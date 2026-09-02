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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीलड्डू गोपाल से लेकर सजावट तक, जन्माष्टमी का सारा सामान यहां मिलेगा सस्ता

लड्डू गोपाल से लेकर सजावट तक, जन्माष्टमी का सारा सामान यहां मिलेगा सस्ता

क्या आपको जन्माष्टमी के लिए खरीदारी करनी है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि सजावट और पूजा का सामान कम रेट में कहां मिलेगा? जानिए जन्माष्टमी की शॉपिंग के लिए बेस्ट मार्केट कौन-सी है?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 02 Sep 2026 04:27 PM (IST)
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  • माखन मिश्री सहित पूजा की सभी सामग्री भी वहां मिलेगी।

त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया है. अभी 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया है, जिसके बाद अब 4 सितंबर 2026 जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाने वाला है, जिसके लिए लोगों ने सजावट के सामान से लेकर कपड़ों तक की शॉपिंग करनी शुरू कर दी है. अगर आप भी जन्माष्टमी के लिए सजावट का सामान बजट में खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए दिल्ली की ये थोक बाजार बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है.

इस बाजार में मिलेगा सजावट का सामान

दिल्ली का मशहूर सदर बाजार, जहां लोग हर त्योहार के मौके पर शॉपिंग करने जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर काफी भीड़ हो जाती है. सदर बाजार के पान मंडी, कुतुब रोड और आरएस प्लाजा के आसपास लड्डू गोपाल के पोशाक, झूले, मुकुट, माला और मंदिर सजाने के लिए सामान आसानी से मिल जाता है. खास बात तो यह है कि यहां पर आपको सामान आपके बजट में मिल जाएगा. 

यहां फैंसी सजावट का सामान मिलेगा

अगर आपको अपने मंदिर की सजावट करने के लिए फैंसी सामान खरीदना है तो आप चांदनी चौक का किनाड़ी बाजार जा सकते हैं. यहां पर आपको मंदिर की सजावट का सामान, तोरण, फूलों की मालाएं, फेयरी लाइट्स, छोटे झूमर, मखमली कपड़े और दूसरे सजावट के सामान बजट में मिल सकते हैं. यानी आपको इन बाजारों में लड्डू गोपाल को सजाने के लिए सामान और अपने मंदिर की सजावट करने के लिए जरूरी सामान आसानी से मिल जाएगा. 

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पूजा सामग्री भी मिलेगी

जन्माष्टमी की पूजा करने के लिए आपको इन बाजारों में माखन मिश्री, मटकियां, पूजा की थाली, घंटी, धूपदानी जैसे दूसरे सामान भी मिल सकते हैं. हालांकि, जब आप खरीदारी करने बाजार जाए तो पहले ही सामान की लिस्ट बना लें और अपना बजट तय कर लें. इससे आपका समय बचेगा और आप कोई भी जरूरी सामान खरीदना नहीं भूलेंगे. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 02 Sep 2026 04:27 PM (IST)
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