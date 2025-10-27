हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइस राज्य की लड़कियों के खातें में आएंगे 1.5 लाख रुपये, जानें कैसे मिलेगा लाभ

इस राज्य की लड़कियों के खातें में आएंगे 1.5 लाख रुपये, जानें कैसे मिलेगा लाभ

राजस्थान सरकार बच्चियों को आर्थिक मदद देने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 1.5 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता दे रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या है ये योजना और इसमें कैसे करें आवेदन.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 27 Oct 2025 04:09 PM (IST)
Lado Protsahan Yojana: राजस्थान सरकार, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए और उन्हें सशक्त करने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 1.5 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता दे रही है. राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने इस योजना की शुरुआत की थी. 

यह योजना साल 2024 में शुरू की गई थी. बाद में इसका नाम बदलकर लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया गया. ऐसे में आइए जानते हैं इस योजना में किस तरह मिलेगी लड़कियों को आर्थिक मदद और क्या है इसमें आवेदन का तरीका.

कैसे आएगी किस्त ?

इस योजना के तहत सरकारी अस्पताल या सरकार से अधिकृत मेडिकल इंस्ट्यूशन में पैदा हुई लड़कियों को कुल 1.5 लाख रूपये की राशि आर्थिक मदद के तौर पर दी जाएगी. सरकार इस राशि को लड़की के 21 साल की उम्र पूरे करने तक 7 बारी में अकाउंट में ट्रांसफर करेगी. इसकी 5 हजार रुपए की पहली किस्त लड़की के जन्म पर भेजी जाएगी. फिर 1 साल की उम्र पूरी करने पर वैक्सीनेशन के बाद 5 हजार रूपये दिए जाएंगे. इसके बाद स्कूल में पहली क्लास में जाने के बाद 10 हजार रुपए, छठी क्लास में जाने पर 15 हजार रुपए, क्लास 10वीं में 20 हजार रूपये, क्लास 12 वीं में 25 हजार और आखिर में ग्रेजुएशन और 21 साल पूरे होने पर 70 हजार रूपये लड़की के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे.

राजश्री योजना कैसे बनी लाडो प्रोत्साहन योजना?

राजस्थान में शुरू की गई ये योजना नई नहीं है. लाडो प्रोत्साहन योजना का पुराना नाम राजश्री योजना था. साल 2024 में राजस्थान के सीएम ने इसका नाम बदलकर लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया. इतना ही नहीं उन्होंने इस योजना के तहत मिलने वाली 50 हजार तक की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर दोगुना कर दिया. लेकिन इसके कुछ समय बाद ही महिला दिवस के मौके पर इस राशि को फिर से बढ़ाकर 1.50 लाख रूपये कर दिया गया.

आवेदन की प्रोसेस

1. इसके लिए सरकार की तरफ से सरकारी अस्पताल में पैदा हुई बच्चियों का रिकॉर्ड PCTS पोर्टल पर दर्ज किया जाता है. 
2. फिर बच्ची के पेरेंट्स सरकार के SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाकर इसमें रजिस्टर करने के बाद लॉगिन कर सकते हैं. 
3. पोर्टल में लॉगिन करने के बाद लाडो प्रोत्साहन योजना का फॉर्म भरना होता है.
4. इसके लिए बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का आधार कार्ड, राजस्थान डोमिसाइल, बैंक अकाउंट डिटेल्स जैसे डॉक्युमेंट्स होने जरूरी हैं.
5. इसके बाद फॉर्म जमा होने के बाद एक बार वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरी होते ही पहली किस्त अकाउंट में आजाएगी.

इसे भी पढ़ें : स्टेबलाइजर के ऊपर भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 27 Oct 2025 04:09 PM (IST)
Rajasthan Government Bhajan Lal Sharma Lado Protsahan Yojana 2025
Embed widget