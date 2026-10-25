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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीडूबने का सवाल ही नहीं! इन 3 बैंकों में आंख मूंदकर रख सकते हैं पैसा, RBI को भरोसा

डूबने का सवाल ही नहीं! इन 3 बैंकों में आंख मूंदकर रख सकते हैं पैसा, RBI को भरोसा

भारतीय रिजर्व बैंक ने तीन बैंकों की लिस्ट जारी की है और इन्हें सबसे सुरक्षित बताया है. इन बैंकों में एक सरकारी और दो प्राइवेट सेक्टर के बैंक शामिल हैं. RBI को इन पर भरोसा है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 25 Oct 2026 01:08 PM (IST)
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  • D-SIB बैंक होने से इनकी निगरानी कठोर होती.

लोग अपनी जमा राशि घर पर रखने के बजाय बैंक में रखना पसंद करते हैं. इससे एक तो पैसा सुरक्षित रखता है और उस पर ब्याज भी मिलता रहता है. लेकिन बैंक भी डूब सकते हैं या उन पर कोई संकट आ सकता है. ऐसे में आपकी जमा राशि जोखिम में आ सकती है.

हालांकि, भारत सरकार के नियम के अनुसार, अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाता है, तो आरबीआई की सहायक संस्था DICGC (डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन) आपके खाते में जमा 5 लाख तक की राशि की सुरक्षा की गारंटी देती है. बैंक डूबने के 90 दिनों के भीतर यह पैसा मिल जाता है.

अगर अकाउंट में इससे ज्यादा पैसे हैं, तो कानूनन आपको केवल 5 लाख तक ही मिलेंगे. बाकी के पैसे संपत्ति बेचे जाने के बाद लिक्विडेशन प्रक्रिया के आधार पर अगर फंड बचता है तो वापस मिल सकते हैं.

RBI द्वारा घोषित 3 सबसे सुरक्षित बैंक

1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)- देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक सुरक्षा के मामले में सबसे ऊपर है.
2. HDFC बैंक- देश का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक भी रिजर्व बैंक के भरोसे पर खरा उतरा है. 
3. ICICI बैंक- दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक भी आरबीआई की सबसे सिक्योर्ड बैंक की लिस्ट में शामिल है.

क्यों ये तीन बैंक हैं सबसे सुरक्षित?

RBI के अनुसार, 'डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स' (D-SIBs) ऐसे संस्थान हैं, जिनके विफल होने पर पूरे वित्तीय तंत्र पर गंभीर असर पड़ सकता है. दूसरे आम बैंकों के मुकाबले आरबीआई इन बैंकों की निगरानी आम काफी ज्यादा सख्त तरीके से करता है.

अगर देश में कोई बड़ा आर्थिक संकट आ भी जाता है, तो सरकार और आरबीआई इन बैंकों को किसी भी हाल में डूबने नहीं देंगे क्योंकि इनके डूबने से पूरी देश की अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है इसलिए इन बैंकों की सख्त निगरानी की जाती है.

इनके लिए अधिक पूंजी की भी आवश्यकता होती है और इनका लगातार 'स्ट्रेस टेस्ट' (तनाव परीक्षण) किया जाता है. सरकार और RBI इनकी गतिविधियों, बैलेंस शीट और जोखिम पर कड़ी नजर रखते हैं. ऐसे में अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को बिना किसी जोखिम के फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या सेविंग्स अकाउंट में रखना चाहते हैं, तो इन तीन बैंकों को सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद विकल्प मान सकते हैं.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 25 Oct 2026 01:08 PM (IST)
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Reserve Bank Of India RBI
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