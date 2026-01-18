यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 18 और 19 जनवरी के लिए कैंसिल की गईं ये 6 ट्रेनें, देखें लिस्ट

CG Train Cancelled: देश के तमाम राज्यों से रोजाना लाखों यात्री ट्रेनों के जरिए सफर करते हैं. ऑफिस, व्यापार, पढ़ाई और पारिवारिक कारणों से बड़ी संख्या में लोग रेल पर निर्भर रहते हैं. ऐसे में अगर अचानक ट्रेनें रद्द होती हैं तो यात्रियों की प्लानिंग प्रभावित हो जाती हैं. इसी तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ के बिलासपुर मंडल में सामने आई है. यहां ब्रिज मरम्मत कार्य के चलते अगले दो दिनों तक रेल यातायात प्रभावित रहेगा.

रेलवे ने 18 जनवरी को बिलासपुर-रायगढ़-बिलासपुर और बिलासपुर-कोरबा-बिलासपुर मेमू लोकल रूट पर चलने वाली कुल 6 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है. इन ट्रेनों से रोज सफर करने वाले यात्रियों को ऑप्शन साधनों का सहारा लेना पड़ेगा. रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें जिससे आखिरी वक्त में परेशानी न हो.

इस वजह से ट्रेनें की गई कैंसिल

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेल मंडल में ट्रेनें कैंसिल होने की वजह ब्रिज मरम्मत का काम है. कोटमीसोनार और जयरामनगर सेक्शन के बीच स्थित रेलवे ब्रिज संख्या 12 पर जरूरी तकनीकी मरम्मत की जानी है. यह ब्रिज किलोमीटर 700/32 से 701/02 के बीच पड़ता है.

जहां रेलवे ट्रैक की सेफ्टी और मजबूती के लिए काम किया जाएगा. इसी मरम्मत के लिए रेलवे प्रशासन ने ट्रैफिक ब्लॉक लिया है. ब्लॉक के दौरान इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही नहीं हो पाएगी. इसलिए एहतियात के तौर पर कुछ पैसेंजर ट्रेनों को कैंसिल किया गया है.

इन ट्रेनों के किया गया कैंसिल

ब्रिज मरम्मत कार्य के चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने और गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी. आज इस रूट की कुल 6 पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल रहेंगी. इसके अलावा कुछ अन्य ट्रेनों को रोककर चलाया जाएगा. जिससे मरम्मत का काम सु तरीके से पूरा किया जा सके. ऐसे में इस सेक्शन से सफर करने वाले यात्रियों को देरी और असुविधा का सामना करना पड़ सकता है.

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

रायगढ़ से चलने वाली थी ट्रेन नंबर 68737 रायगढ़-बिलासपुर मेमू पैसेंजर 18 जनवरी को कैंसिल रहेगी.

बिलासपुर से चलने वाली ट्रेन नंबर 68738 बिलासपुर-रायगढ़ मेमू पैसेंजर ट्रेन 18 जनवरी को कैंसिल रहेगी.

रायगढ़ से चलने वाली थी ट्रेन नंबर 68735 रायगढ़-बिलासपुर मेमू पैसेंजर 18 और 19 जनवरी को कैंसिल रहेगी.

बिलासपुर से चलने वाली ट्रेन नंबर 68736 बिलासपुर-रायगढ़ मेमू पैसेंजर 18 जनवरी को कैंसिल रहेगी.

कोरबा से चलने वाली ट्रेन नंबर 68731 कोरबा-बिलासपुर मेमू पैसेंजर 18 जनवरी को कैंसिल रहेगी.

बिलासपुर से चलने वाली ट्रेन नंबर 68732 बिलासपुर-कोरबा मेमू पैसेंजर 18 जनवरी को कैंसिल रहेगी.

