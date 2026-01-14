शेयर बाजार में एंट्री से पहले पढ़ लें ये खबर, वरना पड़ सकता है पछताना

Share Market Tips: शेयर बाजार आज सिर्फ बड़े निवेशकों का मैदान नहीं रह गया है. मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने हर किसी के लिए निवेश आसान बना दिया है. यही वजह है कि बड़ी संख्या में नए लोग तेजी से मार्केट में एंट्री कर रहे हैं. लेकिन यहां कमाई के मौके जितने बड़े हैं, जोखिम भी उतने ही असली हैं. बिना समझे पैसा लगाने पर मुनाफे की जगह नुकसान हाथ लग सकता है.

कई लोग दोस्तों की सलाह, सोशल मीडिया टिप्स या एक-दो दिन की तेजी देखकर निवेश कर देते हैं और बाद में पछताते हैं. शेयर बाजार में टिके रहना है तो पहले बेसिक समझना जरूरी है. यह जानना कि पैसा कहां, क्यों और कितने समय के लिए लगाया जा रहा है. सही जानकारी और साफ रणनीति ही आपको भीड़ से अलग बनाती है. चलिए बताते हैं जरूरी बातें.

पैसा लगाने से पहले किन बातों को समझना जरूरी?

अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. शेयर खरीदने से पहले कंपनी का बिजनेस, उसकी कमाई, कर्ज और भविष्य की संभावनाएं जरूर देखें. सिर्फ शेयर का सस्ता होना उसे अच्छा निवेश नहीं बनाता. यह भी समझना जरूरी है कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर बनना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. दोनों की प्लानिंग अलग होती है.

अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी पहचानें. अगर थोड़ी गिरावट भी आपको परेशान कर देती है. तो हाई रिस्क शेयरों से दूरी बेहतर है. इसके अलावा पैसा हमेशा एक ही शेयर में न लगाएं. अलग-अलग सेक्टर में निवेश करने से रिस्क डिवाइड होता है. और सबसे जरूरी बात, उधार या जरूरी खर्च का पैसा शेयर बाजार में कभी न लगाएं.

नुकसान से बचने के आसान तरीके

शेयर बाजार में सबसे बड़ी गलती होती है लालच और डर में फैसले लेना. तेजी देखकर कूद जाना और गिरावट में घबराकर बेच देना अक्सर नुकसान कराता है. इसलिए पहले से एंट्री और एग्जिट का प्लान बनाएं. स्टॉप लॉस लगाना सीखें ताकि नुकसान एक सीमा से आगे न बढ़े.

हर खबर या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा न करें. भरोसेमंद सोर्स से ही जानकारी लें. धीरे-धीरे निवेश बढ़ाएं और हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा लगाने की आदत डालें. इससे मार्केट के उतार-चढ़ाव का असर कम होता है. शेयर बाजार में लंबे समय तक टिकने का असली फॉर्मूला है शांत दिमाग, डिसिप्लिन और हर दिन कुछ नया सीखते रहना.

