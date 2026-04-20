Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 6 से 12 लेन का एक्सप्रेसवे, 100 किमी/घंटा की स्पीड।

Delhi Dehradhun-Expressway Fare: अभी हाल ही में 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जिसके बाद दिल्ली से देहरादून का सफर लोगों के लिए काफी ज्यादा आसान हो गया है. इस एक्सप्रेसवे के बनने से करीब 210 किमी लंबी यह दूरी केवल ढाई से 3 घंटे में तय की जा सकेगी, जो पहले 6 घंटे के करीब की जाती थी.

रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ सफर

Uttarakhand Transport Corportion (UTC) के AGM प्रतीक जैन ने बताया कि एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद ट्रायल किया गया, जिसमें देहरादून ISBT से दिल्ली ISBT तक बस ने सिर्फ 2 घंटे 55 मिनट में दूरी तय की. इसके साथ ही सफर के दौरान यात्रियों को बेहतर सुविधा देने पर भी जोर दिया जा रहा है. इसी बीच उत्तराखंड परिवहन निगम (UTC) ने इस नए कॉरिडोर से चलने वाली बसों के किराए में काफी कटौती करने का ऐलान किया है. इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी.

अब कितना देना होगा किराया?

नए बदलाव के बाद बस किराए में कमी की गई है जैसे....

पहले 945 रुपये - अब 709 रुपये

AC बस 704 - अब 557 रुपये

साधारण बस - 420 रुपये - अब 355 रुपये

एक्सप्रेसवे क्यों है खास?

अब जानते हैं कि आखिरकार यह एक्सप्रेसवे इतना खास क्यों है. यह एक्सप्रेसवे 6 से 12 लेन का है, जिसमें दिल्ली के अक्षरधाम से लोनी तक का हिस्सा 12 लेन का है. इसकी डिजाइन स्पीड 100 किमी/घंटा रखी गई है. साथ ही यह अक्षरधाम से शुरू होकर बागपत, बड़ौत, शामली और सहारनपुर होते हुए देहरादून तक जाता है.

इसके साथ ही 50.7 किलोमीटर लंबा हरिद्वार स्पर भी बनाया गया है, जिससे दिल्ली से हरिद्वार की दूरी लगभग 2 घंटे में पूरी की जा सकती है. इसमें अंबाला को जोड़ने वाला एक और स्पर शामिल है.

सबसे खास बात यह है कि Rajaji National Park के बीच से गुजरने वाला 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर, जो एशिया का सबसे लंबा माना जा रहा है. इस एक्सप्रेसवे के बनने से अब यात्रियों का काफी समय बचेगा. साथ ही सफर आरामदायक होगा और किराया कम होने के कारण लोगों की जेब पर भी कम बोझ पड़ेगा.