कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल देखने का मौका, 15–16 जनवरी को मिलेंगे मुफ्त पास

देश की सबसे भव्य राष्ट्रीय परंपरा गणतंत्र दिवस परेड 2026 से पहले आम नागरिकों को कर्तव्य पथ पर इसकी फुल ड्रेस रिहर्सल देखने का अवसर दिया जा रहा है. रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार, इसके लिए निःशुल्क पास सीमित अवधि के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे.

फुल ड्रेस रिहर्सल कब और कहां होगी?

गणतंत्र दिवस 2026 की परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल 23 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित की जाएगी. इस रिहर्सल में वास्तविक परेड की तरह ही थलसेना, नौसेना, वायुसेना की टुकड़ियां, झांकियां और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल होंगी.

पास पूरी तरह मुफ्त, सीमित संख्या में उपलब्ध

फुल ड्रेस रिहर्सल देखने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा. पास की कीमत शून्य रुपये रखी गई है. हालांकि, पास की संख्या सीमित होगी और रोजाना का कोटा पूरा होते ही बुकिंग बंद कर दी जाएगी.

पास बुकिंग की तारीख और समय

रिहर्सल के लिए पास 15 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक उपलब्ध होंगे. बुकिंग की प्रक्रिया दोनों दिनों में सुबह 9 बजे से शुरू होगी और उसी दिन का कोटा समाप्त होने तक जारी रहेगी.

ऑनलाइन ही होगी पूरी प्रक्रिया

रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पास केवल डिजिटल माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकेंगे. इच्छुक लोग आमंत्रण की आधिकारिक वेबसाइट www.aamantran.mod.gov.in के माध्यम से सीधे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं बुकिंग

पास बुकिंग के लिए ‘आमंत्रण’ मोबाइल ऐप का विकल्प भी उपलब्ध है. यह ऐप एंड्रॉयड यूजर्स के लिए Gov.in ऐप स्टोर और iOS यूजर्स के लिए ऐप स्टोर पर उपलब्ध है. ऐप के जरिए कुछ ही मिनटों में रजिस्ट्रेशन और पास डाउनलोड किया जा सकता है.

यहां पा सकते हैं सभी जानकारी

गणतंत्र दिवस समारोह 2026 से संबंधित सभी आधिकारिक जानकारियां रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट https://rashtraparv.mod.gov.in/ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं. यहां पर परेड, रिहर्सल, टिकट, पास और अन्य आयोजनों से जुड़ी अपडेट्स समय-समय पर जारी की जाएंगी. फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान परेड को नजदीक से देखने का यह मौका खास तौर पर छात्रों, युवाओं और परिवारों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है. हर साल बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन का हिस्सा बन कर इसका लुत्फ उठाते हैं.

