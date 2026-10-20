Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीआपके शहर से खत्म होंगे गैस सिलेंडर, इस राज्य में बनेंगे LPG फ्री मोहल्ले

आपके शहर से खत्म होंगे गैस सिलेंडर, इस राज्य में बनेंगे LPG फ्री मोहल्ले

राजस्थान में LPG सिलेंडर की जगह पाइपलाइन से रसोई गैस पहुंचाने की तैयारी है. इसकी शुरुआत कोटा से हुई है, जहां लोगों को PNG कनेक्शन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 20 Oct 2026 12:54 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप भी बार-बार गैस सिलेंडर बुक कराने और उसके घर पहुंचने के इंतजार करने से परेशान हैं, तो आने वाले समय में अब आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा घरों तक पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस पहुंचाने की योजना पर तैयारी की जा रहा है. इसके तहत अब लोगो को LPG सिलेंडर की जगह पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG) से जोड़ने काम किया जा रहा है. 

दरअसल, इस पहल का खास मकसद ऐसे इलाके तैयार करना है, जहां घरों में खाना बनाने के लिए सिलेंडर की जगह पाइपलाइन से गैस की सप्लाई हो सके. इस अभियान की शुरुआत राजस्थान के कोटा में की गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि यह पहल क्या है और इससे लोगों को क्या फायदा मिल सकता है. 

क्या है LPG फ्री मोहल्ले बनाने की योजना?

राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड (RSGL) के प्रबंध निदेशक विनय पटनी के मुताबिक, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर घरेलू LPG कनेक्शन को पाइप वाली प्राकृतिक गैस (DPNG) में बदलने पर जोर दे रही हैं. यह पहल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) के 'ड्राइव 3' अभियान का हिस्सा है. 

हालांकि, शुरुआत में राजस्थान के कोटा में नए घरेलू गैस कनेक्शन बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है. इसके साथ ही लोगों को इस सुविधा के बारे में जानकारी देने के लिए अलग-अलग इलाकों में जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे. इसके अलावा बहुमंजिला इमारतों, हॉस्टल, होटल, गेस्ट हाउस और रेस्तरां को भी पाइपलाइन से गैस उपलब्ध कराने की योजना है.

PNG कनेक्शन लेने पर मिलेगा फायदा

RSGL के मुताबिक, पिछले तीन महीनों में राज्य में करीब 4,500 नए घरेलू कनेक्शन और 66 व्यावसायिक कनेक्शन जारी किए गए हैं. कोटा में 31 दिसंबर 2026 तक PNG कनेक्शन लेने वाले नए परिवारों को 5,000 पॉइंट्स दिए जाएंगे, जिनकी कीमत 500 रुपये के बराबर बताई गई है.

सिलेंडर की परेशानी से मिलेगी राहत

PNG की सप्लाई पाइपलाइन के जरिए सीधे घर तक पहुंचती है. इससे बार-बार सिलेंडर बुक कराने और उसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ती. हालांकि, यह सुविधा उन्हीं इलाकों में मिल सकेगी जहां PNG नेटवर्क उपलब्ध है. इसलिए फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि राजस्थान के हर घर से सिलेंडर खत्म हो जाएंगे.

टोल प्लाजा पर मनमानी पड़ेगी भारी, NHAI ने शुरू की नई सुविधा

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
Read More
Published at : 20 Oct 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
Rajasthan PNG Gas LPG Free Mohalla
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
इस राज्य ने किया DA का ऐलान, कर्मचारियों को दिवाली से पहले तोहफा
इस राज्य ने किया DA का ऐलान, कर्मचारियों को दिवाली से पहले तोहफा
यूटिलिटी
दूसरी औरत से बच्चे, पत्नी से मांगा तलाक, कोर्ट ने ठोका 2 लाख का जुर्माना
दूसरी औरत से बच्चे, पत्नी से मांगा तलाक, कोर्ट ने ठोका 2 लाख का जुर्माना
यूटिलिटी
इस राज्य के टीचरों को OPS पाने का मौका, NPS से छुटकारे का मिला ऑप्शन
इस राज्य के टीचरों को OPS पाने का मौका, NPS से छुटकारे का मिला ऑप्शन
यूटिलिटी
टोल प्लाजा पर मनमानी पड़ेगी भारी, NHAI ने शुरू की नई सुविधा
टोल प्लाजा पर मनमानी पड़ेगी भारी, NHAI ने शुरू की नई सुविधा
Advertisement

वीडियोज

Tiger Shroff Firing News: बॉलीवुड लॉरेंस के कितने 'दुश्मन' ? | Breaking | Mumbai | ABP News
मुंबई से फरार...ट्रेन में सवार...कोटा में गिरफ्तार | Sansani | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: टाइगर..'किस्मत' से जिंदा है! | Tiger Shroff Firing | Mumbai Police
Tiger Shroff Firing Case Update | क्या बॉलीवुड को बनाया जा रहा निशाना?। Mumbai Police | Crime News
Sandeep Chaudhary: SIR पर मचे हंगामा का सटीक विश्लेषण! | Gyanesh Kumar | Rahul Gandhi | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मैं भारत से आने वाले सास-ससुर से बहुत प्यार करता हूं', जेडी वेंस क्यों लुटाने लगे प्यार?
'मैं भारत से आने वाले सास-ससुर से बहुत प्यार करता हूं', जेडी वेंस क्यों लुटाने लगे प्यार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजा भैया और पंकज चौधरी दिखे साथ, सपा बोली- जनता हमारे...
राजा भैया और पंकज चौधरी दिखे साथ, सपा बोली- जनता हमारे...
इंडिया
विजय के बाद धनुष की राजनीति में एंट्री? TVK ने पहले ही कर दिया स्वागत
विजय के बाद धनुष की राजनीति में एंट्री? TVK ने पहले ही कर दिया स्वागत
बॉलीवुड
फायरिंग की घटना के बाद टाइगर श्रॉफ को मिली पुलिस प्रोटेक्शन, सुरक्षा में बॉडीगार्ड किए गए तैनात
फायरिंग की घटना के बाद टाइगर श्रॉफ को मिली पुलिस प्रोटेक्शन, सुरक्षा में बॉडीगार्ड तैनात
क्रिकेट
विराट-गंभीर की दोस्ती करवानी है, BCCI ने इस वजह से प्रज्ञान ओझा को बनाया चीफ सेलेक्टर
विराट-गंभीर की दोस्ती करवानी है, BCCI ने इस वजह से प्रज्ञान ओझा को बनाया चीफ सेलेक्टर
इंडिया
सौरव दास-आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत क्यों बढ़ाई, कोर्ट ने कहा- 'साफ पता चलता है कि...'
सौरव दास-आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत क्यों बढ़ाई, कोर्ट ने कहा- 'साफ पता चलता है कि...'
महाराष्ट्र
शिवसेना UBT में कलह! संजय राउत के बयान पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी, क्या कहा?
शिवसेना UBT में कलह! संजय राउत के बयान पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी, क्या कहा?
शिक्षा
NEET UG स्ट्रे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे दर्ज कराएं आपत्ति
NEET UG स्ट्रे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे दर्ज कराएं आपत्ति
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget