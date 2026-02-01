हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकोहरे का रेलवे पर असर, कैंसिल की गईं 20 से ज्यादा ट्रेनें, देख लें पूरी लिस्ट

कोहरे का रेलवे पर असर, कैंसिल की गईं 20 से ज्यादा ट्रेनें, देख लें पूरी लिस्ट

Train Cancelled News: घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें लेट या डायवर्ट हो गई हैं. तो वहीं 20 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल हुई हैं. यात्रियों को स्टेशन पर समय का ध्यान रखना जरूरी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 01 Feb 2026 06:59 AM (IST)
Preferred Sources

Train Cancelled News: देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं और मौसम की वजह से उनकी यात्रा प्रभावित हो सकती है. इन दिनों सुबह के घने कोहरे ने रेलवे के संचालन को खासा प्रभावित किया है. कई ट्रेनें देर से चल रही हैं. जबकि कुछ को कैंसिल भी किया गया है. यात्रियों को स्टेशन पर लंबी लाइनें और ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव का सामना करना पड़ रहा है. रेलवे ने यात्रियों से कहा है कि वह कहीं जाने की प्लानिंग करने से पहले उस रूट की ट्रेनों का स्टेटस जरूर चेक कर लें. नहीं तो मुश्किल हो सकती है.

कई ट्रेनें हैं लेट

कई ट्रेनों के कैंसिल होने के साथ ही ठंड के मौसम में कोहरे के चलते देश के कई रूटों पर कई ट्रेनें लेट चल रही हैं. देरी का समय आधे घंटे से लेकर 4 घंटे तक है. जबकि कुछ ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है और उनकी देरी 4 से 6 घंटे तक हो सकती है. यात्रियों को स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और सफर की योजना में बदलाव करना पड़ सकता है. रेलवे प्रशासन ने कहा है कि लोग अपने यात्रा स्टेटस चेक करें और समय से स्टेशन पहुंचें. 

कैंसिल की गईं ट्रेनें

  • ट्रेन नंबर 14112 प्रयागराज जं.-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 14111 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज जं. एक्सप्रेस 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी)-कोलकाता एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 22197 कोलकाता-वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) एक्सप्रेस 1 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 12327 हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 12328 देहरादून-हावड़ा उपासना एक्सप्रेस 28 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 14003 मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस 28 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 14523 बरौनी-अंबाला हरिहर एक्सप्रेस 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 14524 अंबाला-बरौनी हरिहर एक्सप्रेस 24 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.

यह भी पढ़ें: दिल्ली सरकार ने पानी बिल माफी योजना की बढ़ाई तारीख, जानें कैसे उठा सकते हैं फायदा?

  • ट्रेन नंबर 14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस 2 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 14618 अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस 28 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 15903 डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 15904 चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 1 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 15620 कामाख्या-गया एक्सप्रेस 23 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 15619 गया-कामाख्या एक्सप्रेस 24 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 15621 कामाख्या-आनंद विहार एक्सप्रेस 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 15622 आनंद विहार-कामाख्या एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 12873 हटिया-आनंद विहार एक्सप्रेस 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 12874 आनंद विहार-हटिया एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 22857 संतरागाछी-आनंद विहार एक्सप्रेस 2 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 22858 आनंद विहार-संतरागाछी एक्सप्रेस 3 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 18103 टाटा-अमृतसर एक्सप्रेस 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 18104 अमृतसर-टाटा एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.

यह भी पढ़ें: कैसे मिलती है डॉली चायवाला की फ्रेंचाइजी, इसके लिए कितने पैसे करने होंगे खर्च?

