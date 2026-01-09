पानी के बढ़ते बिल और पेनाल्टी से राहत, DJB की LPSC स्कीम का कैसे उठा सकते हैं फायदा?

अगर आप भी हर महीने पानी के बिल में जुड़ती लेट पेमेंट पेनाल्टी से परेशान हैं तो यह खबर आपके लिए राहत भरी है. दिल्ली जल बोर्ड ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए एक खास योजना शुरू की है, जिसके तहत बकाया बिल पर लगने वाले लेट पेमेंट सरचार्ज से पूरी तरह छुटकारा पाया जा सकता है. इस योजना का लाभ उठाकर हजारों रुपये तक की बचत संभव है.

पानी बिल की पेनाल्टी बनी आम समस्या

दिल्ली में बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ता हैं जो किसी न किसी कारण से समय पर पानी का बिल जमा नहीं कर पाते. समय पर भुगतान न होने की वजह से लेट पेमेंट सरचार्ज जुड़ता चला जाता है और बिल की राशि लगातार बढ़ती जाती है. कई बार यह पेनाल्टी मूल बिल से भी ज्यादा हो जाती है, जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक दबाव बढ़ जाता है.

दिल्ली जल बोर्ड की LPSC स्कीम क्या है?

उपभोक्ताओं की इसी समस्या को देखते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने LPSC यानी लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना लागू की है. इस स्कीम के तहत यदि उपभोक्ता अपना बकाया पानी बिल तय समय सीमा के भीतर जमा कर देते हैं, तो उन पर लगा पूरा लेट पेमेंट सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा.

31 जनवरी 2026 तक मिलेगा स्कीम का लाभ

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार LPSC स्कीम का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को 31 जनवरी 2026 से पहले अपना बकाया बिल जमा करना होगा. इस तारीख तक भुगतान करने पर लेट पेमेंट सरचार्ज पूरी तरह से हटा दिया जाएगा और उपभोक्ताओं को सिर्फ मूल बिल की राशि ही चुकानी होगी.

उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा फायदा

इस योजना से उन उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा जिनका बिल लंबे समय से बकाया है. सरचार्ज माफी के कारण बिल की राशि काफी कम हो जाएगी, जिससे एकमुश्त भुगतान करना आसान हो जाएगा. साथ ही उपभोक्ता भविष्य में बिना किसी पेनाल्टी के नियमित भुगतान की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे.

कैसे उठाएं LPSC स्कीम का फायदा?

LPSC स्कीम का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को किसी अतिरिक्त प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं है. निर्धारित समय सीमा के भीतर पानी का बकाया बिल जमा करते ही लेट पेमेंट सरचार्ज अपने आप माफ कर दिया जाएगा. भुगतान ऑनलाइन या दिल्ली जल बोर्ड के अधिकृत केंद्रों पर किया जा सकता है. ऐसे में अगर आपने भी पानी के बिल का भुगतान नहीं किया है और वह पेनाल्टी और सरचार्ज के साथ जुड़कर काफी अधिक हो चुका है, तो दिल्ली जल बोर्ड की यह LPSC स्कीम आपके लिए सुनहरा मौका है. 31 जनवरी 2026 से पहले बिल जमा कर पेनाल्टी से पूरी तरह छुटकारा पाएं और आर्थिक राहत का लाभ उठाएं.

