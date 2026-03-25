1 अप्रैल से बदल जाएंगे SBI कार्ड के नियम, इस्तेमाल करते हैं तो पहले जान लें जरूरी अपडेट

SBI Cashback Credit Card Rules: आजकल शॉपिंग हो, बिल पेमेंट हो या ऑनलाइन खर्च, क्रेडिट कार्ड हर जगह काम आता है. खासकर कैशबैक कार्ड्स लोगों की पहली पसंद बन चुके हैं, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन पर थोड़ा फायदा मिल जाता है. लेकिन अगर आप SBI का Cashback Credit Card इस्तेमाल करते हैं. तो अब आपको थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है.

1 अप्रैल 2026 से इस कार्ड से जुड़े कुछ अहम नियम बदलने जा रहे हैं. जिनका सीधा असर आपके मिलने वाले कैशबैक और रिवॉर्ड्स पर पड़ेगा. पहले जहां हर खर्च पर ज्यादा फायदा मिलता था. अब उस पर लिमिट लगा दी गई है. ऐसे में अगर आप बिना अपडेट जाने कार्ड यूज करते रहेंगे. तो आपको नुकसान भी हो सकता है.

कैशबैक लिमिट में हुआ बदलाव

SBI के Cashback Credit Card में सबसे बड़ा बदलाव कैशबैक लिमिट को लेकर किया गया है. पहले एक स्टेटमेंट साइकिल में आप अधिकतम 5000 रुपये तक कैशबैक कमा सकते थे, लेकिन अब इसे घटाकर 4000 रुपये कर दिया गया है. इसका मतलब है कि अब पहले के मुकाबले आपको कम फायदा मिलेगा. अगर आप ज्यादा खर्च करने वालों में आते हैं, तो यह बदलाव सीधे आपकी सेविंग पर असर डालेगा.

पहले: अधिकतम 5000 रुपये तक कैशबैक

अब: अधिकतम 4000 रुपये तक कैशबैक

कुल फायदा: करीब 20% तक की कमी

असर: ज्यादा खर्च करने वालों की सेविंग घटेगी

नया नियम: खर्च चाहे जितना हो, कैशबैक तय लिमिट तक ही मिलेगा

यानी अब जितना भी आप खर्च करेंगे, उसका फायदा एक तय सीमा तक ही मिलेगा, इसलिए खर्च और कार्ड यूज की प्लानिंग पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है.

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ऑनलाइन और ऑफलाइन पर कैशबैक लिमिट चेंज

क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक की रेट वही रखी गई है, लेकिन अब उसकी लिमिट तय कर दी गई है. पहले जहां ज्यादा खर्च करने पर ज्यादा फायदा मिलता था, अब हर कैटेगरी पर कैप लगा दिया गया है. इसका मतलब यह है कि अब आपका कुल कैशबैक एक तय सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ेगा.

ऑनलाइन खर्च: 5% कैशबैक

ऑनलाइन लिमिट: अधिकतम 2000 रुपये

ऑफलाइन खर्च: 1% कैशबैक

ऑफलाइन लिमिट: अधिकतम 2000 रुपये

कुल कैशबैक: महीने में अधिकतम 4000 रुपये

अब चाहे आप ऑनलाइन ज्यादा खर्च करें या ऑफलाइन दोनों को मिलाकर आपको 4000 रुपये से ज्यादा कैशबैक नहीं मिलेगा. इससे मतलब है कि अब फायदा पूरी तरह लिमिट में आ गया है और पहले जैसी खुली कमाई नहीं रहेगी.

रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडेम्पशन का नया तरीका

कैशबैक के साथ रिवॉर्ड पॉइंट्स के नियम भी बदल दिए गए हैं. अब आप अपने पॉइंट्स को किसी भी रकम में रिडीम नहीं कर पाएंगे. 1 अप्रैल के बाद आपको 4000 पॉइंट्स के मल्टीपल में ही रिडेम्पशन करना होगा. इसके अलावा एक महीने में अधिकतम 60000 पॉइंट्स ही रिडीम किए जा सकेंगे.

रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम कैसे करें?

रिडीम करने का तरीका वही रहेगा. इसमें कुछ बदलवा नहीं किए गए हैं. इसके लिए आपको SBI कार्ड ऐप का यूज करना होगा.

SBI Card App में लॉगिन करें.

नीचे दिए गए ‘More’ ऑप्शन पर जाएं

‘Rewards’ सेक्शन को ओपन करें

‘Redeem’ ऑप्शन पर क्लिक करें

अपनी पसंद का वाउचर या प्रोडक्ट चुनें

Checkout करके रिडेम्पशन पूरा करें

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