusiness Ideas: हाउस वाइफ से बनना चाहती हैं बिजनेस वुमन? घर बैठे कर सकती हैं ये 5 काम, ना लगेंगे ज्यादा पैसे ना मेहनत

Business Ideas: हाउस वाइफ से बनना चाहती हैं बिजनेस वुमन? घर बैठे कर सकती हैं ये 5 काम, ना लगेंगे ज्यादा पैसे ना मेहनत

Business Ideas: क्या आप गृहिणी हैं या नौकरीपेशा हैं और अब बिजनेस करना चाहती हैं, तो आप अब भी अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं. बताते हैं आपको पांच बिजनेस आईडियाज जिसमें निवेश भी कम लगेगा और मेहनत भी.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 13 May 2026 11:22 PM (IST)
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Business Ideas for Women: महिलाओं का आत्मनिर्भर होना आज के समय में बहुत जरूरी है. नौकरी पेशा महिलाएं अपनी नौकरी से एक समय के बाद परेशान हो ही जाती हैं. घर और नौकरी के बीच बैलेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. ऐसे में हर महिला इस समय चाहती है कि वो कोई बिजनेस शुरू करे. ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 स्मॉल बिजनेस आईडियाज, जो कम समय में और कम लागत से शुरू हो जाएंगे. इन्हें घर पर ही रहकर भी किया जा सकता है. यहां देखें इन बिजनेस आइडियाज की लिस्ट.

मोमबत्ती या अगरबत्ती बनाना
ये बहुत अच्छा कारोबार है जिसे घर पर ही किया जा सकता है. मोमबत्ती और अगरबत्ती की मांग पूरे साल रहती है, खासकर त्योहारों और पूजा-पाठ में इसकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है. ये बिजनेस घर से भी शुरू किया जा सकता है और इसमें ज्यादा जगह की भी जरूरत नहीं होती है. अगरबत्ती में खुशबू और पैकिंग अच्छी हो तो बाजार में जल्दी ग्राहक मिल जाते हैं. ऑनलाइन और लोकल दुकानों दोनों जगहों पर इसकी बिक्री की जा सकती है. इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको मिनिमम 5 हजार रुपये की जरूरत होगी. ज्यादा से ज्याद ये 20 हजार तक में ही हो जाएगा.

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प्रीमिक्स, पापड़, अचार और मसाले बनाना
घर के बने पापड़, अचार और मसालों के साथ ही साथ आजकल प्रीमिक्स की भी बहुत अच्छी डिमांड रहने लगी है. महिलाएं इस काम को घर से शुरू करके धीरे-धीरे बड़ा बिजनेस बना सकती हैं. अच्छी क्वालिटी और स्वाद होने पर ग्राहक जल्दी जुड़ जाते हैं. व्हॉट्सएप, इंस्टाग्राम और लोकल मार्केट में इसे आसानी से बेचा जा सकता है. इस बिजनेस को शुरू करने के लिए महज 10 हजार रुपये की जरूरत होगी.

पेपर बैग या इको-फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का बिजनेस
प्लास्टिक बैन के बाद पेपर बैग और इको-फ्रेंडली सामान की मांग लोगों के बीच तेजी से बढ़ी है. इस बिजनेस में पेपर बैग, कपड़े के बैग और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं. छोटी दुकानों, मेडिकल स्टोर और गिफ्ट शॉप्स में इसकी अच्छी सप्लाई हो सकती है. ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा और लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस है. इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कवल 15 हजार रुपये की ही जरूरत होगी.

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सिलाई और अल्टरशन सेंटर
आप सिलाई और कपड़ों की फिटिंग का काम भी शुरू कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए इसमें दिलचस्पी और काम आना चाहिए. अगर आपको सिलाई आती है, तो घर से ही इस बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है. स्कूल यूनिफॉर्म, ब्लाउज, सूट और अल्टरेशन में अच्छी कमाई होती है. धीरे-धीरे बुटीक या डिजाइनिंग का काम भी शुरू किया जा सकता है. इस काम को शुरू करने के लिए महज 8 हजार रुपये की ही जरूरत है.

ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस
हैंडमेड और फैशन ज्वेलरी का ट्रेंड तेजी से लोगों के बीच बढ़ रहा है. कम लागत में सुंदर ईयररिंग, नेकलेस और ब्रेसलेट बनाकर बेचे जा सकते हैं. सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसकी अच्छी बिक्री होती है. यूनिक डिजाइन होने पर ये बिजनेस जल्दी लोकप्रिय हो सकता है. इस बिजनेस की शुरुआत महज 5 हजार रुपये से भी की जा सकती है.

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Published at : 13 May 2026 11:22 PM (IST)
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