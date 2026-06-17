सालों से नहीं भरा ITR और अब आ गया टैक्स नोटिस? भूलकर भी न करें अनदेखा, वरना बढ़ जाएगी आफत

इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने वालों पर आयकर विभाग की नजर रहती है. अगर आपने भी कई सालों से ITR फाइल नहीं किया है तो संभलकर रहिएगा. सबसे बड़ी बात है कि आईटीआर नहीं भरने के कारण अब अगर आपके पास टैक्स नोटिस आ गया है तो आपको उसे नजरअंदाज नहीं करना है. नोटिस को नजरअंदाज करने पर न सिर्फ जुर्माना लग सकता है, बल्कि कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है.

क्यों आता है नोटिस?

आयकर विभाग के पास आपकी आय और खर्च से जुड़ी लगभग सारी जानकारी होती ही है. ऐसे में आपके बैंक खाते में जब कोई बड़ी लेनदेन हो, शेयर बाजार में निवेश हो, प्रॉपर्टी खरीदी जाए, क्रेडिट कार्ड से खर्च हो और एफडी से ब्याज आए तो ये भी विभाग के रिकॉर्ड में चली जाती है. अगर आपकी आय टैक्स के दायरे में आती है और आपने ITR फाइल नहीं किया है, तो विभाग तो आपपर ध्यान देगा ही और नोटिस भी भेज सकता है.

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नोटिस मिलते ही क्या करें?

अगर आपने पास नोटिस आ ही गया है तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है. नोटिस को ध्यान से पढ़ें और समझें कि विभाग ने किस वजह से आपको नोटिस भेजा है. कई बार विभाग सिर्फ आपसे जानकारी मांगता है, जबकि कुछ मामलों में रिटर्न फाइल करने के लिए बोला जाता है. अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप किसी टैक्स एक्सपर्ट या सीए की मदद ले सकते हैं.

नोटिस अनदेखा किया तो क्या होगा?

कई लोग सोचते हैं कि नोटिस का जवाब नहीं देने से मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है. अगर आप समय पर जवाब नहीं देते हैं, तो आयकर विभाग आपपर सीधा कार्रवाई कर सकता है. ऐसे में आप पर एक्सट्रा टैक्स, ब्याज और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

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क्या भर सकते हैं पुराना ITR?

कई सारे मामले ऐसे होते हैं जिसमें टैक्स पेयर्स अपडेटेड रिटर्न या दूसरे प्रावधानों के जरिए पहले का रिटर्न फाइल कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए भी एक्सट्रा टैक्स और ब्याज देना पड़ सकता है. इसलिए नोटिस मिलने के बाद जितनी जल्दी हो सके पता करें कि क्या आप पुराना टैक्स फाइल कर सकते हैं कि नहीं.

किन्हें रहना है सावधान?

जिन भी लोगों की सालाना आय टैक्स में आती है और वो ITR नहीं भरते हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए. नोटिस आ सकता है. साथ ही ज्यादा बड़े लेनदेन करने वाले, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले, बैंक खाते में बड़ी रकम जमा करने वाले और फ्रीलांस या साइड इनकम रखने के बावजूद रिटर्न नहीं भरने वाले लोगों को अलर्ट रहना है. आपके पास भी नोटिस आ सकता है.