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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी1 लाख एडवांस देकर भी नहीं मिली गोल्ड चेन, ग्राहक को मिला भारी मुआवजा

1 लाख एडवांस देकर भी नहीं मिली गोल्ड चेन, ग्राहक को मिला भारी मुआवजा

शिमला में सोने की चेन बुक कराने के लिए एक व्यक्ति ने 1 लाख दिए, लेकिन न गहना मिला न रकम लौटी. उपभोक्ता आयोग ने ज्वेलर को 1.3 लाख और 9% सालाना ब्याज देने का आदेश बरकरार रखा. ग्राहक को बड़ी राहत मिली.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 22 Oct 2026 11:34 AM (IST)
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सोने के गहने खरीदने के लिए अगर आप भी पहले से पैसे देते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक व्यक्ति ने सोने की चेन बुक कराने के लिए एक लाख रुपये दिए थे. लेकिन उसे न तो चेन मिली और न ही उसकी रकम वापस की गई. मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा, जहां ग्राहक को राहत मिली. राज्य उपभोक्ता आयोग ने ज्वेलर को पैसे लौटाने के साथ मुआवजा और कानूनी खर्च देने का आदेश बरकरार रखा है.

शिमला के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 17 फरवरी 2025 को ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया. आयोग ने ज्वेलर को एक लाख रुपये वापस करने और शिकायत दर्ज होने की तारीख से भुगतान होने तक सालाना 9 प्रतिशत ब्याज देने का निर्देश दिया. इसके अलावा मानसिक परेशानी के लिए 20 हजार रुपये और कानूनी खर्च के रूप में 10 हजार रुपये देने को कहा गया.

सोने की चेन खरीदने के लिए दिए थे एक लाख रुपये

मामले के अनुसार, एमआर चौहान 4 नवंबर 2022 को शिमला स्थित श्री गणेश ज्वेलर्स की दुकान पर सोना खरीदने पहुंचे थे. वहां दुकानदार ने उन्हें सुझाव दिया कि वह कुछ रकम पहले जमा कर दें और बाद में बाजार के भाव के हिसाब से सोना खरीद सकते हैं. इसके बाद चौहान ने 35 ग्राम की सोने की चेन बुक कराने के लिए एक लाख रुपये का चेक दिया. चेन की कीमत 2.15 लाख रुपये बताई गई थी.

दुकानदार ने उन्हें भुगतान की रसीद भी दी और करीब दो सप्ताह में चेन उपलब्ध कराने की बात कही. लेकिन जब ग्राहक बाद में दुकान पहुंचा, तो उसे न चेन मिली और न ही उसके पैसे वापस किए गए. बार-बार मांगने के बावजूद रकम नहीं लौटाई गई. इसके बाद ग्राहक ने पुलिस में शिकायत की और उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया.

राज्य आयोग ने भी बरकरार रखा फैसला

ग्राहक ने ब्याज और मुआवजे की रकम बढ़ाने की मांग के साथ राज्य आयोग में अपील की थी. हालांकि, हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग ने 13 अक्टूबर 2026 को अपील खारिज कर दी. आयोग ने कहा कि जिला आयोग का आदेश उचित है और इसमें बदलाव करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है.

इस फैसले के अनुसार, ज्वेलर को एक लाख रुपये वापस करने के साथ 20 हजार रुपये मुआवजा, 10 हजार रुपये कानूनी खर्च और निर्धारित अवधि के लिए 9 प्रतिशत सालाना ब्याज देना होगा. ब्याज को छोड़कर कुल रकम 1.30 लाख रुपये बनती है. 

यह भी पढ़ें- 21 अक्टूबर से शुरू हुआ बैंक कैंप, जानें बीमा और पेंशन स्कीम का कैसे मिलेगा फायदा?

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 22 Oct 2026 11:34 AM (IST)
Tags :
Shimla Gold Chain Case Gold Jewellery Fraud
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