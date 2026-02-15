हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन के लगेज कोच में सफर किया तो कितना लगता है जुर्माना? गलती करने से पहले जानें नियम

ट्रेन के लगेज कोच में सफर किया तो कितना लगता है जुर्माना? गलती करने से पहले जानें नियम

कुछ यात्री तो भीड़ से बचने के लिए या जल्दी सफर करने की वजह से, ट्रेन के लगेज कोच में भी चढ़ जाते हैं. हालांकि, यह पूरी तरह से गलत है और रेलवे नियमों के अनुसार यह प्रतिबंधित है

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 15 Feb 2026 07:58 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय रेलवे में रोजाना करोड़ों लोग सफर करते हैं. लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों के लिए अलग-अलग प्रकार के डिब्बे होते हैं. जैसे कि एसी कोच, स्लीपर कोच और जनरल कोच. इन डिब्बों में बैठने के लिए अलग-अलग टिकट होते हैं और प्रत्येक कोच की अपनी क्षमता होती है.  लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ट्रेन के जनरल कोच में इतनी भीड़ हो जाती है कि लोग खड़े होकर सफर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं.

कुछ यात्री तो भीड़ से बचने के लिए या जल्दी सफर करने की वजह से, ट्रेन के लगेज कोच में भी चढ़ जाते हैं. हालांकि, यह पूरी तरह से गलत है और रेलवे नियमों के अनुसार यह प्रतिबंधित है. लगेज कोच यात्रियों के बैठने के लिए नहीं बल्कि सामान रखने के लिए डिजाइन किया गया है. ऐसे में इसमें बैठना न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए भी बहुत खतरा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि ट्रेन के लगेज कोच में सफर किया तो कितना जुर्माना लगता है. 

भीड़ के बावजूद लोग क्यों लगेज कोच में जाते हैं?

इंटरनेट पर कई वीडियो वायरल होते रहते हैं जिनमें लोग बताते हैं कि ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि उन्हें लगेज कोच में बैठना पड़ा. ऐसा अक्सर तब होता है जब प्लेटफॉर्म पर सही कोच का नंबर नहीं पता होता, ट्रेन खुलते ही लोग जल्दी में होते हैं, जनरल कोच में जगह नहीं मिलती, लेकिन, ये सारी परिस्थितियां भी आपको नियम तोड़ने का अधिकार नहीं देती है. 

ट्रेन के लगेज कोच में सफर किया तो कितना जुर्माना लगता है

लगेज कोच में यात्रा करने पर अलग-अलग रेलवे जोन के नियम थोड़े अलग हैं, लेकिन सामान्य तौर पर Railways Act, 1989 के अनुसार अनधिकृत प्रवेश दंडनीय अपराध हैय इसमें 500 से 1000 रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने तक जेल हो सकती है. रेलवे की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, ऐसे में लगेज भाड़े का 6 गुना जुर्माना या कम से कम 50 रुपये लिया जा सकता है. साउथ वेस्टर्न रेलवे के नियम के अनुसार, अगर आप ब्रेक वैन या लगेज वैन में सफर करते हुए पकड़े जाते हैं, तो 1AC के टिकट के बराबर शुल्क और पेनल्टी वसूली जा सकती है. 

रेलवे के अन्य नियम और जुर्माना

रेलवे नियमों के अनुसार यात्री को उसी कोच में सफर करना चाहिए, जिसके लिए टिकट लिया गया हो. अगर आप बिना टिकट या गलत कोच में सफर करते हैं, तो टीटीई या रेलवे पुलिस आपसे जुर्माना वसूल सकती है. अगर आपके पास जनरल टिकट है और आप स्लीपर या एसी कोच में बैठ जाते हैं, तो आपको किराए का अंतर और पेनल्टी भरनी पड़ सकती है. अगर आपका टिकट AC 3 Tier का है और आप AC 2 Tier या First AC में बैठते हैं, तो किराए का अंतर और अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है. महिला कोच, दिव्यांग कोच या विशेष आरक्षित कोच में बिना पात्रता के बैठना भी नियमों के खिलाफ है. रेलवे स्टाफ ऐसी स्थिति में तुरंत कार्रवाई कर सकता है और आपको जुर्माना देना पड़ सकता है या अगले स्टेशन पर सही कोच में भेजा जा सकता है. 

