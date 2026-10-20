आपके शहर से खत्म होंगे गैस सिलेंडर, इस राज्य में बनेंगे LPG फ्री मोहल्ले

अगर आप भी बार-बार गैस सिलेंडर बुक कराने और उसके घर पहुंचने के इंतजार करने से परेशान हैं, तो आने वाले समय में अब आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा घरों तक पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस पहुंचाने की योजना पर तैयारी की जा रहा है. इसके तहत अब लोगो को LPG सिलेंडर की जगह पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG) से जोड़ने काम किया जा रहा है.

दरअसल, इस पहल का खास मकसद ऐसे इलाके तैयार करना है, जहां घरों में खाना बनाने के लिए सिलेंडर की जगह पाइपलाइन से गैस की सप्लाई हो सके. इस अभियान की शुरुआत राजस्थान के कोटा में की गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि यह पहल क्या है और इससे लोगों को क्या फायदा मिल सकता है.

क्या है LPG फ्री मोहल्ले बनाने की योजना?

राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड (RSGL) के प्रबंध निदेशक विनय पटनी के मुताबिक, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर घरेलू LPG कनेक्शन को पाइप वाली प्राकृतिक गैस (DPNG) में बदलने पर जोर दे रही हैं. यह पहल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) के 'ड्राइव 3' अभियान का हिस्सा है.

हालांकि, शुरुआत में राजस्थान के कोटा में नए घरेलू गैस कनेक्शन बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है. इसके साथ ही लोगों को इस सुविधा के बारे में जानकारी देने के लिए अलग-अलग इलाकों में जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे. इसके अलावा बहुमंजिला इमारतों, हॉस्टल, होटल, गेस्ट हाउस और रेस्तरां को भी पाइपलाइन से गैस उपलब्ध कराने की योजना है.

PNG कनेक्शन लेने पर मिलेगा फायदा

RSGL के मुताबिक, पिछले तीन महीनों में राज्य में करीब 4,500 नए घरेलू कनेक्शन और 66 व्यावसायिक कनेक्शन जारी किए गए हैं. कोटा में 31 दिसंबर 2026 तक PNG कनेक्शन लेने वाले नए परिवारों को 5,000 पॉइंट्स दिए जाएंगे, जिनकी कीमत 500 रुपये के बराबर बताई गई है.

सिलेंडर की परेशानी से मिलेगी राहत

PNG की सप्लाई पाइपलाइन के जरिए सीधे घर तक पहुंचती है. इससे बार-बार सिलेंडर बुक कराने और उसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ती. हालांकि, यह सुविधा उन्हीं इलाकों में मिल सकेगी जहां PNG नेटवर्क उपलब्ध है. इसलिए फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि राजस्थान के हर घर से सिलेंडर खत्म हो जाएंगे.

टोल प्लाजा पर मनमानी पड़ेगी भारी, NHAI ने शुरू की नई सुविधा