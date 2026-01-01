Railways News: देश के कई शहरों में इन दिनों कोहरे का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है. सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई है और इसका सीधा असर रेल यातायात पर भी पड़ रहा है. देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं, जिनमें बड़ी संख्या ऐसे यात्रियों की होती है जो मुंबई जा रहे होते हैं या वहां से लौटते हैं. ठंड और कोहरे के बीच अब यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं.

मुंबई रूट पर ट्रेनों की आवाजाही पहले ही प्रभावित चल रही थी, वहीं अब रेलवे प्रशासन के एक फैसले ने यात्रियों की चिंता और बढ़ा दी है. खासतौर पर मुंबई से प्रयागराज और प्रयागराज से मुंबई के बीच यात्रा करने वाले लोगों को जनवरी 2026 में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. सफर की प्लानिंग करने से पहले यह जानकारी जान लेना बेहद जरूरी हो गया है.

मुंबई से प्रयागराज जाने वालों के लिए मुश्किल

मुंबई से प्रयागराज की यात्रा करने वालों के लिए जनवरी 2026 में परेशानी बढ़ने वाली है. मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर वाशिंग पिट लाइन-तीन की मरम्मत और रखरखाव के चलते रेल प्रशासन ने सूबेदारगंज से मुंबई के बीच चलने वाली विशेष साप्ताहिक ट्रेनों को पूरी तरह निरस्त कर दिया है. इस फैसले से पहले से सफर की योजना बना चुके यात्रियों को बड़ा झटका लगा है. जानकारी के मुताबिक 04115 सूबेदारगंज–लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन जनवरी के हर गुरुवार यानी 1 जनवरी, 8 जनवरी, 15 जनवरी, 22 जनवरी और 29 जनवरी को नहीं चलेगी.

वहीं वापसी में 04116 लोकमान्य तिलक–सूबेदारगंज स्पेशल ट्रेन हर शुक्रवार 2 जनवरी, 9 जनवरी, 16 जनवरी, 23 जनवरी और 30 जनवरी को कैंसिल रहेगी. जिन यात्रियों ने पहले से टिकट बुक करा रखे है. उन्हें रेलवे की ओर से रिफंड मिलेगा. हालांकि दिक्कत यह है कि मुंबई रूट की बाकी ट्रेनों में इस समय कन्फर्म सीट मिलना काफी मुश्किल हो गया है. जिससे यात्रियों की चिंता और बढ़ गई है.

मुंबई लोकल भी प्रभावित

मुंबई लोकल से रोजाना सफर करने वालों के लिए यह बड़ी खबर है. कांदिवली और बोरीवली के बीच सिक्स लाइन के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जा रहा है, जिसके चलते रेलवे ने ब्लॉक लेने का फैसला किया है. वेस्टर्न रेलवे के अनुसार 31 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक कई लोकल ट्रेनें कैंसिल रहेंगी. लिस्ट के मुताबिक रोजाना करीब 93 ट्रेनें नहीं चलेंगी, जिससे लाखों यात्रियों पर असर पड़ेगा. इस दौरान रात के समय कई लाइनें ब्लॉक की जाएंगी, जिससे लेट नाइट ट्रैवल करने वालों को ज्यादा परेशानी हो सकती है.