यह भी पढ़ें:  लोक अदालत के लिए कैसे होती है बुकिंग, जानें क्या है अपॉइंटमेंट लेने का तरीका?

Published at : 15 Feb 2026 07:58 AM (IST)
Tags :
Train Penalty Railway Rules Luggage Coach Rules Luggage Coach
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
बिहार
'...उसका जो मन होगा वही करेगा', क्रिकेटर ईशान किशन के दादा ने 'गर्लफ्रेंड' अदिति पर किया रिएक्ट
'...उसका जो मन होगा वही करेगा', क्रिकेटर ईशान किशन के दादा ने 'गर्लफ्रेंड' अदिति पर किया रिएक्ट
बॉलीवुड
'तुम्हे ऐसा नहीं करना था', ‘एनिमल’ में इंटीमेट सीन्स देखने के बाद ऐसा था तृप्ति डिमरी के पेरेंट्स का रिएक्शन
'तुम्हे ऐसा नहीं करना था', ‘एनिमल’ में इंटीमेट सीन्स देखने के बाद ऐसा था तृप्ति डिमरी के पेरेंट्स का रिएक्शन
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
Advertisement

वीडियोज

Janhit: India के धुरंधुर फिर रचेंगे इतिहास ! | IND vs Pak T20 World Cup | Chitra Pathi
Shankracharya vs CM Yogi: Shankracharya पर सियासी भूचाल ! | UP Politics | Controversy
Sansani: प्यार का पंचनामा...'वेलेंटाइन डेट' के दरिंदे ! | Crime News
Sandeep Chaudhary: शंकराचार्य पर महासंग्राम...Debate में हो गया योगी vs अखिलेश | Shankaracharya News
Sadhguru के आश्रम में कैसे बनता है लोगों का खाना? सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
बिहार
'...उसका जो मन होगा वही करेगा', क्रिकेटर ईशान किशन के दादा ने 'गर्लफ्रेंड' अदिति पर किया रिएक्ट
'...उसका जो मन होगा वही करेगा', क्रिकेटर ईशान किशन के दादा ने 'गर्लफ्रेंड' अदिति पर किया रिएक्ट
बॉलीवुड
'तुम्हे ऐसा नहीं करना था', ‘एनिमल’ में इंटीमेट सीन्स देखने के बाद ऐसा था तृप्ति डिमरी के पेरेंट्स का रिएक्शन
'तुम्हे ऐसा नहीं करना था', ‘एनिमल’ में इंटीमेट सीन्स देखने के बाद ऐसा था तृप्ति डिमरी के पेरेंट्स का रिएक्शन
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
विश्व
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
विश्व
चुनाव के बाद भारत के साथ कैसे रिश्ते रखेगा बांग्लादेश? तारिक रहमान ने दिया बड़ा बयान
चुनाव के बाद भारत के साथ कैसे रिश्ते रखेगा बांग्लादेश? तारिक रहमान ने दिया बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
यहां एक ही लड़की से शादी करते हैं परिवार के सभी भाई, जानिए भारत में कहां है ये अनोखी परंपरा
यहां एक ही लड़की से शादी करते हैं परिवार के सभी भाई, जानिए भारत में कहां है ये अनोखी परंपरा
ट्रेंडिंग
Video: स्वैग वाले ससुर जी की एंट्री देख दुल्हन दंग, शादी में बुलेट से पहुंचे दूल्हे के पापा, वीडियो वायरल
स्वैग वाले ससुर जी की एंट्री देख दुल्हन दंग, शादी में बुलेट से पहुंचे दूल्हे के पापा, वीडियो वायरल
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Embed widget