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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीBusiness Ideas: रिटायरमेंट के बाद भी बरसेगा पैसा, ये बिजनेस आइडियाज़ कराएंगे मोटी कमाई!

Business Ideas: रिटायरमेंट के बाद भी बरसेगा पैसा, ये बिजनेस आइडियाज़ कराएंगे मोटी कमाई!

Income Ideas: रिटायरमेंट के बाद भी कमाई के कई आसान विकल्प मौजूद हैं. इन बिजनेस को करके सीनियर सिटीजन खुद को व्यस्त रखते हुए रेगुलर इनकम कमा सकते हैं.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 12 Apr 2026 02:42 PM (IST)
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  • रिटायरमेंट के बाद फूड स्टॉल या फूड ट्रक व्यवसाय शुरू करें।
  • घर की खाली जगह से होमस्टे शुरू कर अच्छी कमाई करें।
  • ट्यूशन, गार्डनिंग, कंसल्टेंसी या घर का बना सामान बेचें।

Retirement Business Ideas: रिटायर होने के बाद जिंदगी की रफ्तार भले बदल जाती है, लेकिन यह समय नए मौके भी लेकर आता है. इस उम्र में सबसे जरूरी होता है कि आपकी आमदनी बनी रहे और आप आर्थिक रूप से किसी पर भी निर्भर न रहे. इसकी तैयारी पहली ही कर लेनी चाहिए. ऐसा करने से चिंता से बचा जा सकता है.  

बेहतर आमदनी और खुद को बिजी रखने के लिए आप खुद का छोटा-मोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं. इससे आप अपनी सुविधा के अनुसार काम करते हुए खुद को व्यस्त रख सकते हैं और साथ ही अच्छी कमाई भी कर सकते हैं. आइए जानते हैं, ऐसे ही कुछ बिजनेस आइडिया के बारे में.

फूड स्टॉल या छोटा फूड ट्रक बिजनेस

रिटायरमेंट के बाद फूड स्टॉल या छोटा फूड ट्रक का बिजनेस शुरू किया जा सकता है. इस बिजनेस में ज्यादा बड़े निवेश की जरूरत नहीं होती है. सही जगह चुनने पर अच्छी कमाई के मौके बन सकते है.

ऑफिस, स्कूल या भीड़भाड़ वाले इलाकों के पास स्टॉल लगाने से ग्राहक आसानी से आप तक पहुंच सकते हैं. साफ-सुथरा, स्वादिष्ट खाना परोसकर आप खुद की रिटायरमेंट को आकर्षक बना सकते हैं. इससे आपको नई पहचान के साथ आर्थिक लाभ भी होगा.

होमस्टे से कमाई का आसान तरीका

घर में खाली जगह को इस्तेमाल में लाकर आप उसे कमाई का जरिया बना सकते हैं. होमस्टे का कॉन्सेप्ट तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि लोग अब ऐसी जगह रुकना पसंद करते हैं जहां उन्हें अपनापन महसूस हो. आप चाहें तो रोज के काम संभालने के लिए किसी की मदद भी ले सकते हैं. यह काम बिना ज्यादा परेशानी के आपको इनकम दे सकता है. 

कम खर्च में इन कामों की करें शुरूआत

रिटायरमेंट के बाद कमाई के कई आसान रास्ते भी मौजूद हैं. ट्यूशन पढ़ाने से लेकर छोटे गार्डनिंग का काम शुरू किया जा सकता है. अपने अनुभव के आधार पर कंसल्टेंसी दे सकते हैं या घर पर बने अचार-नाश्ते जैसी चीजें बेचकर भी कमाई की जा सकती है. 
  
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About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 12 Apr 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
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