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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीReal Estate Market: घर खरीदने वालों की घटती दिलचस्पी से रियल एस्टेट बाजार सुस्त, बड़े शहरों का हाल बेहाल

Real Estate Market: घर खरीदने वालों की घटती दिलचस्पी से रियल एस्टेट बाजार सुस्त, बड़े शहरों का हाल बेहाल

Property Market: 2026 में रियल एस्टेट बाजार में सुस्ती देखने को मिली है. जहां प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री घटी है, जबकि कुछ शहरों में अब भी मांग बनी हुई है.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 09 Apr 2026 08:00 AM (IST)
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Housing Sales Decline: 2026 की शुरुआत में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाजार में सुस्ती के संकेत देखने को मिल रहे है. देश के प्रमुख 8 शहरों में घरों की बिक्री सालाना आधार पर करीब 4 फीसदी घटकर 84,827 यूनिट्स रह गई है. जनवरी महीने में बिक्री 1 लाख यूनिट्स से नीचे आना खास रहा, क्योंकि ऐसा 18 तिमाहियों बाद देखने को मिला है.

एक रिपोर्ट के अनुसार, यह गिरावट पिछले साल के मजबूत प्रदर्शन के बाद बाजार में आ रहे संतुलन को दिखाती है. इस दौरान कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है. हालांकि, बढ़ती कीमतों से खरीदारों ने भी थोड़ा सतर्क रुख अपनाया है. मांग में कमी की यह एक बड़ी वजह है.

बड़े शहरों में सुस्त पड़ी डिमांड

अगर शहरों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो गिरावट सबसे ज्यादा बड़े बाजारों में दिखी है. मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में बिक्री करीब 7 फीसदी घट गई है. साल 2026 के पहले तिमाही में 23,185 यूनिट्स की ही बिक्री हुई है. जो इस बड़े हाउसिंग मार्केट में गिरावट को दिखाता है.

दूसरी ओर, नेशनल कैपिटल रीजन और पुणे में भी हालात कुछ अच्छे नहीं रहे. यहां बिक्री में करीब 11 प्रतिशत की गिरावट आई. जहां एनसीआर में 12,734 और पुणे में 12,711 यूनिट्स बिके. इससे साफ है कि प्रमुख शहरों में खरीदारों की मांग पर दबाव बढ़ा है.

इन शहरों में रही तेजी

एक तरफ बड़े शहरों में कमजोरी देखने को मिली है. वहीं, दक्षिण भारत के बाजारों में मजबूत रही. बेंगलुरु में बिक्री करीब 5 फीसदी बढ़कर 13,092 यूनिट्स तक पहुंची है. जबकि चेन्नई में लगभग 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं हैदराबाद में भी मामूली बढ़त के साथ बाजार लगभग स्थिर बना हुआ है.

छोटे शहरों की बात करें तो अहमदाबाद में 2 प्रतिशत और कोलकाता में 5 फीसदी की बढ़त देखने को मिली. इससे साफ है कि कुछ बाजारों में अब भी खरीदारों की दिलचस्पी बनी हुई है.

क्यों हो रही यह गिरावट?

बिक्री में आई गिरावट की एक बड़ी वजह बाजार में बढ़ती सप्लाई मानी जा रही है. लगातार 14वीं तिमाही से डेवलपर्स जितने घर बना रहे हैं, उतनी तेजी से खरीदार उन्हें खरीद नहीं पा रहे हैं.

इसका असर यह हुआ है कि सप्लाई और डिमांड के बीच का अंतर बढ़कर 10,000 यूनिट्स से ज्यादा हो गया है. जो 2023 की पहली तिमाही के बाद सबसे ज्यादा माना जा रहा है. बिक्री में आई कमी की यह मुख्य वजह बताई जा रही है.

यह भी पढ़ें: Top Shares Today: निवेशक पैसे रखें तैयार! आज इन शेयरों में दिख सकती है हलचल, जानिए इसकी वजह

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 09 Apr 2026 08:00 AM (IST)
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