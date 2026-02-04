हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइन दो राज्यों से जाने वाले यात्रियों के लिए मुश्किलें, जून तक कई ट्रेनें कैंसिल, देख लें अपडेट

इन दो राज्यों से जाने वाले यात्रियों के लिए मुश्किलें, जून तक कई ट्रेनें कैंसिल, देख लें अपडेट

Train Cancelled News: उत्तराखंड और यूपी रूट पर पुलों के काम के चलते कई अहम ट्रेनें मई और जून तक कैंसिल. रुद्रपुर समेत तराई के यात्रियों को सफर से पहले ट्रेन स्टेटस चेक करने की सलाह.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 04 Feb 2026 06:58 AM (IST)
Train Cancelled News: देश में रोजाना करोड़ों यात्री ट्रेन से सफर करते हैं और बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड और यूपी के बीच आवाजाही करते हैं. ऐसे में रेल सेवा में छोटा बदलाव भी हजारों यात्रियों की योजना बिगाड़ देता है. जम्मूतवी मंडल में चल रहे इंजीनियरिंग कार्य की वजह से ट्रेनों का निरस्तीकरण फिर आगे बढ़ा दिया गया है. 

ब्रिज नंबर 17, 163, 137 और 232 पर मरम्मत और स्ट्रक्चर मजबूत करने का काम जारी है. इसी वजह रुद्रपुर और तराई क्षेत्र से गुजरने वाली कई ट्रेनों का संचालन जून तक प्रभावित रहेगा. जिससे यात्रियों को दूसरे इंतजाम करने पड़ सकते हैं. सफर से पहले देख लें अपडेट.

इस वजह से कैंसिल की गईं ट्रेनें

जम्मूतवी मंडल में जिन पुलों पर काम चल रहा है. वह रूटीन रिपेयर नहीं बल्कि हैवी स्ट्रक्चरल अपग्रेड है. रेलवे का फोकस पहले सेफ्टी, फिर सर्विस है. इसी वजह से कई ट्रेनों का कैंसिलेशन पीरियड बढ़ाया गया है. इसका सीधा असर रुद्रपुर और पूरे तराई बेल्ट के यात्रियों पर दिख रहा है. 

खासकर उन लोगों पर जो डेली या लंबी दूरी की यात्रा करते हैं. यात्रियों को बार बार अपनी ट्रैवल प्लानिंग बदलनी पड़ रही है. रेलवे ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि स्टेशन निकलने से पहले ट्रेन का लाइव स्टेटस जरूर चेक कर लें. जिससे परेशानी से बचा जा सके.

मई-जून तक कैंसिल ये ट्रेनें

रेलवे की ताजा जानकारी के मुताबिक तराई रूट से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों का संचालन मई और जून तक टाल दिया गया है. जिनमें ट्रेन नंबर 12207 काठगोदाम–जम्मूतवी एक्सप्रेस शामिल है. जो 2 जून 2026 तक कैंसिल रहेगी. वहीं वापसी में चलने वाली 12208 जम्मूतवी–काठगोदाम एक्सप्रेस 31 मई 2026 तक कैंसि रहेगी. यह दोनों ट्रेनें लंबी दूरी के यात्रियों के लिए बेहद अहम मानी जाती हैं. खासकर उन लोगों के लिए जो उत्तराखंड से जम्मू की ओर यात्रा करते हैं. रुद्रपुर में इसके रुकने की वजह स्थानीय यात्रियों के लिए भी यह बड़ा ऑप्शन हुआ करती थीं.

इसी रूट पर ट्रेन नंबर 12209 कानपुर सेंट्रल–काठगोदाम एक्सप्रेस 2 जून 2026 तक नहीं चलेगी. जबकि ट्रेन नंबर 12210 काठगोदाम–कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस 1 जून 2026 तक कैंसिल रहेगी. कानपुर और काठगोदाम के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह ट्रेन काफी सुविधाजनक मानी जाती थी. 

इसके अलावा ट्रेन नंबर 14611 गाजीपुर सिटी–श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस 29 मई 2026 तक और ट्रेन नंबर 14612 श्री माता वैष्णो देवी कटरा–गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस 28 मई 2026 तक कैंसिल रहेगी. इस ट्रेन के कैंसिल होने से रुद्रपुर और तराई क्षेत्र से जम्मू कश्मीर जाने वाले यात्रियों की परेशानी और बढ़ेगी. 

Published at : 04 Feb 2026 06:58 AM (IST)
Embed widget