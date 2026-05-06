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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीप्रॉपर्टी खरीदने का प्लान है? पहले समझ लें 'सर्किल रेट' का गणित, वरना लग सकता है लाखों का चूना

प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान है? पहले समझ लें 'सर्किल रेट' का गणित, वरना लग सकता है लाखों का चूना

Real Estate News: क्या आप प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं? अगर हां, तो क्या आप सर्किल रेट के बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो आइये हम बताते हैं, जिससे आपकों कोई लाखों का चूना ना लगा दे.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 06 May 2026 10:56 PM (IST)
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Property Circle Rate: अपनी खुद की प्रॉपर्टी खरीदने का सपना तो हर किसी का होता है. लेकिन कुछ भी खरीदने से पहले आप उसके बारे में जानकारी जरूरी प्राप्त कर लें. यदि आप आने वाले समय में प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो उससे पहले आपको 'सर्किल रेट' के बारे में जान लेना बेहद जरूरी है. अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो कोई भी आपको आसानी से चूना लगा सकता है.

क्या है 'सर्किल रेट'?
सर्किल रेट को गाइडलाइन वैल्यू या रेडी रेकनर रेट भी कहा जाता है. ये वो न्यूनतम कीमत होती है, जो सरकार किसी इलाके में जमीन या मकान के लिए तय करती है. इसे राज्य सरकार समय-समय पर अपडेट भी करती है. प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के समय स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस सर्किल रेट के आधार र ही तय होती है.

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हालांकि असली खरीद कीमत अगर ज्यादा होती है तो इसे पहले मान्यता दी जाती है. इसका मतलब है कि अगर आपने प्रॉपर्टी कम कीमत पर खरीदी है, लेकिन सर्किल रेट ज्यादा है, तो टैक्स आपको सर्किल रेट के आधार पर ही देना पड़ेगा.

मार्केट रेट से अलग कैसे?
सर्किल रेट मार्केट रेट से काफी अलह गोता है, वो ऐसे क्योंकि मार्केट रेट खरीदार और बेचने वाला आपस में सौदा करके तय करता है. कई बार मार्केट रेट सर्किल रेट से ज्यादा होता है, खासकर उन प्रॉपर्टीज के लिए जो अच्छी लोकेशन पर होती हैं.

इन बातों का रखें ध्यान
अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इन बातों का खासतौर पर ख्याल रखें.

  • जिस इलाके में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वहां का लेटेस्ट सर्किल रेट जरूर चेक करें.
  • रजिस्ट्री से पहले सारे खर्च (स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस) का सही अनुमान लगाएं.
  • बहुत कम कीमत पर मिलने वाली प्रॉपर्टी खरीदते समय सतर्क रहें.
  • टैक्स सर्किल रेट के हिसाब से तय होता है, ऐसे में इसके बारे में जरूर जान लें.

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Published at : 06 May 2026 10:56 PM (IST)
Tags :
Property Real Estate Circle Rate
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