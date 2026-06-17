हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसालों से नहीं भरा ITR और अब आ गया टैक्स नोटिस? भूलकर भी न करें अनदेखा, वरना बढ़ जाएगी आफत

सालों से नहीं भरा ITR और अब आ गया टैक्स नोटिस? भूलकर भी न करें अनदेखा, वरना बढ़ जाएगी आफत

ITR Filing News: अगर आपने सालों से ITR नहीं भरा है और अब आयकर विभाग का नोटिस आया है, तो इस हल्के में लेने की गलती न करें. नोटिस को नजरअंदाज करना आपके लिए काफी भारी पड़ सकता है.

Reported By : सृष्टि |  Updated at : 17 Jun 2026 11:28 AM (IST)
Preferred Sources
ITR Filing News: इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने वालों पर आयकर विभाग की नजर रहती है. अगर आपने भी कई सालों से ITR फाइल नहीं किया है तो संभलकर रहिएगा. सबसे बड़ी बात है कि आईटीआर नहीं भरने के कारण अब अगर आपके पास टैक्स नोटिस आ गया है तो आपको उसे नजरअंदाज नहीं करना है. नोटिस को नजरअंदाज करने पर न सिर्फ जुर्माना लग सकता है, बल्कि कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है.

क्यों आता है नोटिस?

आयकर विभाग के पास आपकी आय और खर्च से जुड़ी लगभग सारी जानकारी होती ही है. ऐसे में आपके बैंक खाते में जब कोई बड़ी लेनदेन हो, शेयर बाजार में निवेश हो, प्रॉपर्टी खरीदी जाए, क्रेडिट कार्ड से खर्च हो और एफडी से ब्याज आए तो ये भी विभाग के रिकॉर्ड में चली जाती है. अगर आपकी आय टैक्स के दायरे में आती है और आपने ITR फाइल नहीं किया है, तो विभाग तो आपपर ध्यान देगा ही और नोटिस भी भेज सकता है.

बच्चों के हाथ में डिजिटल कैश? टीनएज पेमेंट ऐप्स इस्तेमाल करने से पहले पैरेंट्स जरूर पढ़ें गाइड

नोटिस मिलते ही क्या करें?

अगर आपने पास नोटिस आ ही गया है तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है. नोटिस को ध्यान से पढ़ें और समझें कि विभाग ने किस वजह से आपको नोटिस भेजा है. कई बार विभाग सिर्फ आपसे जानकारी मांगता है, जबकि कुछ मामलों में रिटर्न फाइल करने के लिए बोला जाता है. अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप किसी टैक्स एक्सपर्ट या सीए की मदद ले सकते हैं.

नोटिस अनदेखा किया तो क्या होगा?

कई लोग सोचते हैं कि नोटिस का जवाब नहीं देने से मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है. अगर आप समय पर जवाब नहीं देते हैं, तो आयकर विभाग आपपर सीधा कार्रवाई कर सकता है. ऐसे में आप पर एक्सट्रा टैक्स, ब्याज और जुर्माना भी लगाया जा सकता है. 

सिर्फ 'हेलो' बोलना पड़ सकता है भारी, स्कैमर्स ऐसे बना रहे हैं शिकार

क्या भर सकते हैं पुराना ITR?

कई सारे मामले ऐसे होते हैं जिसमें टैक्स पेयर्स अपडेटेड रिटर्न या दूसरे प्रावधानों के जरिए पहले का रिटर्न फाइल कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए भी एक्सट्रा टैक्स और ब्याज देना पड़ सकता है. इसलिए नोटिस मिलने के बाद जितनी जल्दी हो सके पता करें कि क्या आप पुराना टैक्स फाइल कर सकते हैं कि नहीं.

किन्हें रहना है सावधान?