Published at : 01 Feb 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
Train Cancelled Train News Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बारिश के साथ गिरेंगे ओले! यूपी- दिल्ली से राजस्थान तक IMD की चेतावनी, जानें मौसम विभाग का ताजा अपडेट
बारिश के साथ गिरेंगे ओले! यूपी- दिल्ली से राजस्थान तक IMD की चेतावनी, जानें मौसम विभाग का ताजा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली: धीरेंद्र शास्त्री पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'इस्लाम धर्म के खिलाफ बयान...'
बरेली: धीरेंद्र शास्त्री पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'इस्लाम धर्म के खिलाफ बयान...'
क्रिकेट
पांचवें टी20 में भारत ने न्यूजीलैंड गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, बनाया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर; ईशान किशन का विस्फोटक शतक
पांचवें टी20 में भारत ने न्यूजीलैंड गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, बनाया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर; ईशान किशन का शतक
इंडिया
'क्या यह तुम्हारे बाप की जमीन है?', चिकन नेक काटने की धमकी देने वालों को अमित शाह की दो टूक
'क्या यह तुम्हारे बाप की जमीन है?', चिकन नेक काटने की धमकी देने वालों को अमित शाह की दो टूक
Advertisement

वीडियोज

Sansani: साध्वी का आश्रम... मौत का 'रहस्यलोक' ! | Crime News
Telangana News: मंदिर बना नशे का अड्डा? पुजारी करता था गांजे की सप्लाई | ABP News
Janhit With Chitra Tripathi: शरद पवार फिर चित! सुनेत्रा पवार के हाथ ‘पवार पावर’! | Sunetra Pawar
Gold-Silver New Price Today: सोने के नए दामों ने लोगों के उड़ाए होश !, डूबा लोगों का पैसा...
Sandeep Chaudhary: बजट 2026 से आम आदमी के फायदे और नुक्सान | Seedha Sawal on Budget
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बारिश के साथ गिरेंगे ओले! यूपी- दिल्ली से राजस्थान तक IMD की चेतावनी, जानें मौसम विभाग का ताजा अपडेट
बारिश के साथ गिरेंगे ओले! यूपी- दिल्ली से राजस्थान तक IMD की चेतावनी, जानें मौसम विभाग का ताजा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली: धीरेंद्र शास्त्री पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'इस्लाम धर्म के खिलाफ बयान...'
बरेली: धीरेंद्र शास्त्री पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'इस्लाम धर्म के खिलाफ बयान...'
क्रिकेट
पांचवें टी20 में भारत ने न्यूजीलैंड गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, बनाया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर; ईशान किशन का विस्फोटक शतक
पांचवें टी20 में भारत ने न्यूजीलैंड गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, बनाया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर; ईशान किशन का शतक
इंडिया
'क्या यह तुम्हारे बाप की जमीन है?', चिकन नेक काटने की धमकी देने वालों को अमित शाह की दो टूक
'क्या यह तुम्हारे बाप की जमीन है?', चिकन नेक काटने की धमकी देने वालों को अमित शाह की दो टूक
मनोरंजन
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', दूसरे दिन कमाई हुई 10 करोड़
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', दूसरे दिन कमाई हुई 10 करोड़
शिक्षा
बेहद ही सख्ती के साथ होगी बिहार बोर्ड की परीक्षा, एक मिनट की देरी भी पड़ेगी भारी; पढ़ लें गाइडलाइन्स
बेहद ही सख्ती के साथ होगी बिहार बोर्ड की परीक्षा, एक मिनट की देरी भी पड़ेगी भारी; पढ़ लें गाइडलाइन्स
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान पहुंचा भारतीय शख्स, पहचान बताने पर जमकर हुई खातिरदारी, वीडियो देख तारीफ करने लगे यूजर्स
पाकिस्तान पहुंचा भारतीय शख्स, पहचान बताने पर जमकर हुई खातिरदारी, वीडियो देख तारीफ करने लगे यूजर्स
जनरल नॉलेज
Silver Price Crash: एक दिन में 100000 रुपये सस्ती हुई चांदी, इससे पहले कब-कब क्रैश हुआ सिल्वर मार्केट
एक दिन में 100000 रुपये सस्ती हुई चांदी, इससे पहले कब-कब क्रैश हुआ सिल्वर मार्केट
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget