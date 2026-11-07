दुबई में शॉपिंग पर 10% की सीधी छूट, ऐसे बचेंगे आपके हजारों रुपये

दुबई घूमने जाने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है. अब वहां शॉपिंग और दूसरी खरीदारी के दौरान भारतीय यात्रियों को पेमेंट करना पहले से आसान हो सकता है.

इसकी वजह भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता इस्तेमाल है. दुबई में भारतीय यात्री चुनिंदा दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर अपने भारतीय UPI ऐप के जरिए भुगतान कर सकते हैं. इससे हर बार विदेशी मुद्रा बदलवाने या नकदी रखने की परेशानी कम हो सकती है.

विदेशी मुद्रा बदलवाने की परेशानी होगी कम

विदेश यात्रा के दौरान भारतीय पर्यटकों को अक्सर रुपये को दिरहम में बदलवाना पड़ता है. इसके लिए कई बार एक्सचेंज फीस और अन्य चार्ज भी देने होते हैं. UPI के इस्तेमाल से इस प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है.

भुगतान करते समय राशि भारतीय रुपये में दिखाई दे सकती है, जबकि दुकानदार को UAE दिरहम में भुगतान प्राप्त होता है. हालांकि, लागू एक्सचेंज रेट और बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के शुल्क के आधार पर वास्तविक खर्च अलग हो सकता है.

दुबई में UPI से कर सकेंगे भुगतान

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए UPI की सुविधा का विस्तार किया जा रहा है. इसके तहत भारतीय पर्यटक दुबई में उन मर्चेंट्स के यहां QR कोड स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं, जहां UPI इंटरनेशनल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध है.

इसका मतलब है कि यात्रियों को हर छोटी खरीदारी के लिए नकदी या इंटरनेशनल कार्ड पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, यह सुविधा सभी दुकानों पर उपलब्ध नहीं है.

कैसे उठा सकते हैं ऑफर का फायदा?

इस छूट का लाभ लेने के लिए यात्रियों को अपने UPI ऐप में UPI इंचरनेशनल या UPI गलोबल सर्विस एक्टिवेट करनी होगी. इसके लिए पात्र बैंक खाते को UPI ऐप से जोड़ना जरूरी है. इसके बाद दुबई डयूटी फ्री के उन पेमेंट काउंटर पर QR कोड या उपलब्ध UPI पेमेंट विकल्प के जरिए भुगतान किया जा सकता है, जहां यह सुविधा शुरू की गई है.

NPCI और दुबई ड्यूटी फ्री की साझेदारी

इस सुविधा को लागू करने में नेटवर्क इंटरनेशनल पेमेंट पार्टनर की भूमिका निभा रहा है. इसकी मदद से दुबई ड्यूटी फ्री के चुनिंदा पेमेंट टर्मिनल पर UPI स्वीकार किया जाएगा. NIPL के CEO रितेश शुक्ला के मुताबिक, इस पहल का उद्देश्य विदेश में भारतीय यात्रियों के भुगतान अनुभव को आसान और सुविधाजनक बनाना है. वहीं, दुबई डयूटी फ्री के मैनेजिंग डायरेक्टर रमेश सिदांबी ने कहा कि भारतीय यात्री उनके ग्राहकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. इस साझेदारी से भारत और UAE के बीच डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. यह 10 प्रतिशत छूट दुबई की सभी दुकानों पर नहीं, बल्कि निर्धारित दुबई डयूटी फ्री आउटलेट्स पर लागू है.

दुबई डयूटी फ्री पर मिलेगा 10 प्रतिशत डिस्काउंट

NPCI इंडरनेशनल पेमेंट लिमिटिड NIPL) ने 5 नवंबर 2026 को इस खास ऑफर की घोषणा की है. इसके तहत दुबई ड्यूटी फ्री पर UPI से भुगतान करने वाले भारतीय यात्रियों को खरीदारी पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी. हालांकि, इस छूट की अधिकतम सीमा 100 UAE दिरहम तय की गई है.

यह ऑफर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित दुबई डयूटी फ्री के चुनिंदा आउटलेट्स पर लागू होगा. यहां यात्री फैशन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मिठाइयां, घड़ियां और ज्वेलरी जैसी चीजें खरीद सकते हैं.

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