ट्रेन से जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर, रेलवे ने मई-जून के लिए कैंसिल कीं ये 5 ट्रेनें

Train Cancelled News: भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था मानी जाती है, जहां रोजाना करोड़ों लोग सफर करते हैं. देश के अलग अलग राज्यों और शहरों को जोड़ने वाली यह नेटवर्क आम लोगों की लाइफलाइन है. ऐसे में जब भी किसी रूट पर ट्रेनों के शेड्यूल में बदलाव होता है. उसका असर बहुत से यात्रियों पर पड़ता है.

इसी बीच मई और जून 2026 के लिए कुछ अहम ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला लिया गया है. अगर आप उत्तर भारत, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर की ओर यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, तो टिकट बुक करने या स्टेशन पहुंचने से पहले नई लिस्ट जरूर चेक कर लें. रेलवे ने ऑपरेशनल कारणों से यह कदम उठाया है, इसलिए अपडेटेड जानकारी रखना बेहद जरूरी है.

उत्तराखंड और जम्मू रूट की ट्रेनें प्रभावित

ट्रेन नंबर 12207 काठगोदाम–जम्मूतवी एक्सप्रेस 2 जून 2026 तक के लिए कैंसिल

ट्रेन नंबर 12208 जम्मूतवी–काठगोदाम एक्सप्रेस 31 मई 2026 तक के लिए कैंसिल

कानपुर–काठगोदाम रूट की ट्रेनें कैंसिल

रेलवे के इस फैसले से कानपुर से काठगोदाम जाने वाले मुसाफिरों के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं. इस रूट की दो ट्रेनें कैंसिल की गई हैं. इस रूट से होकर गर्मियों में नैनीताल जाने वालों के लिए जरूरी होता है.

ट्रेन नंबर 12209 कानपुर सेंट्रल–काठगोदाम एक्सप्रेस 2 जून 2026 तक के लिए कैंसिल

ट्रेन नंबर 12210 काठगोदाम–कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस 1 जून 2026 तक के लिए कैंसिल

वैष्णो देवी रूट की ट्रेनें कैंसिल

जो यात्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने की प्लानिंग कर रहे थे. उन यात्रियों को भी मायूसी झेलनी पड़ेगी. क्योंकि इस रूट की भी ट्रेनें कैंसिल की गई हैं.

ट्रेन नंबर 14611 गाजीपुर सिटी–श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस 29 मई 2026 तक के लिए कैंसिल

ट्रेन नंबर 14612 श्री माता वैष्णो देवी कटरा–गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस 28 मई 2026 तक के लिए कैंसिल

सफर से पहले चेक कर लें स्टेटस

अगर आपने कैंसिल ट्रेनों में पहले से टिकट बुक कर रखा है. तो घबराने की जरूरत नहीं है. रेलवे के नियमों के मुताबिक आपको पूरा रिफंड मिलेगा. ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों के खाते में रकम ऑटोमैटिक प्रोसेस हो जाती है. जबकि काउंटर टिकट के लिए तय प्रक्रिया फॉलो करनी होगी. आप अपना रिफंड स्टेटस IRCTC की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या नजदीकी रेलवे काउंटर पर चेक कर सकते हैं.

