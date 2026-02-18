हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीयात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिल्ली-यूपी रूट की कई ट्रेनें कैंसिल, चेक कर लें लिस्ट

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिल्ली-यूपी रूट की कई ट्रेनें कैंसिल, चेक कर लें लिस्ट

Railways Cancelled Trains News: दिल्ली-यूपी रूट पर चलने वाली कई ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं. सफर की प्लानिंग से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस और रूट जरूर चेक कर लें. जिससे आखिरी वक्त परेशानी न हो.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 18 Feb 2026 06:57 AM (IST)
Preferred Sources

Railways News: देश में बड़ी संख्या में लोग रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं. नौकरी, पढ़ाई, कारोबार या परिवार से मिलने जाना हो, रेल यात्रा आज भी सबसे भरोसेमंद और किफायती विकल्प मानी जाती है. ऐसे में अगर अचानक किसी रूट की ट्रेनें रद्द हो जाएं, तो यात्रियों की प्लानिंग पर सीधा असर पड़ता है. दिल्ली और यूपी रूट से जुड़े यात्रियों के लिए अहम अपडेट सामने आया है. 

Indian Railways ने परिचालन कारणों से पटना, प्रयागराज, हावड़ा, अमृतसर, कामाख्या, कोलकाता, अजमेर और अंबाला सहित कई रूट्स की 24 ट्रेनों को 28 फरवरी तक कैंसिल करने का फैसला लिया है. इससे दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम जाने वाले यात्रियों पर असर पड़ेगा. सफर से पहले ट्रेन स्टेटस जरूर चेक कर लें.

फरवरी 2026 में कैंसिल रहने वाली ट्रेनों की लिस्ट

  • ट्रेन नंबर 14111 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज जं. एक्सप्रेस 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी)-कोलकाता एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 12327 हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 12328 देहरादून-हावड़ा उपासना एक्सप्रेस 28 फरवरी 2026 तक रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 14003 मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस 28 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 14523 बरौनी-अंबाला हरिहर एक्सप्रेस 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 14524 अंबाला-बरौनी हरिहर एक्सप्रेस 24 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 14618 अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस 28 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.

यह भी पढ़ें: पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में से खत्म हो जाएगी बुढ़ापे की टेंशन, हर महीने होती है 20 हजार की कमाई

  • ट्रेन नंबर 15903 डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 15904 चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 01 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 15620 कामाख्या-गया एक्सप्रेस 23 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 15619 गया-कामाख्या एक्सप्रेस 24 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 15621 कामाख्या-आनंद विहार एक्सप्रेस 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 15622 आनंद विहार-कामाख्या एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 12873 हटिया-आनंद विहार एक्सप्रेस 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 12874 आनंद विहार-हटिया एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 18103 टाटा-अमृतसर एक्सप्रेस 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 18104 अमृतसर-टाटा एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.

यह भी पढ़ें: दिल्ली से कैसे जा सकते हैं बाबा केदारनाथ के धाम, जानें कहां और कैसे होता है रजिस्ट्रेशन?

मार्च 2026 में कैंसिल रहने वाली ट्रेनों की लिस्ट

  • ट्रेन नंबर 22197 कोलकाता-वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) 01 मार्च 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस 02 मार्च 26 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 22857 संतरागाछी-आनंद विहार एक्सप्रेस 02 मार्च 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 22858 आनंद विहार-संतरागाछी एक्सप्रेस 03 मार्च 2026 तक कैंसिल

यह भी पढ़ें: सड़क एक्सीडेंट में घायलों के लिए बड़ा ऐलान, 1.5 लाख रुपये तक कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम शुरू

Published at : 18 Feb 2026 06:56 AM (IST)
