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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअब कॉन्ट्रैक्ट पर मिलेगी सरकारी नौकरी? पेंशन पर SC ने पूछे सवाल

अब कॉन्ट्रैक्ट पर मिलेगी सरकारी नौकरी? पेंशन पर SC ने पूछे सवाल

सुप्रीम कोर्ट के जज ने सरकारी कर्मचारियों के कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने पंजाब में कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 07 Nov 2026 05:13 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट यानी निश्चित समय के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए. इससे उनके कामकाज में जवाबदेही बढ़ेगी.

जस्टिस नागरत्ना ने ये टिप्पणी पंजाब सरकार के कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते (DA) से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की. इस मामले में पंजाब सरकार के कर्मचारियों ने अपने बकाया भुगतान को लेकर अदालत का रुख किया था.

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कॉन्ट्रैक्ट पर मिले सरकारी नौकरी
इस सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को कई सुविधाएं मिलती हैं. उन्हें नौकरी के बाद पेंशन भी मिलती है, लेकिन इसके बावजूद उनके कामकाज में जवाबदेही की कमी दिखाई देती है. उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया जाना चाहिए, तभी उनके काम में जिम्मेदारी आएगी.

इतना ही नहीं उन्होंने सरकारी दफ्तरों में कामकाज की गति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कुछ कर्मचारी एक दिन में केवल तीन पेज टाइप करते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट या जिला अदालत में नियुक्ति मिलने के बाद कुछ कर्मचारी सचिवालय में काम करना पसंद करते हैं. उनकी इस टिप्पणी का मकसद सरकारी दफ्तरों में काम की गति में सुधार और कर्मचारियों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाना था.

विशेष सुविधाएं पाने वाला वर्ग
मामले में पंजाब सरकार ने पहले कहा था कि उसके पास कर्मचारियों का बकाया भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है. इस पर कर्मचारियों की ओर से दलील दी गई कि सरकार दूसरी योजनाओं और मुफ्त सुविधाओं पर खर्च कर रही है.

इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के दावे करने वाला वर्ग विशेष सुविधाएं प्राप्त करता है, जबकि मुफ्त योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों की मदद करना है. हालांकि, कर्मचारियों के वकील देवदत्त कामत ने कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों को एक जैसा नहीं समझना चाहिए. कई कर्मचारी ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं.

क्या हुआ मामले का निपटारा?
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा के खिलाफ चल रही अदालत की अवमानना की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. ये कार्रवाई कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं करने के मामले में शुरू की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से ये भी पूछा कि वो 31 मार्च 2027 तक कर्मचारियों का कितना बकाया भुगतान कर सकती है. अदालत ने कहा कि मुख्य सचिव को इस तरह अदालत में बुलाकर दबाव डालना सही नहीं है.

कॉन्ट्रैक्ट पर मिलेगी सरकारी नौकरी?
जस्टिस बीवी नागरत्ना की टिप्पणी के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या सरकारी कर्मचारियों की भर्ती अब कॉन्ट्रैक्ट पर होगी. हालांकि ये जज की सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी है, ये कोई नियम या भर्ती का आदेश नहीं है. फिलहाल सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों में बदलाव को लेकर कोई ऐसा आदेश जारी नहीं हुआ है, जिसके आधार पर कहा जा सके कि सभी सरकारी कर्मचारियों की नौकरी कॉन्ट्रैक्ट पर होने जा रही है.

ये भी पढ़ें: ट्रेन में ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने से पहले सावधान, IRCTC ने कई वेबसाइट्स के खिलाफ कसा शिकंजा

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 07 Nov 2026 05:13 PM (IST)
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