दिन में गर्मी और रात में सर्दी, इस मौसम में कितना सेट करें फ्रिज का टेंपरेचर?

Refrigerator Using Tips: दिन में गर्मी और रात में सर्दी में फ्रिज की सेटिंग बदलना जरूरी है. सही टेंपरेचर रखने से खाना सेफ रहता है और बिजली की खपत भी कम होती है.

Preferred Sources

Refrigerator Using Tips: मौसम जब अजीब मिजाज हो दिन में हल्की गर्मी और रात में ठंड. तब सबसे ज्यादा असर हमारे रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक सामान पर पड़ता है. खासकर फ्रिज पर जो 24 घंटे चलता है और सीधा बिजली बिल से जुड़ा होता है. यहां एक बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती है कि हम साल भर फ्रिज को एक ही सेटिंग पर चलाते रहते हैं. न मौसम देखते हैं न बाहर का तापमान. जबकि सर्दियों में बाहर की हवा पहले से ठंडी होती है. 

ऐसे में फ्रिज को उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती जितनी गर्मियों में पड़ती है. गलत सेटिंग न सिर्फ कंप्रेशर पर बेवजह दबाव डालती है. बल्कि बिजली की खपत भी बढ़ा देती है. अगर आप चाहते हैं कि खाना ज्यादा समय तक ताजा रहे फ्रिज की उम्र बढ़े और बिजली की बचत हो तो मौसम के हिसाब से टेंपरेचर सेट करना बेहद जरूरी है. चलिए आपको बताते हैं इस मौसम में किस टेंपरेचर पर चलाना चाहिए फ्रिज. 

सर्दी में फ्रिज की सही सेटिंग क्या होनी चाहिए?

सर्दियों के मौसम में फ्रिज का आइडल टेंपरेचर 3°C से 4°C के बीच माना जाता है. यह तापमान खाने को सेफ रखने के लिए काफी होता है और फ्रिज पर जरूरत से ज्यादा लोड भी नहीं डालता. जिन रेफ्रिजरेटर में डिजिटल डिस्प्ले होता है. वहां आप सीधे डिग्री में जाकर टेंपरेचर सेट कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास पुराना मॉडल है. जिसमें सिर्फ नंबर वाला नॉब होता है. 

तो सर्दी के मौसम में उसे 2 या 3 नंबर पर रखना सबसे बेहतर रहता है. नार्मली पर फ्रिज में 0 से 5 या 1 से 7 तक नंबर दिए होते हैं. जितना बड़ा नंबर उतनी ज्यादा ठंड. चूंकि सर्दियों में बाहर का तापमान पहले से कम होता है. इसलिए हाई सेटिंग की जरूरत नहीं पड़ती. इससे फ्रिज जरूरत से ज्यादा फ्रीज नहीं करता और अंदर रखा खाना भी सही हालत में बना रहता है.

कितने नंबर पर चलाएं?

गर्मियों में जब बाहर तेज गर्मी होती है. तब फ्रिज को 4 या 5 पर चलाना ठीक माना जाता है. लेकिन सर्दियों में यही सेटिंग बेवजह बिजली खर्च करवाती है. इस मौसम में 2 या 3 नंबर आम तौर पर काफी होते हैं. हालांकि एक चीज यहां ध्यान रखने वाली है. अगर आपका फ्रिज पूरी तरह भरा रहता है. तो उसे थोड़ा ज्यादा ठंडा रखने की जरूरत पड़ सकती है. जैसे 3 या हल्का सा 4. वहीं अगर फ्रिज में काफी खाली जगह रहती है. 

तो 2 से 3 के बीच की सेटिंग बिल्कुल सही रहती है. सही टेंपरेचर पर फ्रिज चलाने से खाना ज्यादा देर तक ताजा रहता है और कंप्रेशर बार बार ऑन ऑफ नहीं होता. एवरेज एक स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेटर रोज 1 से 2 यूनिट बिजली खर्च करता है. सही सेटिंग रखने से इस खपत में साफ फर्क पड़ता है. मतलब कम बिजली बिल, बेहतर परफॉर्मेंस और ज्यादा सेफ खाना. 

Embed widget