सहारा रिफंड पोर्टल: अगर मूल जमाकर्ता की मौत हो चुकी है तो पैसा कैसे मिलेगा?

अगर आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने सहारा की सोसाइटियों में पैसा जमा करते हैं, तो रिफंड से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए अहम है. रिफंड के लिए जमा किए गए आवेदनों की जांच दोबारा शुरू हो चुकी है और अब तक बड़ी संख्या में लोगों को उनका पैसा वापस मिल चुका है. लेकिन अगर मूल जमाकर्ता की मौत हो चुकी है, तो परिवार के सदस्यों के मन में यह सवाल आता है कि अब जमा रकम का क्लेम कौन और किस तरह कर सकता है.

मूल जमाकर्ता की मौत के बाद कौन कर सकता है क्लेम?

अगर मूल जमाकर्ता की मौत हो चुकी है, तो ऐसे मामलों में उनके कानूनी उत्तराधिकारी या नॉमिनी के जरिए जमा रकम पर दावा किया जा सकता है. हालांकि, आवेदन करते समय सही डॉक्युमेंट्स होना बेहद जरूरी है, क्योंकि कागजात में कमी होने के कारण क्लेम प्रोसेस अटक सकती है. इसलिए क्लेम करने से पहले जरूरी डॉक्युमेंट्स तैयार रखना बेहद जरूरी है.

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रिफंड क्लेम के लिए कौन-कौन से दस्तावेज रखें तैयार?

मूल जमाकर्ता का डेथ सर्टिफिकेट

Legal Heir Certificate या Succession Certificate

क्लेम करने वाले व्यक्ति का वैध पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड

सहारा सोसाइटी से संबंधित ओरिजिनल बॉन्ड (Original Bond)

मेंबरशिप नंबर (Membership Number)

जमा रकम से संबंधित रसीद या पासबुक

आधार से लिंक मोबाइल नंबर

क्लेम करने वाले व्यक्ति का बैंक खाता

सहारा रिफंड के लिए आवेदन कैसे करें?

अगर मूल जमाकर्ता जिंदा हैं, तो वह CRCS-Sahara Refund Portal के जरिए ऑनलाइन रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं. वहीं जमाकर्ता की मौत होने की स्थिति में कानूनी उत्तराधिकारी या नॉमिनी को अपनी पात्रता साबित करने के लिए संबंधित डॉक्युमेंट्स देने पड़ सकते हैं.

ध्यान रखें कि क्लेम करते समय जमा और सोसाइटी से जुड़ी जानकारी सही-सही भरें और मांगे गए डॉक्युमेंट अपलोड करें. खासतौर पर मृत्यु प्रमाण पत्र और उत्तराधिकारी से जुड़े डॉक्युमेंट्स में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए.

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