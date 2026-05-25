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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPetrol News: बढ़ते पेट्रोल के दाम, कार, बाइक, कैब या मेट्रो? यहां जानिए दिल्ली वालों के लिए क्या है सबसे सस्ता विकल्प

Petrol News: बढ़ते पेट्रोल के दाम, कार, बाइक, कैब या मेट्रो? यहां जानिए दिल्ली वालों के लिए क्या है सबसे सस्ता विकल्प

Petrol Price Hike: दिल्ली में पेट्रोल के बढ़ते दामों ने लोगों की नाक में दम कर रखा है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि सफर के लिए वह किसे अपना साथी बनाएं. कार, बाइक, कैब या फिर दिल्ली मेट्रो.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 25 May 2026 11:09 AM (IST)
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Best Travel Options For Delhi People: जहां, एक तरफ भीषण गर्मी तबाही मचा रही है तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है. ऐसे में नौकरी करने वाले लोगों की जेब पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है. लेकिन, बढ़ते पेट्रोल की कीमतों के बीच अब दिल्लीवासियों के मन में एक सवाल तेजी से उठ रहा है कि सफर के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प कौन सा है. तो आइए इस खबर में कार, बाइक, कैब और मेट्रो के खर्च के बारे में आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं. 

1. खुद की कार 

अगर आप अपनी कार से रोजाना ऑफिस जाते हैं, तो पेट्रोल की मौजूदा दर के हिसाब से प्रति किलोमीटर का खर्च लगभग 8 से 10 रुपये तक आ सकती है. जिससे आसान शब्दों में कहा जाए तो, 10-12 किलोमीटर के सफर पर 80 से 120 रुपये आपके खर्च हो सकते हैं. फिलहाल, इसमें पार्किंग, मेंटेनेंस और ट्रैफिक के खर्च को किसी तरह से शामिल नहीं किया गया है. 

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2. दिल्ली मेट्रो 

दिल्लीवासियों की सबसे पसंदीदा विकल्प, दिल्ली मेट्रो. घर से स्टेशन और स्टेशन से ऑफिस तक ई-रिक्शा के 30 रुपये और मेट्रो किराया 32 रुपये मिलाकर कुल खर्च 62 रुपये से 97 रुपये के बीच देखने को मिल सकता है. 

3. खुद की बाइक

इसके अलावा, अगर आप खुद की बाइक का इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान रखें कि बाइक 45 से 55 किमी का माइलेज देती है. इस हिसाब से 10-12 किलोमीटर की दूरी के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 से 27 रुपये का पेट्रोल का ही खर्च होगा. 

4. कैब सेवा

लेकिन, अगर आप उबर या फिर रैपिडो जैसी कैब सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी जेब पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है. जहां, कम सफर के लिए आपको 282 रुपये से 343 रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं. यानी, पीक ऑवर्स में यह किराया और भी ज्यादा दोगुना हो सकता है. 

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आपके लिए क्या है सबसे बेस्ट ऑपशन?

और सबसे आखिरी में बात करें बजट के लिहाज से आपके लिए बेहतरीन विकल्प के बारे में तो, खुद की बाइक से अच्छा दूसरा कोई विकल्प नहीं है. जहां, दिल्ली के भारी ट्रैफिक और लंबी दूरी के तनाव से बचने के लिए मेट्रो को सबसे आरामदायक माना जाता है. लेकिन, आखिरी में यह फैसला आपकी अपनी सुविधा के साथ-साथ बजट पर ही पूरी तरह से निर्भर करता है. इसलिए पेट्रोल के बढ़ते दामों के बीच आप अपनी जेब का ख्याल रखना बिल्कुल भी न भूलें. 

Published at : 25 May 2026 11:09 AM (IST)
Tags :
Petrol Price Utility News Best Travel Options
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