जिन भी लोगों की सालाना आय टैक्स में आती है और वो ITR नहीं भरते हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए. नोटिस आ सकता है. साथ ही ज्यादा बड़े लेनदेन करने वाले, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले, बैंक खाते में बड़ी रकम जमा करने वाले और फ्रीलांस या साइड इनकम रखने के बावजूद रिटर्न नहीं भरने वाले लोगों को अलर्ट रहना है. आपके पास भी नोटिस आ सकता है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 17 Jun 2026 11:28 AM (IST)
Tags :
Income Tax Return Utility News ITR ITR Filing
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
सालों से नहीं भरा ITR और अब आ गया टैक्स नोटिस? भूलकर भी न करें अनदेखा, वरना बढ़ जाएगी आफत
सालों से नहीं भरा ITR और अब आ गया टैक्स नोटिस? भूलकर भी न करें अनदेखा, वरना बढ़ जाएगी आफत
यूटिलिटी
बच्चों के हाथ में डिजिटल कैश? टीनएज पेमेंट ऐप्स इस्तेमाल करने से पहले पैरेंट्स जरूर पढ़ें गाइड
बच्चों के हाथ में डिजिटल कैश? टीनएज पेमेंट ऐप्स इस्तेमाल करने से पहले पैरेंट्स जरूर पढ़ें गाइड
यूटिलिटी
Cyber Scam Alert: सिर्फ 'हेलो' बोलना पड़ सकता है भारी, स्कैमर्स ऐसे बना रहे हैं शिकार
Cyber Scam Alert: सिर्फ 'हेलो' बोलना पड़ सकता है भारी, स्कैमर्स ऐसे बना रहे हैं शिकार
यूटिलिटी
Train News: लोको पायलट से चूक हुई तो भी नहीं होगा हादसा, रेलवे का कवच सिस्टम बनेगा यात्रियों की ढाल
Train News: लोको पायलट से चूक हुई तो भी नहीं होगा हादसा, रेलवे का कवच सिस्टम बनेगा यात्रियों की ढाल
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: काले जादू का जाल... आबरू पर हाथ !' | MP News
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: 19 जून की पीस डील सिर्फ एक छलावा है?
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: ऑपरेशन 'टाइगर' vs ऑपरेशन 'वुल्फ'! | Uddhav Thackeray
Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC के नाम को नजरअंदाज कैसे किया... नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत की नियुक्ति पर HC ने स्पीकर से पूछे तीखे सवाल
TMC के नाम को नजरअंदाज कैसे किया... नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत की नियुक्ति पर HC ने स्पीकर से पूछे तीखे सवाल
महाराष्ट्र
यूपी में ओवैसी की एंट्री क्यों हुई? प्रियंका चतुर्वेदी ने कर दिया बड़ा दावा, कहा- 'BJP के लिए...'
यूपी में ओवैसी की एंट्री क्यों हुई? प्रियंका चतुर्वेदी ने कर दिया बड़ा दावा, कहा- 'BJP के लिए...'
विश्व
G7 समिट से आई भारत के लिए गुड न्यूज, कनाडा के साथ होगा FTA, पीएम मोदी-कार्नी की मीटिंग में बनी बात
G7 समिट से आई भारत के लिए गुड न्यूज, कनाडा के साथ होगा FTA, पीएम मोदी-कार्नी की मीटिंग में बनी बात
क्रिकेट
IND VS AFG ODI 2026: 'भारत से जीत पाना...', दूसरे ODI से पहले अफगानिस्तान के कप्तान का बयान वायरल
'भारत से जीत पाना...', दूसरे ODI से पहले अफगानिस्तान के कप्तान का बयान वायरल
बॉलीवुड
'दिल तो पागल है' में काजोल-मनीषा ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, करिश्मा कपूर का खुलासा, चौंकाने वाली वजह भी बताई
'दिल तो पागल है' में कई एक्ट्रेसेस ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, चौंका देगी वजह
विश्व
ट्रेड डील, ईरान वॉर और एनर्जी... 16 महीने बाद आज होगी PM मोदी और ट्रंप की मीटिंग, क्या होगा एजेंडा?
ट्रेड डील, ईरान वॉर और एनर्जी... 16 महीने बाद आज होगी PM मोदी और ट्रंप की मीटिंग, क्या होगा एजेंडा?
लाइफस्टाइल
Vegan Diet: दूध-पनीर से लेकर मीट तक से परहेज, जानें आखिर क्या-क्या खाते हैं वीगन डाइट वाले?
दूध-पनीर से लेकर मीट तक से परहेज, जानें आखिर क्या-क्या खाते हैं वीगन डाइट वाले?
ऑटो
क्या कोई भी खोल सकता है टोल नाका, जानिए कैसे मिलता है इसका ठेका और क्या होता है प्रोसेस?
क्या कोई भी खोल सकता है टोल नाका, जानिए कैसे मिलता है इसका ठेका और क्या होता है प्रोसेस?
ABP NEWS
क्या राहुल गांधी छात्रों से बातचीत नहीं करेंगे? राजस्थान में पोस्टर हटाए गए!
क्या राहुल गांधी छात्रों से बातचीत नहीं करेंगे? राजस्थान में पोस्टर हटाए गए!
ABP NEWS
यह खानवा धोखेबाज़ है, वह घोटाला करने के लिए यूपी से बिहार तक आया!
यह खानवा धोखेबाज़ है, वह घोटाला करने के लिए यूपी से बिहार तक आया!
ABP NEWS
अस्पताल के अंदर ही—डॉक्टर बिना साबुन या डिटर्जेंट के हाथ धो रहे हैं! यहाँ क्या हो रहा है?
अस्पताल के अंदर ही—डॉक्टर बिना साबुन या डिटर्जेंट के हाथ धो रहे हैं! यहाँ क्या हो रहा है?
ABP NEWS
सुरक्षा बलों ने जहांगीर खान के गिरोह पर लाठीचार्ज किया, तालाब में कूदकर भाग गए!
सुरक्षा बलों ने जहांगीर खान के गिरोह पर लाठीचार्ज किया, तालाब में कूदकर भाग गए!
ABP NEWS
यह मानते हुए कि पुष्प को छुड़ाने की साज़िश रची गई थी, महिलाओं ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया।
यह मानते हुए कि पुष्प को छुड़ाने की साज़िश रची गई थी, महिलाओं ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया।
Embed widget