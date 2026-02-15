ट्रेन के जनरल कोच में गंदगी दिखे तो कैसे करा सकते हैं सफाई, कहां करनी होती है कॉल?

Railways Rules: देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. लंबी दूरी हो या छोटी, जनरल कोच से लेकर एसी डिब्बों तक भीड़ बनी रहती है. लेकिन कई बार सफर के दौरान गंदा कोच, बंद लाइट, काम न करता चार्जिंग पॉइंट या गंदा कंबल और तकिया जैसी परेशानियां सामने आ जाती हैं.

ऐसे में ज्यादातर यात्री सोचते हैं कि अब पूरी यात्रा इसी हालत में करनी पड़ेगी. लेकिन अब आपको चुप बैठने की जरूरत नहीं है. ट्रेन में बैठे ही आप तुरंत शिकायत दर्ज करा सकते हैं और करीब 15 मिनट के भीतर सफाई या जरूरी मदद पा सकते हैं. जान लें इसके लिए कहां काॅल करना होगा.

एक कॉल में दर्ज करें शिकायत

अगर जनरल कोच में गंदगी दिखे, पानी की दिक्कत हो, लाइट बंद हो या चार्जिंग पॉइंट काम न कर रहा हो. तो आपको अलग अलग जगह शिकायत करने की जरूरत नहीं है. आप सीधे 7208073768 या 9904411439 पर कॉल कर सकते हैं. कॉल रिसीव होते ही आपकी शिकायत दर्ज की जाती है और संबंधित टीम को भेज दी जाती है. सिस्टम इस तरह डिजाइन है कि ट्रेन के साथ चल रहे स्टाफ तक जानकारी तुरंत पहुंच जाती है. इसके बाद कर्मचारी आपके कोच में आकर सफाई का काम शुरू कर देते हैं.

वेबसाइट के जरिए भी मिलती है सुविधा

अगर आप कॉल की जगह ऑनलाइन शिकायत करना चाहते हैं. तो Clean My Coach पोर्टल पर जा सकते हैं. यहां आपको अपना PNR नंबर, मोबाइल नंबर, कोच नंबर और बर्थ नंबर दर्ज करना होता है. फॉर्म सबमिट करते ही शिकायत सिस्टम में दर्ज हो जाती है. यह जानकारी पहले मुंबई स्थित कंट्रोल ऑफिस तक पहुंचती है. जहां से एसएमएस के जरिए ट्रेन में मौजूद सफाई स्टाफ को अलर्ट भेजा जाता है. इसके बाद कर्मचारी आपके पास पहुंचकर समस्या का समाधान करते हैं. फिलहाल यह सेवा 2167 ट्रेनों में उपलब्ध है.

SMS से भी भेज सकते हैं रिक्वेस्ट

अगर इंटरनेट काम नहीं कर रहा तो भी ऑप्शन मौजूद है. आपको अपने फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर CLEAN लिखना है. फिर 10 डिजिट का PNR नंबर डालना है और उसके बाद सर्विस कोड टाइप करना है. अलग अलग जरूरत के लिए अलग कोड हैं. C का मतलब क्लीनिंग, W का मतलब पानी की व्यवस्था, P का मतलब डिसइन्फेक्शन या पेस्ट कंट्रोल, B का मतलब लिनेन या बेड रोल, E का मतलब लाइटिंग या एसी से जुड़ी दिक्कत और R का मतलब छोटी मरम्मत. मैसेज भेजते ही शिकायत दर्ज हो जाती है और करीब 15 मिनट में स्टाफ आपके कोच तक पहुंच जाता है.

