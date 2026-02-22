Train Cancelled Update: फरवरी का महीना चल रहा है और अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है. अगर आप फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च की शुरुआत में ट्रेन से कहीं जाने की सोच रहे हैं. तो जरा रुककर यह अपडेट जरूर पढ़ लें. हो सकता है आपको अपनी यात्रा योजना बदलनी पड़े. भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल रूट की 24 अहम ट्रेनों को 25 फरवरी से 3 मार्च के बीच कैंसिल करने का फैसला लिया है.

इस अचानक बदलाव से हजारों यात्रियों की बुकिंग और ट्रैवल प्लान प्रभावित हो सकते हैं. रेलवे के मुताबिक यह कदम ट्रैक और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के साथ सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है. इसलिए सफर से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करें. नहीं तो होगी परेशानी.

रेलवे ने बताई वजह

जनवरी-फरवरी के महीने में अक्सर सर्दियों में कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट होती हैं. लेकिन इस बार मामला अलग है. रेलवे ने बताया है कि ट्रैक मेंटेनेंस, पुराने पुलों की मरम्मत, लाइन ब्लॉक और तकनीकी अपग्रेडेशन के चलते कुछ ट्रेनों को अस्थायी रूप से कैंसिल किया गया है. यानी देरी मौसम की नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार की वजह से है.

अधिकारियों का कहना है कि यह कदम लाॅन्ग टर्म में यात्रियों के लिए फायदेमंद होगा. बेहतर ट्रैक, मजबूत पुल और अपग्रेड सिस्टम से ट्रेनें ज्यादा सुरक्षित तरीके और तय वक्त पर चल सकेंगी. रेलवे के इस कदम से अभी यात्रियों को परेशानी भले ही हो लेकिन आगे ट्रेनों का सही संचालन बनाए रखने के लिए यह काम बहुत जरूरी है.

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

ट्रेन नंबर 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) - कोलकाता एक्सप्रेस 27 फरवरी तक के लिए कैंसिल की गई है.

ट्रेन नंबर 12327/28 हावड़ा - देहरादून - हावड़ा (उपासना एक्सप्रेस) 27 और 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल की गई है.

ट्रेन नंबर 14003/04 मालदा टाउन - नई दिल्ली - मालदा टाउन एक्सप्रेस 26 और 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल की गई है.

ट्रेन नंबर 14523/24 बरौनी - अंबाला - बरौनी (हरिहर एक्सप्रेस) 24 और 26 फरवरी तक के लिए कैंसिल की गई है.

ट्रेन नंबर 14617/18 अमृतसर - पूर्णिया कोर्ट - अमृतसर (जनसेवा एक्सप्रेस) 28 फरवरी और 02 मार्च तक के लिए कैंसिल की गई है.

ट्रेन नंबर 15903/04 डिब्रूगढ़ - चंडीगढ़ - डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 27 फरवरी और 01 मार्च तक के लिए कैंसिल की गई है.

यह भी पढ़ें: इन वाहनों का टोल प्लाजा पर कटेगा चालान, तुरंत चेक करें आपकी गाड़ी लिस्ट में तो नहीं

ट्रेन नंबर 15619/20 गया - कामाख्या - गया एक्सप्रेस 23 और 24 फरवरी तक के लिए कैंसिल की गई है.

ट्रेन नंबर 15621/22 कामाख्या - आनंद विहार - कामाख्या एक्सप्रेस 26 और 27 फरवरी तक के लिए कैंसिल की गई है.

ट्रेन नंबर 12873/74 हटिया - आनंद विहार - हटिया एक्सप्रेस 26 और 27 फरवरी तक के लिए कैंसिल की गई है.

ट्रेन नंबर 18103/04 टाटा - अमृतसर - टाटा एक्सप्रेस 25 और 27 फरवरी तक के लिए कैंसिल की गई है.

ट्रेन नंबर 22197 कोलकाता - वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) एक्सप्रेस 01 मार्च तक के लिए कैंसिल की गई है.

ट्रेन नंबर 22857/58 संतरागाछी - आनंद विहार - संतरागाछी एक्सप्रेस 02-03 मार्च तक के लिए कैंसिल की गई है.

यह भी पढ़ें: UPI से खुद-ब-खुद कट जा रही OTT की सब्सक्रिप्शन फीस, ऐसे बंद करें ऑटो-पे