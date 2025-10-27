इस राज्य की लड़कियों के खातें में आएंगे 1.5 लाख रुपये, जानें कैसे मिलेगा लाभ

Lado Protsahan Yojana: राजस्थान सरकार, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए और उन्हें सशक्त करने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 1.5 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता दे रही है. राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने इस योजना की शुरुआत की थी.

यह योजना साल 2024 में शुरू की गई थी. बाद में इसका नाम बदलकर लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया गया. ऐसे में आइए जानते हैं इस योजना में किस तरह मिलेगी लड़कियों को आर्थिक मदद और क्या है इसमें आवेदन का तरीका.

कैसे आएगी किस्त ?

इस योजना के तहत सरकारी अस्पताल या सरकार से अधिकृत मेडिकल इंस्ट्यूशन में पैदा हुई लड़कियों को कुल 1.5 लाख रूपये की राशि आर्थिक मदद के तौर पर दी जाएगी. सरकार इस राशि को लड़की के 21 साल की उम्र पूरे करने तक 7 बारी में अकाउंट में ट्रांसफर करेगी. इसकी 5 हजार रुपए की पहली किस्त लड़की के जन्म पर भेजी जाएगी. फिर 1 साल की उम्र पूरी करने पर वैक्सीनेशन के बाद 5 हजार रूपये दिए जाएंगे. इसके बाद स्कूल में पहली क्लास में जाने के बाद 10 हजार रुपए, छठी क्लास में जाने पर 15 हजार रुपए, क्लास 10वीं में 20 हजार रूपये, क्लास 12 वीं में 25 हजार और आखिर में ग्रेजुएशन और 21 साल पूरे होने पर 70 हजार रूपये लड़की के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे.

राजश्री योजना कैसे बनी लाडो प्रोत्साहन योजना?

राजस्थान में शुरू की गई ये योजना नई नहीं है. लाडो प्रोत्साहन योजना का पुराना नाम राजश्री योजना था. साल 2024 में राजस्थान के सीएम ने इसका नाम बदलकर लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया. इतना ही नहीं उन्होंने इस योजना के तहत मिलने वाली 50 हजार तक की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर दोगुना कर दिया. लेकिन इसके कुछ समय बाद ही महिला दिवस के मौके पर इस राशि को फिर से बढ़ाकर 1.50 लाख रूपये कर दिया गया.

आवेदन की प्रोसेस

1. इसके लिए सरकार की तरफ से सरकारी अस्पताल में पैदा हुई बच्चियों का रिकॉर्ड PCTS पोर्टल पर दर्ज किया जाता है.

2. फिर बच्ची के पेरेंट्स सरकार के SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाकर इसमें रजिस्टर करने के बाद लॉगिन कर सकते हैं.

3. पोर्टल में लॉगिन करने के बाद लाडो प्रोत्साहन योजना का फॉर्म भरना होता है.

4. इसके लिए बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का आधार कार्ड, राजस्थान डोमिसाइल, बैंक अकाउंट डिटेल्स जैसे डॉक्युमेंट्स होने जरूरी हैं.

5. इसके बाद फॉर्म जमा होने के बाद एक बार वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरी होते ही पहली किस्त अकाउंट में आजाएगी.